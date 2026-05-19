Martín Fierro: Wanda Nara ganó como mejor conductora de MasterChef y varios famosos salieron a criticarla

La gala de los premios Martín Fierro 2026 dejó un sabor amargo para muchos, en especial por los galardonados de la noche. El que más llamó la atención fue el reconocimiento a Wanda Natra como mejor labor en conducción femenina. Antes de conocerse el resultado y después, Beto Casella y Rodrigo Lussich criticaron la decisión de APTRA de premiarla por sobre otras estrellas de larga trayectoria, como Moria Casán o Verónica Lozano.

Horas antes de emitirse el especial por la pantalla de Telefe, Casella dialogó con el cronista de A la tarde (América) y fulminó con sus palabras a Nara. “Wanda venía del hotel con Maradona. Yo marco la diferencia. No estoy hablando mal de ella, estoy hablando de cómo se llega a un lugar importante hoy en la tele y lo que costaba antes, ¿no?”, dijo.

Wanda Nara y su emoción al recibir el Martín Fierro como mejor conductora NESTOR GARCIA

“Es la metáfora de la tele de hoy, de los medios de comunicación de hoy. Si decidieron darle alas y, bueno, también debe ser funcional y también, entiendo que tiene un poco de carisma como para acceder al lugar que llegó, casándose con dos jugadores de élite. También debe haber tenido algún talento para conquistar a esos dos futbolistas, porque sin Maxi López y sin Icardi no existía la carrera de Wanda“, añadió a su crítica.

Luego de recibir la estatuilla y del discurso que planteó frente a los invitados al Martín Fierro, la exconductora de MasterChef Celebrity recibió otra crítica más. Esta vez de parte de Rodrigo Lusssich, co-conductor de Intrusos (América). Mediante su cuenta de X el periodista despotricó contra la mediática.

El descargo de Rodrigo Lussich luego del Martín Fierro que recibió Wanda (Fuente: X)

“Después se enojan porque uno dice que el Martín Fierro es una vergüenza. Wanda Nara, mejor conductora de la tele, mejor que Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Pamela David, Georgina Barbarossa, Moria Casán y Karina Mazocco. Y que todo el resto que no nominaron. ¡Toda de ustedes!“, escribió Lussich. Hasta el momento, la figura de Telefe no salió a responder.