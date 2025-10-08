The Voice of Hind Rajab, la película de la que habla del mundo, se verá en el Festival de Mar del Plata

Una de las películas de las que más se habla en el mundo en estos momentos se verá por primera vez en la Argentina en el próximo Festival de Cine de Mar del Plata: The Voice of Hind Rajab, de la directora tunecina Kaouther Ben Hania. Así lo confirmaron en las últimas horas los organizadores de la muestra, que se realizará entre el 6 y el 16 de noviembre, junto con una serie de novedades que incluyen sendos homenajes a Fabián Bielinsky y Milos Forman, además de varios títulos destacados que se conocieron este año en Cannes, Berlín y Venecia.

Kaouther Ben Hania con el premio que obtuvo en Venecia Alessandra Tarantino - Invision

The Voice of Hind Rajab es la máxima representante de una tendencia que viene prestando en los últimos tiempos especial atención hacia el cine producido en Palestina o relacionado con temáticas propias de ese país o del conflicto en Medio Oriente observado a través de esta mirada. La película narra, en clave de docuficción, el caso real de una niña de seis años asesinada en Gaza durante una ofensiva con bombas del ejército israelí en enero de 2024.

El estreno mundial que tuvo en el Festival de Venecia resultó contundente. Ganó el León de Plata (segundo premio en importancia), recibió una ovación de 23 minutos después de su primera proyección en la muestra, cuenta con un lanzamiento asegurado en buena parte del mundo y firmes chances de lograr una candidatura al próximo Oscar internacional.

Fabián Bielinsky y Ricardo Darín, protagonista de Nueve reinas y El aura SILVANA COLOMBO

También tendrá su estreno local y mundial en el Festival de Mar del Plata Nueve auras, de Mariano Frigerio, documental dedicado a recorrer la historia de Nueve reinas, la película que consagró definitivamente hace 25 años a Bielinsky y también formará parte de la programación de este año. El tributo al gran director argentino, cuyo prematuro fallecimiento en 2006 dejó trunca la perspectiva de una obra notable, se completará con tres proyecciones de El aura, su última película.

Una imagen de Amadeus, de Milos Forman, que se verá en copia restaurada

El otro homenaje anunciado en las últimas horas por los organizadores del 40° Festival de Mar del Plata estará dedicado al cineasta checo Milos Forman, de quien se verán en copias restauradas sus dos películas más importantes: Atrapado sin salida (1975) y Amadeus (1984). Viajará a Mar del Plata para acompañar esta presentación Paul Zaentz, sobrino de Saul Zaentz, productor de Amadeus.

Nouvelle Vague, una de las películas destacadas de Cannes 2025 que se verán en Mar del Plata Jean-Louis Fernandez - Netflix

Los otros títulos importantes anunciados en las últimas horas que estarán en Mar del Plata, dentro de la sección Panorama, son Nouvelle Vague, de Richard Linklater; The Last Viking, del danés Anders Thomas Jensen, con Mads Mikkelsen; Nüremberg, de James Vanderbilt, con Russell Crowe, Rami Malek y Michael Shannon, y If I Had Legs I’d Kick You, de Mary Bronstein, con Rose Byrne (ganadora del premio a la mejor actriz en el último Festival de Berlín) y el comediante Conan O’Brien como su terapeuta.