Willem Dafoe, actor: “Nunca soy más feliz que cuando lavo los platos y después pongo a dormir a los animales de mi granja”

Lejos de los sets de filmación y las cámaras, Willem Dafoe lleva una vida radicalmente distinta en su refugio rural de Italia. En el marco de una entrevista para el pódcast Wild Card with Rachel Martin, el actor ítalo estadounidense sorprendió al compartir cuáles son los pilares de su filosofía de vida: la moderación, las tareas del hogar y su completo rechazo a la vanidad profesional.

Willem Dafoe participó del pódcast Wild Card with Rachel Martin y sorprendió a todos con su nuevo estilo de vida (Foto: Captura YouTube)

En su refugio en el campo, el día a día se rige por cosas muy sencillas. Lavar los platos después de comer o meter al ganado a buen recaudo al caer el sol forman parte de esa rutina que le da paz mental. Frente al brillo artificial de Hollywood, el actor de 71 años prefiere la calma de esas pequeñas acciones sin ruido: “Nunca soy más feliz que cuando friego los platos y después pongo a dormir a los animales de mi granja. Puedes vivir en la sencillez de esas tareas”.

Estar en permanente contacto con la naturaleza le generó una enorme admiración por el trabajo del resto de las personas que lo rodean. Sin rastro de la soberbia del éxito, el actor practica la autocrítica y acepta sin problema sus torpezas al no dominar los saberes del campo, una postura que dista con el clásico cliché de que los hombres tienen que ser autosuficientes en todo. Frente a ese aprendizaje diario, el artista reveló sin filtros: “Tengo que aprender mucho”.

Sin rastro de la soberbia del éxito, el actor practica la autocrítica y acepta sin problema sus torpezas al no dominar los saberes del campo

Por eso mismo, Dafoe confía siempre en la escucha activa y se deja guiar por la gente del lugar: “Tengo que confiar en que otras personas me expliquen las cosas. Y después tengo que probarlo por mí mismo”.

Esa costumbre de aprender todos los días se ve reflejada en su terreno, donde el trabajo físico deja lugar a momentos de cercanía con los animales. Cada vez que el actor se asoma, el rebaño reacciona de inmediato. “Hay algo hermoso en que me vean y en tener a 35 cabras y ovejas corriendo en estampida hacia mí para que les abra la puerta de su pequeño lugar”, dijo con alegría.

Hay algo hermoso en que me vean y en tener a 35 cabras y ovejas corriendo en estampida hacia mí para que les abra la puerta de su pequeño lugar”, dijo con alegría Joel C Ryan - Invision

En el plano artístico, Dafoe conecta sus inicios en el grupo de teatro experimental The Wooster Group —donde importaba el trabajo en equipo y que cada uno bajara el ego— con lo que hoy piensa sobre los premios y la fama. Su reciente papel protagónico en la película Late Fame (2025), la cual sigue a Ed Saxberger, un antiguo poeta que pasa su vida trabajando de forma modesta en una oficina de correos de Nueva York tras haber publicado una única colección de poemas décadas atrás. A propósito de esta trama, el reconocido intérprete señaló: “Todos ansiamos atención. Todos ansiamos validación”.

Por último, el actor que interpretó al millonario científico Norman Osborn en las películas de Spider-Man resumió su visión sobre la vida en lo importante que es conectar de verdad con los demás. Para él, la verdadera plenitud está en ayudarnos entre todos y compartir afecto frente a la intemperie del mundo: “Para vivir una buena vida, creo que tienes que acercarte a otras personas. Estamos aquí los unos para los otros, por ahora”.