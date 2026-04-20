Eddie Murphy y un emotivo homenaje en Hollywood: un ogro, su consuegro y el músico al que imitaba con el que rompió un tabú

“Ver a toda mi familia, a todos mis hijos, a mi hermosa esposa y a toda la gente con la que trabajé me hace sentir completo. Este es un momento especial. Ojalá todos ustedes pudieran sentir lo que yo siento y lo que estoy viendo en este momento. Casi se me cayeron unas lágrimas. Ahora voy a ir al backstage para ponerme a llorar”. Así agradeció Eddie Murphy el premio a su trayectoria que le entregó el Instituto Americano del cine (AFI), en una celebración llevada a cabo en el teatro Dolby, en pleno corazón de Hollywood.

En el festejo, que se verá desde el 31 de mayo en Netflix -es la primera vez que el evento anual podrá ser visto por el público general-, el comediante fue homenajeado por sus amigos, colegas y algunas de las figuras del espectáculo que fueron influenciadas por su talento desde que el actor de 65 años apareció por primera vez en Saturday Night Live cuando tenía 19.

Mike Myers evocó a Shrek en el festejo en honor de su colega y amigo KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“No llegué a trabajar con Charlie Chaplin. No llegué a trabajar con Alec Guinness ni con Peter Sellers, pero es mi absoluto honor decir y haber podido contarle a mis hijos que pude trabajar con Eddie Murphy”, explicó emocionado el actor y comediante Mike Myers sobre el escenario en el que apareció, como correspondía a un evento dedicado a la obra de uno de los comediantes más importantes de las últimas cuatro décadas, maquillado como Shrek, el personaje animado que lo une a Murphy desde 2001 cuando ambos pusieron sus voces para interpretar al ogro verde y a su fiel compañero Burro, respectivamente. Esa saga que los volvió a convocar para una quinta entrega que se estrenará el año que viene.

Mike Myers en la alfombra roja antes de "transformarse" en el ogro que lo unió profesionalmente a Murphy ETIENNE LAURENT - AFP

“Cuando te preguntan si querés participar del homenaje a Eddie Murphy, la respuesta es: “por supuesto que sí”. Y si te preguntan si lo harías con el maquillaje de Shrek, evidentemente la respuesta también es sí”, bromeó Myers ante la platea que contó con la presencia de celebrados comediantes inspirados por el talento del homenajeado, como Arsenio Hall, su compañero de elenco en el film Un príncipe en Nueva York; Dave Chappelle, con el que trabajó en El profesor chiflado y Martin Lawrence, quien lo acompañó en películas como De por vida y Boomerang.

Eva Longoria Chris Pizzello - Invision

Lawrence fue uno de los primeros en subir al escenario para celebrar a Murphy, que no solo es su colega y amigo sino que ahora también forma parte de su familia: el año pasado Eric, el hijo del protagonista de Un detective suelto en Hollywood, se casó con Jasmin, una de las hijas de Lawrence. Un dato que el actor de Bad Boys se ocupó de incluir en su discurso al recordar aquella vez en la que Murphy, su ídolo, se había negado a sacarse una foto con él. “Ahora puedo conseguir todas las fotos que quiera porque somos consuegros”, concluyó ante la risa de todos los presentes.

Spike Lee fue el encargado de entregar la estatuilla Chris Pizzello - Invision

Entre ellos estuvieron también Eva Longoria, quién trabajó con el protagonista de Bowfinger en el film de Prime Video El último encargo y volverá a hacerlo en una comedia que recién comenzaron a rodar, Jennifer Hudson, su compañera de elenco en el musical Dreamgirls, y Spike Lee quien fue el encargado de entregarle la estatuilla.

“Eddie nos hizo reír y consiguió hacer sentir mejor a todo el país. Yo tomé una cámara y conté historias sobre cómo nuestra nación podía ser mejor. Ambos hicimos avances culturales. Y en cada paso de este camino Eddie siempre fue fiel a sí mismo”, comentó el director.

Murphy en el premio que le entregó el instituto de cine americano por su larga trayectoria KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Antes, la celebración había tenido su momento más sorpresivo: Stevie Wonder apareció sobre el escenario para recordar que la primera vez que supo de la existencia de Murphy fue cuando el comediante hacía una imitación de él en Saturday Night Live de la que todo el mundo hablaba: “¡Se reía de un hombre ciego!”, le reclamó con humor el legendario músico que continúo: “No es fácil hacer sonreír a la gente, hacerlos ver el lado positivo de las cosas, pero Eddie tiene un modo de entrar en nuestras cabezas y corazones para crear esas carcajadas que alivian el dolor, construyen puentes y desarman situaciones difíciles. Eso es poder, eso es coraje, y eso es un hombre gracioso, mi amigo”.