Una semana de clásicos y estrenos con entradas rebajadas en los cines de todo el país

El regreso a las salas por unos días de algunos clásicos modernos y éxitos recientes es la novedad más destacada de una nueva edición de la Fiesta del Cine, que a partir de este jueves 10 ofrecerá por una semana entradas rebajadas para todas las funciones.

En los próximos siete días, los tickets tendrán un precio uniforme en todas las salas y complejos de todo el país de 5000 pesos para las funciones en 2D y 3D y de 10.000 pesos para 4D, DBox y otras experiencias Premium. Las cadenas y complejos también contarán con distintas promociones para la compra de combos de comida y bebida.

La primera película de Shrek podrá verse en los cines Dreamworks

La programación de esta nueva Fiesta del Cine, que se realiza por segunda vez en este año, incluye el reestreno de las primeras películas de la serie Volver al futuro (1985), Shrek (2001) y Rápido y furioso (2001).

También volverán a los cines tres notables títulos animados de la productora Laika: Coraline y la puerta secreta (2009), ParaNorman (2012) y Los Boxtrolls (2014). En este caso como anticipo del próximo estreno de Laika, Wildwood, el bosque salvaje, previsto para el 29 de octubre.

Coraline, una de las mejores películas animadas de las últimas décadas, también regresará a la pantalla grande esta semana

A la cartelera local se sumarán de nuevo algunas de las películas más vistas en lo que va del año como Backrooms, Moana, Minions & Monstruos, Scary Movie 6: terroríficamente incorrecta, El diablo viste a la moda 2, Hoppers, Super Mario Galaxy, Michael y Hoppers.

La iniciativa promocional se extenderá a los estrenos de la semana (Hechizo de amor 2, Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa, El heladero, Código: Venganza y el documental Oasis: Don’t Look Back in Anger) y a las películas que siguen en cartel: Spider Man: un nuevo día; La noche del demonio: están entre nosotros; Yo, Narciso; Coyote vs. Acme, La Odisea y Pepita, la pistolera.

Spider Man: un nuevo día y todo el cine en cartel tendrá entradas rebajadas por siete días

Participarán de la Fiesta del Cine las principales cadenas multipantallas (extranjeras y locales) que funcionan en nuestro país: Cinemark, Cinépolis, Showcase, Multiplex, Atlas Cines, Cinemacenter y otros complejos de distintos lugares del interior. La promoción también alcanza a todas las funciones en Imax.