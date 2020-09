Tom Hanks reveló que pagó con su propio dinero la emblemática escena de la carrera de Forrest por Estados Unidos

25 de septiembre de 2020

Ganadora de seis premios Oscar, Forrest Gump recaudó más de 670 millones de dólares a nivel mundial. Sin embargo, Paramount no tenía grandes esperanzas depositadas en la película y fue el propio Tom Hanks, protagonista del film, quien pagó de su bolsillo el rodaje de varias escenas, ante la negativa del estudio a aumentar el presupuesto.

El acuerdo que a la larga se volvería más que fructífero para el actor hizo posible que se incluyera en el relato uno de los momentos más emblemáticos de la historia: su legendaria carrera por los Estados Unidos.

Según contó esta semana el protagonista de la película en una entrevista con Graham Bensinger, la escena nunca se hubiese filmado si Hanks no la hubiera pagado.

El largometraje de Robert Zemeckis, basado en la novela del recientemente fallecido Winston Groom, fue estrenado en 1994 y se convirtió en un clásico moderno. Hanks dijo que Paramount se negó a dejar que Zemeckis hiciera "la carrera", como llamaron a esta escena durante la producción, "porque era demasiado cara".

"El estudio dijo: 'No podemos pagarlo, no lo vas a hacer'", recordó Hanks. "Y Bob dijo: 'Es una parte demasiado importante de la película como para cortarla, podemos hacer que esto funcione'. Y ellos dijeron: 'No, no se puede'". Entonces, el director recurrió al actor para lograrlo. "'Dijo: 'Esta carrera va a costar tal cantidad de dólares', y no fue barata. 'Tú y yo vamos a dividir esa cantidad'". Hanks estuvo de acuerdo y él y Zemeckis hicieron un trato en el que los dos pagaron por la filmación de "la carrera" y, a cambio, Paramount compartiría ciertas ganancias con el dúo.

El resultado es la icónica secuencia de siete minutos en la que, después de que Gump mantiene un encuentro con Jenny (Robin Wright) y descubre a la mañana siguiente que ella se ha ido, se levanta y comienza a "correr un poco", como dice en voz en off, "sin ninguna razón en particular".

El episodio refiere a una carrera de tres años por Norteamérica que gana la atención nacional. La gente incluso lo acompaña y concluye cuando Gump, ya con el pelo y la barba crecidos, se detiene en medio de una carretera y le dice al grupo que lo sigue como si se tratara de una suerte de mesías: "Estoy bastante cansado, creo que me iré a casa".

