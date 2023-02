Del look hippie chic de Brad Pitt y la caída de Regé-Jean Page en los Bafta, al riguroso entrenamiento de Nicole Kidman

Las estrellas de Hollywood alternan por estos días obligaciones profesionales, momentos de ocio, vida familiar y algún que otro imprevisto

Este domingo se celebró la edición número 76 de los British Academy Film Awards (Bafta) que entrega la Academia Británica de las Artes y las estrellas de la pantalla grande asistieron al evento. La gala tuvo lugar en el Royal Albert Hall de Londres y fue conducida por el actor Richard E. Grant y la presentadora de televisión Alison Hammond. Felices de reencontrarse y entusiasmados por disfrutar de una noche inolvidable, las celebridades se vistieron de gala y charlaron con la prensa. Si bien los famosos conviven a diario con las cámaras y es moneda corriente para ellos desfilar por la alfombrar roja, por supuesto, todo puede fallar cuando menos lo esperan. Ese fue el caso de Regé-Jean Page, el protagonista de Bridgerton, que fue captado por las cámaras al tropezarse en la cena previa a los Bafta, pero su carisma no hizo más que alivianar la situación, en lo que al parecer terminó siendo una noche muy divertida para el actor.

El actor británico-zimbabuense Regé-Jean Page ​protagonizó un simpático momento al trastabillar frente a los flashes, en su llegada a la cena previa a los premios Bafta Mega/The Grosby Group

Regé-Jean Page, protagonista de Bridgerton, se tropieza durante una noche muy divertida en la cena previa a los Bafta Mega/The Grosby Group

Si bien desde que se separó de Leonardo Di Caprio (48) tras una relación que duró cuatro años, la actriz y modelo de sangre argentina Camila Morrone se las ingenia para escabullirse de la prensa, el domingo se lució ante los flashes del evento cinematográfico. La actriz Ana de Armas fue otra de las figuras que posó elegantísima ante las cámaras de la fiesta británica.

Camila Morrone en su llegada a la fiesta previa de los Bafta, en Londres Backgrid UK/The Grosby Group

Bellísima, Camila Morrone posó con el look elegido para brillar en los Bafta PA Media Group/The Grosby Group

Ana de Armas a su llegada al hotel Claridge de Londres Goff Photos/The Grosby Group

La última semana, Rihanna volvió a estar en boca de todos: pasaron seis años desde la última vez que pisó un escenario, pero para alegría de sus fans, la cantante protagonizó un impactante espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl y anunció allí su segundo embarazo. La artista y empresaria de 34 años fue captada por los flashes por primera vez en la vía pública tras su última actuación. “Ri Ri” caminó envuelta en un look muy particular, lista para disfrutar de una cena con amigos en el restaurante italiano Giorgio Baldi. Lució un llamativo tapado de piel, unos jeans azules con símbolos a su alrededor, zapatillas negras y una remera de Godzilla con la leyenda: “Nueva York, me encanta o me la como”.

La cantante Rihanna, de 34 años, luce un abrigo de piel completo cuando sale por primera vez en público para cenar con amigos en el restaurante italiano Giorgio Baldi Backgrid/The Grosby Group

Durante todo este tiempo, la estrella logró mantenerse en lo más alto y en 2022 sumó un nuevo “título”: se convirtió en madre. Junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, le dio la bienvenida a su primogénito en mayo del año pasado.

Rihanna volvió a enamorar a su público en el Super Bowl y salió a festejar con amigos su regreso a los escenarios Backgrid/The Grosby Group

Últimamente, Brad Pitt sorprende al equipo de filmación de Wolves, en Nueva York, con sus coloridos atuendos. Para el actor, lo esencial es hacerle frente al frío sin perder su toque cool y por eso suele completar sus looks con gorros y sombreros. Esta vez fue fotografiado con un sombrero de pescador color canela combinado con un sweater teñido, jeans y zapatillas blancas. Después de su divorcio de Angelina Jolie, Brad Pitt tuvo un revival impresionante, sus looks en las alfombras rojas y en los rodajes empezaron a causar sensación y es usual verlo con gorros y prendas abrigadas. El actor de 59 años sigue causando sensación como la primera vez que saltó a la gran pantalla.

Brad Pitt es visto cuando llega al set de Wolves en la ciudad de Nueva York. El actor estadounidense llegó con un sombrero de pescador color canela combinado con un sueter teñido, jeans de mezclilla y zapatillas blancas TIDNY-249

Por otro lado, Nicole Kidman fue fotografiada un tanto agitada realizando una intensa rutina de ejercicios alrededor de un parque, en Sídney. El último tiempo, la actriz se había instalado en España para filmar su nueva serie de suspenso y espionaje, Lioness, junto a Zoe Saldaña, Sam Asghari y Morgan Freeman. La ficción de Taylor Sheridan también tiene a Kidman como productora pero, por el momento, la actriz se tomó unos días en Australia y aprovechó para entrenar al aire libre.

Nicole Kidman en medio de una intensa sesión de entrenamiento Backgrid/The Grosby Group

Nicole Kidman, disciplinada en la gimnasia como en la actuación Backgrid/The Grosby Group

Justin y Hailey Bieber son una de las parejas más populares a nivel global . Sus redes sociales marcan tendencia y dentro de sus agitadas agendas se hacen tiempo para asistir a múltiples eventos y salir a pasear siempre prestándole especial atención a la moda, bajo una estética relajada.

Hailey Bieber y su buena amiga Justine Skye se unen para un entrenamiento matutino en West Hollywood Backgrid/The Grosby Group

De negro, las chicas fueron captadas mientras caminaban juntas a tomar una clase de pilates Backgrid/The Grosby Group

El domingo Justin y Hailey Bieber comenzaron su día en una cafetería de Los Ángeles, donde se encontraron con Kendall Jenner Backgrid/The Grosby Group

