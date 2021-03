Un príncipe en Nueva York 2: el elenco habla de la nueva película

Cuando en 1988 llegó a los cines Un príncipe en Nueva York, el título se convirtió en un éxito instantáneo. El título de John Landis, protagonizado por Eddie Murphy y Arsenio Hall, se coronó con el paso de los años como una de las comedias más importantes de ese período. A más de tres décadas de su estreno, llega ahora su secuela, en la que nuevamente Akeem (Murphy) viaja a Queens por un inesperado motivo. El elenco del film, entre ellos Murphy, Hall y Vanessa Bell Calloway hablaron con la prensa y adelantaron algunos secretos de esta nueva historia. Además Nomzamo Mbatha, una de las actrices que se incorpora a la saga, dialogó con LA NACIÓN y contó cómo vivió el rodaje de esta esperada continuación.

En busca de un nuevo príncipe

Lejos de su visita a Brooklyn durante los ochenta, ahora la vida de Akeem es muy distinta. El joven que quería huir de sus responsabilidades palaciegas, se encuentra instalado en su país natal de Zamunda, cumpliendo con todas las obligaciones que le demanda su posición de monarca. Claro que todo cambia cuando a través de su padre, el rey Jaffe Joffer (James Earl Jones), el protagonista descubre que tiene un hijo del que no sabía nada, y al que debe ir a buscar a los Estados Unidos. Entusiasmado por el viaje, Akeem se dirige a Nueva York para conocer a Lavelle (Jermaine Fowler) y llevarlo a Zamunda con el fin de convertirlo en el heredero real. Pero eso molestará a sus tres hijas, especialmente a la mayor de ellas, que se considera mucho más apta para la corona que un recién llegado que solo puede imponerse por el hecho de ser hombre.

Miles de fans, algunos que vieron Un príncipe en Nueva York en el momento de su estreno, y otros más jóvenes que la descubrieron en tiempos de VHS, DVD y streaming, esperan ansiosamente el reencuentro con Akeem y Semmi (Hall). Y luego de muchísimos años de espera, finalmente esa continuación se materializó. Para Murphy, el largometraje original no solo tuvo una importancia clave en la construcción de su carrera, sino que fue pionero en la forma de reflejar la cultura africana: “Un príncipe en Nueva York fue la primera película de Hollywood que contó con un elenco íntegramente negro y que triunfó en todo el mundo. Títulos de esas características podés contarlos con una mano y te sobran dedos”.

La actriz Nomzamo Mbatha habló con LA NACIÓN sobre su experiencia filmando junto a Eddie Murphy

Con el objetivo de entregar una secuela a la altura de las expectativas, Murphy contactó nuevamente a los veteranos Barry Blaustein y David Sheffield, guionistas de Un príncipe en Nueva York. Según el actor, el camino al resultado deseado fue muy complejo: “Pasamos por tres borradores hasta lograr una estructura narrativa sólida, que nos permitiera pensar que finalmente teníamos en nuestras manos una película. Y fue ahí cuando pensé que podía contribuir mucho el sumar a un guionista joven, que le diera un aire más moderno a todo. Así entró en escena Kenya Barris, responsable de la serie Black-ish”.

Desde una perspectiva primero de espectadora y ahora de integrante de este mundo, para la actriz Nomzamo Mbatha, la primera entrega también tiene un valor muy especial: “Ese film fue un fenómeno cultural, un clásico de culto. Lo amamos porque nos unió y todos tenemos el recuerdo de verlo siendo chicos, junto a nuestra familia. Fue muy importante que esa historia mostrara a los africanos desde una perspectiva de realeza. Y en su momento, eso fue un shock cultural para Hollywood. Yo ni siquiera había nacido cuando se estrenó, pero sé lo que significó y el cambió que impulsó. Fue similar a lo que luego pasó con Pantera negra, por ejemplo. Es importante que nuestra gente pueda celebrar su cultura de una manera tan hermosa”.

Las mujeres al poder

Frente a la pregunta sobre cuál es el aspecto más importante de Un príncipe en Nueva York 2, Mbatha no duda ni un instante: “¡El poder femenino! Definitivamente eso es lo que destaca la trama y amo que uno de los temas centrales gire alrededor del feminismo, de las voces femeninas y que se muestre a un elenco de mujeres que pasa al frente a controlar la situación”. Por su parte, Vanessa Bell Calloway se suma a esta mirada: “Esta es una película en la que verán a las mujeres empoderadas y especialmente a las más jóvenes. Mi personaje creo que sufre de varios conflictos y su hermano, interpretado por Wesley Snipes, es el que siempre la defiende. Pero para el final, verán cómo ella logra superar sus obstáculos”.

Otras importante figura femenina es Mirembe (Mbatha), quien recibe la tarea de presentarle al hijo neoyorquino de Akeem, las costumbres de su nación. Y sobre ella, la actriz reflexiona: “Se trata de una mujer de mucha tradición que conoce todo sobre la cultura de Zamunda, pero sin embargo es alguien poco convencional. Es encantadora e inteligente, y realmente disfruté mucho interpretándola”.

Por todo esto, es que las heroínas de Un príncipe en Nueva York 2 representan el ingrediente más ricos de la fórmula, del que el propio Arsenio Hall opina: “Creo que destacar el empoderamiento femenino es un mensaje importante y preciso para los tiempos que vivimos. Esa es una de las cosas que más me enorgullece de este largometraje, y el modo en el que la historia reflexiona sobre las mujeres es maravilloso”.

El toque Eddie Murphy

Arsenio Hall y Eddie Murphy vuelven a formar equipo Courtesy of Amazon Studios

A pocas semanas de cumplir sesenta años Murphy, sigue firme como uno de los comediantes más importantes de la industria. El actor salido de la cantera del Saturday Night Live, no tardó en capitalizar su fama para convertirse en una figura convocante de la pantalla grande. Y si bien su debut en cine fue con una película de acción llamada 48 horas, su talento para la comedia pronto lo ubicó como un referente del género, gracias a títulos como De mendigo a millonario. Debido a eso es que para artistas más jóvenes, la posibilidad de compartir pantalla con Murphy es un privilegio y así lo cuenta Mbatha: “Él es un gran profesional y un caballero. Es una leyenda viva y forma parte de la realeza afroamericana de Hollywood. Disfruté mucho trabajar con alguien así de talentoso, que consigue interpretar a todos los personajes que hizo hace más de treinta años”.

Esa pasión que siente Murphy por interpretar varios roles es un recurso heredado en parte de su admirado Peter Sellers. Y en este largometraje, el comediante repite ese ejercicio y compone cuatro roles, que pudieron ser incluso cinco, según él mismo reconoce: “Originalmente, una de las ideas era que yo me pusiera en la piel del General Izzi, el personaje de Wesley Snipes. Pero después lo pensé mejor, calculé todo el tiempo que iba a tomarme el maquillaje y cambié de idea”.

A diferencia de lo que sucedió en la primera parte, que tuvo un rodaje muy tenso debido a las fricciones entre Murphy y el director, John Landis, en esta secuela la filmación tuvo un clima muy distinto, en el que siempre había tiempo para los chistes. Y para Mbatha, la oportunidad de compartir esa experiencia fue inolvidable: “Llegar al set y ver a Leslie Jones, Tracy Morgan, Arsenio Hall, y Eddie era todo el tiempo pensar: “¡Wow! ¡Esto es demasiado!”. Fue increíble vivir eso, rodearme de tantos referentes de la cultura afroamericana en Hollywood. Ver a todos ellos juntos, para mí fue como ir al a escuela y aprender de los mejores. Simplemente me sentaba como una niña, y los veía disfrutar. Me sentía una fan más, hasta que de golpe me acordaba que tenía que trabajar”.

La filmación de Un príncipe en Nueva York 2 terminó a finales de 2019, pero el comienzo de la pandemia dejó su estreno en pausa. Si bien la intención era postergar su lanzamiento, Amazon Prime Video compró los derechos de la película y de esa manera, llega vía streaming de forma global. Para Murphy es un momento mágico, porque en sus propias palabras, tiene ahora la oportunidad “de retomar la historia donde había quedado, con los personajes originales, y uniendo los puntos con respecto a todo lo que sucedió”.

¿Dónde verla? Un príncipe en Nueva York 2 estrena el viernes 5 de marzo, por Amazon Prime Video.