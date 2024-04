Yanina Latorre contó todo sobre la separación de Marina Calabró y Rolando Barbano

Escuchar

El 7 de marzo pasado Jorge Lanata logró que Marina Calabró y Rolando Barbano blanquearan al aire de Lanata Sin filtro (Radio Mitre) su romance. Sin embargo, la felicidad duró poco y este viernes, a poco más de un mes de haberlo anunciado, la periodista confirmó su separación del especialista en policiales.

Primero fue Pochi, de la cuenta de Instagram Gossipiame, quien a través de las redes sociales notó que la hermana de Iliana Calabró y el periodista de Cámara del crimen (TN) no se seguían más. “Hoy me comentaron que a Marina se la vio tristona, que no aparecían ni likes ni comentarios, ¿habrá crisis?”, escribió.

La historia de Instagram con la que Pocho, de Gossipiame, se refirió a los periodistas (Foto: Instagram/@gossipiame)

Y completó: “Novedades de último momento. Marina y Barbano no se siguen más en las redes. Hoy en la radio no cruzaron miradas. Recién me acabo de dar cuenta”.

Pero la noticia se comprobó esta tarde, durante el pase de El Observador 107.9. “¿Querés contarme algo?, ¿Estás bien?”, comenzó preguntándole Yanina Latorre a Calabró. Además, la rubia le mencionó que el tema era tendencia en redes. “¿Qué dice la tendencia? No la vi”, preguntó la periodista. “Que te separaste”, le respondió su amiga.

Con el maquillaje corrido y los ojos llorosos, la politóloga se sinceró: “Que te puedo decir, si me pongo a hablar lloro. Y no tengo ganas de llorar porque después salgo en todos los portales llorando y no está bueno. Si uno empieza a dar señales en redes es inevitable la pregunta”.

Al escucharla, la esposa de Diego Latorre insistió: “El tema es ese, si se dejaron de seguir. Hoy a la mañana decían que no se hablaron mucho al aire o que no había mucha onda. Ayer estabas triste, pero pensé que era tu hermana”. Es que tal como contó Yanina, en redes sociales se habló de la poca interacción que se había visto entre ambos durante el programa de Lanata.

“Sí, más que nada, hoy hice el programa de radio, después fui a hacer el programa con Débora. No quiero llorar. Uno siempre puede, con más o menos esfuerzo”, indicó Marina. “¿Y cómo es separarte, ir a lo Lanata, y trabajar juntos y verlo todos los días? No va a ser fácil eso. ¿Vas a contar por qué te separaste?”, indagó Latorre, pero Calabró prefirió no ahondar en detalles. “Otro día lo hablamos, porque tengo que hacer el programa. Lo que menos tengo es ganas de hablar”, agregó.

Más tarde, durante la noche en LAM (América TV), ‘la angelita’ fue la encargada de presentar el tema en cuestión. “Ayer (por el jueves) la vi venir, me engañó”, lanzó. Acto seguido, Ángel de Brito le preguntó: “¿Qué viste ayer?”. “Marina es tranquila, muy prolija, muy cuidada. Yo la conozco cuando está triste, viste que es llorona. Yo la vi triste ayer, pero muy caída, ayer no arrancaba, pero no lloró”, señaló.

Cuando terminó el pase en la radio, Yanina se acercó y le preguntó a su compañera si le pasaba algo con Lanata. “No, eso no”, le respondió. Entonces, la mediática le consultó si había pasado algo con Rolando, pero ella también se lo negó. “¿Te peleaste con Iliana?”, indagó. “Sí, después te cuento”. Sin embargo, la mediática se enteró más tarde por Pochi, de Gossipiame, la verdad de lo que le sucedía.

Y concluyó: “A todo esto, le pregunté antes del programa si quería hablar del tema. Lo que lloró, tremendo”. Minutos después, la panelista de LAM aclaró que no hubo terceros en discordia ni ningún tipo de engaño. Que, por lo que tiene entendido, es más una cuestión de poca compatibilidad de personalidades. También dejó abierta la puerta a un tema de celos, pero serán los protagonistas los que, si quieren hacerlo, sumarán más detalles y contarán su verdad.