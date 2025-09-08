“Personas destructivas y woke”: Donald Trump, contento con la cancelación de una ceremonia oficial en homenaje a Tom Hanks

Como cada año, desde hace ya más de seis décadas, la prestigiosa de West Point, la Academia Militar nacional estadounidense, ha elegido a un nombre popular para otorgarle su premio Sylvanus Thayer, su más alto honor, por sus servicios de —como dice su eslogan— “deber, honor, nación”. Para 2025, el escogido era el actor Tom Hanks.Sin embargo, este fin de semana y a través de un correo interno, la Academia ha anunciado que suspende la ceremonia, y no se sabe si el reconocimiento en sí. La reacción de Hanks se desconoce, pero hay alguien que está encantado con la decisión: el presidente Donald Trump.

La cancelación la anunció el sábado en exclusiva el diario The Washington Post, pero ha sido el lunes cuando Trump se ha congratulado por ello. “Nuestra gran West Point (¡cada vez más grande!) ha cancelado inteligentemente la ceremonia de entrega de premios al actor Tom Hanks", escribió el mandatario en un mensaje ensu red social, Truth. “Un gesto importante. ¡No necesitamos que personas destructivas y woke reciban nuestros preciados premios estadounidenses! Esperemos que los Premios de la Academia (de Cine) y otras falsas entregas de premios revisen sus normas y prácticas en nombre de la equidad y la justicia. ¡Miren cómo se disparan sus ahora muertos índices de audiencia!“.

Es habitual que el presidente se coloque contra actores, cantantes y personajes del mundo de la cultura, a los que ataca a la menor oportunidad en sus discursos y en sus redes sociales. En general, porque muchos de ellos han sido críticos contra Trump. Ya criticó con dureza a George Clooney, al cómico Jimmy Kimmel o al presentador Stephen Colbert, entre muchos otros. De hecho, tras llegar a la presidencia anunció una investigación contra los artistas que apoyaron a su rival en las urnas, Kamala Harris, dejando caer que la demócrata había pagado a Beyoncé, Oprah Winfrey o Bruce Springsteen por estar de su lado.

También Hanks se ha mostrado crítico con el presidente Donald Trump. En junio de 2024, ya en campaña para su segundo mandato, el intérprete afirmó que el retorno del magnate a la Casa Blanca sería un indicativo de que “el camino (de Estados Unidos) hacia una unión más perfecta tiene algunos tropiezos”. En una entrevista con la periodista Christiane Amanpour en la CNN, al ser consultado sobre si le preocupaban la democracia y la libertad en caso de que Trump saliera elegido, Hanks indicó que había “razones para estar preocupados en el corto plazo”

Lo que no está claro aun es si West Point finalmente honrará o no al actor, de 69 años. En su correo al resto de implicados, el coronel de la armada Mark Bieger, presidente de la asociación de graduados de West Point —los exalumnos de la Academia que conceden la condecoración—, hablaba de la ceremonia, pero no especificaba si tampoco se entregaría el galardón. Según explicaba Bieger en su escrito, y como adelantaba el Post, la asociación quería prestar más atención al futuro de los oficiales y a su preparación de cara a posibles batallas y guerras.

Fue el 11 de junio cuando se supo que Hanks había sido honrado con el premio Thayer, a través de un comunicado emitido por West Point. En él, se alababa al “actor, guionista, director, productor y filántropo”. “Tom Hanks ha hecho más por crear un retrato positivo de los militares estadounidenses, más por el cuidado de los veteranos estadounidenses, por sus cuidadores y por sus familias, y más por el programa espacial estadounidense y todas las ramas del Gobierno que muchos otros estadounidenses”, afirmaba en un comunicado el presidente de la junta directiva de exalumnos de la Academia.

Entonces, el actor quiso agradecerlo. “Que mi primera visita a la Academia sea para recibir un honor tan grande como el Premio Thayer es simplemente increíble”, afirmó. “El legado de liderazgo, carácter y servicio a la nación de West Point es un poderoso ejemplo para todos los estadounidenses. Ser reconocido por una institución cuyos graduados han moldeado la historia de nuestro país a través de su servicio desinteresado es a la vez humilde y significativo”.

Sin embargo, en esta ocasión, tres meses después, el dos veces ganador del Oscar no ha emitido palabra al respecto, al menos por el momento. El actor californiano, de 69 años, ha interpretado a héroes de guerra y personajes patrióticos a lo largo de su extensa carrera, con más de 100 papeles en sus 45 años de trayectoria: desde el recluta Forrest Gump, héroe de la Guerra de Vietnam, hasta el capitán Miller de Rescatando al soldado Ryan, además de a multitud de detectives, capitanes y policías.

El año pasado fue el presidente Barack Obama quien recibió el premio Sylvanus Thayer —llamado así en honor a un superintendente de la Academia de mediados del siglo XIX que está considerado el padre fundador de la formación militar en EE UU—, en una ceremonia que incluye un desfile militar y una cena de gala. El galardón se entrega desde 1958, y lo han recibido presidentes como el propio Obama, Dwight Eisenhower (1961), Ronald Reagan (1989), George Bush (1994) o George W. Bush (2017), secretarios de Estado como Colin Powell (1998), Madeleine Albright (2013) y Condoleeza Rice (2014), y también el astronauta Neil Armstrong (1971), el periodista Walter Cronkite (1997) o actores como Bob Hope (1968) o Gary Sinise (2015).