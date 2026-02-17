Al Pacino, Francis Ford Coppola, Robert De Niro y otras estrellas despiden a Robert Duvall: “Uno de los mejores”

Hollywood despide con dolor a Robert Duvall, leyenda del cine, quien falleció este domingo a los 95 años. La noticia de su partida provocó una catarata de mensajes de colegas y amigos que celebraron su talento y legado.

La confirmación de su muerte llegó a través de su esposa, la actriz argentina Luciana Pedraza, quien informó a través de las redes sociales del actor: “Ayer despedimos a mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y comodidad”, expresó.

El actor y director estadounidense Robert Duvall junto a su esposa, la actriz Luciana Pedraza, en 2003 Mariana Araujo

Ganador del Oscar y nominado en siete ocasiones, Duvall marcó un hito en la industria del cine por su desempeño en distintos papeles para la pantalla grande. Fue candidato al premio de la Academia por su rol del abogado Tom Hagen en El Padrino, al tiempo que brilló como protagonista, director y guionista en otros títulos como El apóstol.

Reconocidas figuras que trabajaron a su lado le rindieron tributo con emotivos mensajes. Francis Ford Coppola, uno de los directores clave en su carrera, expresó: “Qué duro enterarse de la pérdida de Robert Duvall. Un actor extraordinario y una parte esencial de American Zoetrope [la productora fundada por Coppola] desde sus inicios: Llueve sobre mi corazón, La conversación, El padrino, El padrino II, Apocalypse Now, THX 1138, Asesinato a ritmo de tango”.

Al Pacino, quien compartió con el intérprete en la saga de los Corleone en El Padrino, declaró a la revista Variety: “Fue un honor haber trabajado con él. Era un actor nato, su conexión con el cine, su comprensión y su fenomenal talento siempre serán recordados. Lo extrañaré”.

Robert De Niro también se pronunció a través de un cálido mensaje: “Que Dios bendiga a Bobby. Ojalá yo pueda vivir hasta los 95. Que descanse en paz“, manifestó. La actriz Viola Davis, quien trabajó con él, se sumó a las dedicatorias con palabras dirigidas al actor: “Tuve el honor de trabajar con vos en Viudas. Me quedé maravillada. Siempre me impresionaron tus imponentes representaciones de hombres que eran a la vez tranquilos y poderosamente humanos. Eras un gigante. Un ícono. La grandeza nunca muere. Permanece como un regalo. Descanse bien, señor. Su nombre será pronunciado. Que coros de ángeles alegren tu descanso”, escribió.

El actor Walton Goggins, quien participó en El Apóstol, difundió un extenso mensaje sobre quien consideraba un guía profesional. “Bobby Duvall, el mejor narrador de todos los tiempos, nos acaba de dejar. Fue mi amigo. Mi mentor”, expresó. Y sumó: “La luz celestial acaba de perder su brillo. Al menos para mí… He conservado estas fotos durante 30 años. Las tomó el fotógrafo de rodaje en el set de El apóstol, la película que él mismo escribió y dirigió. Yo tenía 24 años. El privilegio de haber podido trabajar con este hombre, de haberlo conocido, sigue siendo la experiencia más importante de mi vida. Era mi estrella polar, mi héroe”.

Adam Sandler, quien trabajó con él en Garra, también lo despidió con palabras de afecto. “Muy divertido. Muy fuerte. Uno de los mejores actores que hemos tenido. Era un gran hombre con quien hablar y reír. Lo quería muchísimo. Todos lo queríamos. Tiene tantas películas legendarias para elegir. Véanlas cuando puedan. Enviamos nuestras condolencias a su esposa Luciana y a toda su familia y amigos”, destacó.

Michael Keaton, su compañero en El diario, compartió una anécdota íntima: “Otro amigo que se va. Actué con él y nos hicimos amigos. Compartimos una gran tarde en mi porche hablando de caballos. Era la grandeza personificada como actor. QEPD, RD”.

El actor Josh Gad también expresó su pesar: “Otro día. Otra pérdida icónica e irremplazable. Duvall fue simplemente uno de los más grandes. Desde las películas de El Padrino hasta Apocalypse now, desde El Apóstol hasta Matar a un ruiseñor, no solo estuvo en el cine, sino que lo define a través de las épocas. QEPD”.

Alec Baldwin, por su parte, destacó su impacto en la pantalla con un recuerdo concreto y se expresó a través de un video: “Duvall, por supuesto, ocupa un lugar muy inusual en mi vida. Cuando hizo Matar a un ruiseñor, simplemente fue demoledor. En su interpretación no usa ni una sola palabra y te deja atónito. Esas escenas con Duvall son simplemente impactantes”, opinó.

El escritor Stephen King eligió una de sus frases más emblemáticas en Apocalypse now ahora para despedirlo: “Me encanta el olor del napalm en la mañana. Descansa en paz, Robert Duvall”.

"I love the smell of napalm in the morning!"

RIP Robert Duvall — Stephen King (@StephenKing) February 16, 2026

El director Scott Cooper, quien lo dirigió en Loco Corazón y Los crímenes de la academia, lo definió como “su mentor artístico más importante” y señaló: “Produjo y actuó en mi primera película y, desde ese momento, leyó casi todos los guiones que escribí, ofreciéndome su sabiduría y su creencia inquebrantable en mí. Fue mi defensor más feroz, no con grandes gestos, sino con honestidad, rigor y amor por el trabajo en sí mismo”.

Ted Sarandos, director de Netflix, afirmó: “Ser un actor capaz de robarse todas las escenas en algunas de las mejores películas jamás realizadas y seguir siendo un protagonista capaz de llevar adelante películas grandes y pequeñas no es poca cosa en Hollywood. Robert Duvall era ese tipo de actor y ese tipo de estrella. Hoy hemos perdido a uno de los grandes, pero, por suerte, siempre nos quedarán Tom Hagen, el teniente coronel Bill Kilgore, Bull Meechum, Mac Sledge y todos los grandes personajes que inmortalizó para nosotros”.

Jane Seymour también se expresó en las redes sociales: “Hay actores que actúan y hay actores que encarnan un papel por completo. Robert Duvall hizo esto último. Su presencia en pantalla transmitía honestidad, peso y gracia”.

Entre otras celebridades, Jamie Lee Curtis expresó asimismo su dolor por la partida del actor: “El mejor consigliere que la pantalla haya visto jamás. Bravo, Robert Duvall“, escribió junto a una imagen del actor.