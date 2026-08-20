Tu corazón será destrozado: un film de consumo rápido y de fácil olvido

Tu corazón será destrozado (Tvoyo serdtse budet razbito, Rusia/2026). Dirección: Michael Vaynberg. Guion: Michael Vaynberg, Mariya Elisovetskaya, Marianna Kadrzhanova, Evgeniya Nazipova, Ulyana Zvererva. Fotografía: Konstantin Postnikov. Elenco: Veronika Zhuravleva, Daniel Vegas, Alya Mayer, Maksim Saprykin, Evgeniya Loza, Daymon Cherednik, Ramaz Chiaureli, Nataliya Derbeneva, Pavel Kuzmin. Duración: 134 minutos. Calificación: Restringida para menores de 17 años. Distribuidora: BF Paris. Nuestra opinión: regular.

Aunque a nuestro país todavía no llegó con tanta fuerza, el fenómeno viral detrás de la novela Tu corazón será destrozado (la primera parte porque, alerta, hay una segunda) tiene más de un punto de contacto con la locura masiva que causó hace unos cuantos años la saga de 50 sombras de Grey. Tanto un libro como el otro basaron sus relatos en temas controvertidos -el de Grey en una relación romántica virada al sadomasoquismo, y este en un vínculo romántico adolescente teñido de bullying y dinámicas de poder-, pero ambos no pasaron de los enunciados; es decir, de lo justo y necesario para convencer a un fandom poco instruido en el tema, de que estaban yendo a fondo. Ni aquel, entonces; ni este, ahora. Porque Tu corazón… tiene tanta profundidad como una tira juvenil de Cris Morena, o incluso menos.

Polina (Veronika Zhuravleva, capaz de disociarse lo suficiente de la realidad como para andar con cara de “feliz cumpleaños” en momentos muy dramáticos) es la chica nueva en un colegio donde, como en cualquier historia de este tipo, existen grupitos crueles que, apoyándose en las redes sociales, mandan y acosan a cualquiera que intente rebelarse a ellos. Polina, por novata, tiene todos los números para ser blanco del bullying, y se vuelve todavía peor cuando conoce a Bars (Daymon Cherednik), el fachero outsider y motoquero, de modales bruscos y campera de cuero. Como el Fonzy de Los días felices, pero medio siglo después y nada gracioso.

Alrededor de la pareja, que empieza haciendo un pacto para cuidarse mutuamente y termina enamorada, se entrecruzan una serie de personajes unidimensionales, sin otra motivación que llevar el metraje a los excesivos 134 minutos que ostenta. Padres entrecruzados, episodios casuales que no son casuales, y un grupo de adolescentes con semejante ebullición de hormonas como para entusiasmarse, o hacer un drama de cualquier tontería. Ah, y todos los adultos son violentos o estúpidos. No hay mucho más. Hasta suena tragicómico que una advertencia final recomiende denunciar si se está pasando por situaciones similares, cuando es todo lo contrario a lo que plantea el guion.

Lo más rescatable de Tu corazón será destrozado es que, para construir el esqueleto de su romanticismo intrascendente de consumo rápido, bucea en temas como el abandono y la violencia. Pero incluso al acercarse a ellos, lo hace de una manera peculiar. Esto resulta evidente en la historia de amor de sus protagonistas, que nace a través de una dinámica de poder abusiva de él hacia ella (que luego se explica como “amor”), y la sumisión de Polina a los caprichos de Bars por sentirse “protegida”. Aunque sea una conducta todavía muy arraigada en la cotidianeidad, no es atractiva de ver como eje central de una ficción. El chico podrá ser un cordero con piel de lobo, pero esto no alcanza para justificar la violencia simbólica que ejerce hacia Polina, como tampoco la nula reacción de la adolescente a ello.

En cuanto a lo formal, el film está dividido en episodios (con el anacrónico fundido a negro), que coinciden con los capítulos que componen el libro. El resto consiste en una dirección rutinaria que se apoya demasiado en lo escrito, y a la que no le interesa construir nada que trascienda las páginas de la novela. Es evidente que no le interesa ir más allá de lo que cualquier lector podría imaginar leyéndolo.

Tu corazón será destrozado está construida como un producto de consumo rápido y fácil olvido, incluso cuando algunas situaciones pueden llegar a incomodar (la relación de Polina con su padrastro). Pero cualquier escozor pasa enseguida, en favor de los paseos románticos en moto, signos banales, caprichos infantiles y de tener la foto más nueva y mejor para pavonearse en las redes sociales. Si esto es lo que se quiere ir a buscar al cine, la película no defrauda. Si en cambio la intención es trascender el espejo, lo mejor será encarar hacia otros rumbos.