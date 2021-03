Un amor extraordinario: manual de instrucciones para el dolor

Un amor extraordinario (Ordinary Love, Reino Unido, 2019). Dirección: Lisa Barros D’Sa y Glenn Leyburn. Guión: Owen McCafferty. Fotografía: Piers McGrail. Música: David Holmes y Brian Irvine. Edición: Nick Emerson. Elenco: Lesley Manville, Liam Neeson, David Wilmot. Distribuidora: BF Paris. Duración: 92 minutos. Disponible en: la plataforma online de Cinemark Hoyts. Nuestra opinión: regular

Un amor extraordinario es la crónica cotidiana de la situación a la que se enfrenta una pareja madura (los dos ya cruzaron el umbral de los 60) desde el momento en que la existencia rutinaria de ambos se sacude por un diagnóstico de cáncer. Lo que sigue es una etapa de adaptación y completa incertidumbre, que contrasta con la rutinaria y amable vida de dos personas dispuestas a envejecer tolerándose mutuamente y sobrellevando momentos duros.

Se nota al principio la voluntad de los directores por acercarse a tan delicadas cuestiones con cierto recato. Pero esa aparente búsqueda de discreción empieza a hacerse demasiado explícita, acompañada por otras decisiones no tan felices. Se dirá que es inevitable frente a una situación de ese tipo no ocultar la realidad por más cruenta que resulte, pero no hay nada que contradiga más ese propósito que hacerlo demasiado ostensible.

De a poco, la historia se transforma en una sucesión de cuadros expuesto como manual de instrucciones para quienes deben atravesar ese trance, cada vez más ganado por una perezosa puesta que, de tan teatral, se vuelve más y más artificiosa. Y con un inexplicable regodeo en el sufrimiento, tratado aquí, eso sí, con un poco más de elegancia que en las crueles historias de Michael Haneke. Solo al final los dos personajes, interpretados con enorme sensibilidad por Leslie Manville y Liam Neeson, parecen escapar de esa prisión.