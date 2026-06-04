Wim Wenders retira su film de 1975 tras décadas de quejas de Nastassja Kinski por salir desnuda a los 13 años

El director Wim Wenders anunció que retirará su película Falsche Bewegung, de 1975, de todas las plataformas de distribución, tras las críticas recibidas por una secuencia en la que la actriz Nastassja Kinski, que entonces tenía 13 años, aparece medio desnuda.

“Como único responsable de Falsche Bewegung [el título del film en alemán] de aquella época que aún sigue aquí, reconozco que en aquel momento se debería haber protegido mejor a Nastassja Kinski. Por ello, te pido perdón, Nastassja, sin reservas”, declaró hoy a través de un comunicado publicado por la Fundación Wim Wenders.

La película se retirará de todas las plataformas de distribución actuales y “se ha ordenado a los socios de streaming, televisión y distribución que dejen de hacer pública la película”. “Las numerosas reacciones, comentarios y conversaciones de los últimos días han contribuido de manera significativa a agudizar aún más mi visión de los acontecimientos de entonces”, detalla el cineasta, que cree que es “necesario” que la sociedad encuentre formas adecuadas de abordar las obras cinematográficas controvertidas del siglo XX y se enfrente a “nuevos procesos de aprendizaje y perspectivas inclusivas en relación con el cine”. Wim Wenders quiere alcanzar ahora una solución “consensuada” tanto con los organismos del cine como con Nastassja Kinski, antes de volver a poner la película a disposición del público.

La polémica se abrió tras una entrevista de la actriz en el diario alemán Süddeutsche Zeitung, en la que describió cómo le sigue afectando aún hoy esa experiencia en la película en la que sale solo con unas bragas, junto al protagonista Rüdiger Vogler, que entonces tenía 30 años y que también lleva solo unos calzoncillos. En esa secuencia, él se tumba sobre ella, le da una bofetada y luego le acaricia la cara.

Según explicó la actriz, que hoy tiene 65 años, lleva años intentando en vano que Wenders elimine la secuencia de la película. “Era mi primera película, él era mi primer director y no me protegió”, afirmó Kinski en la entrevista. En un primer momento, Wenders se mostró comprensivo y dijo que en ese momento el plano le había parecido “artísticamente imprescindible”, pero que hoy en día no la rodaría de ninguna manera.

“¿Se puede, se debe, quizá se debería cortar una secuencia si, en este caso, le hace daño a una de mis actrices, a quien he admirado mucho y sigo admirando? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede acortar una película a posteriori?”, se limitó a preguntar el cineasta en el escenario de los premios del cine alemán, donde el pasado viernes fue homenajeado por su trayectoria. El director, uno de los más prestigiosos cineastas europeos, pidió entonces a la academia alemana de cine que se abriera un debate.

Wim Wenders finalmente aceptó los reclamos de la actriz VALERY HACHE - AFP

El abogado de Kinski, Christian Schertz, criticó el discurso de Wenders como un intento de eludir la responsabilidad personal. Dado que, según Schertz, Wenders “llevaba años negándose” a mantener una conversación personal con la actriz sobre la escena. El abogado amenazó entonces —antes de la decisión tomada ahora— con emprender medidas legales formales si Wenders no reaccionaba.

En la reciente entrevista de Kinski con el diario alemán, la actriz explica cómo lo vivido en la que fue su primera película es algo que “siempre” guardó dentro de sí misma. “Aunque a los 13 años aún no sabía mucho, ya me di cuenta de que eso no estaba bien”, relata Kinski, que afirma que durante mucho tiempo no habló con nadie sobre su malestar por esa secuencia. “Mi vida siguió adelante, tuve otras películas, otros recuerdos”. No fue hasta años más tarde, en el momento en que otras intérpretes empezaron a hablar de sus experiencias, cuando ella se atrevió a relatar cómo vivió aquel rodaje.

“Aunque a los 13 años aún no sabía mucho, ya me di cuenta de que eso no estaba bien”, dijo Kinski que afirma que durante mucho tiempo no habló con nadie sobre su malestar por esa secuencia ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Muchas voces se sumaron al debate abierto por la actriz que también rodó con Wenders la road movie Paris, Texas. La famosa feminista alemana Alice Schwarzer, por ejemplo, instó al director de cine a eliminar la secuencia de la película. “Wim: ¡Deja de hablar y actúa! ¡Corta de una vez esos malditos dos minutos de tu película!”, escribió en la revista Emma.

No es la primera vez que actrices y actores critican a posteriori rodajes problemáticos y representaciones sexualizadas. La misma Kinski pidió, hace dos años, a través de su abogado en el semanario Der Spiegel, que se deje de emitir un telefilm de 1977 que contiene secuencias en las que aparece desnuda y que fueron captadas cuando era una menor de 15 años. La película pertenece a la serie Tatort, un clásico de la cadena pública NDR.

Otros casos

El Último Tango en París (1972), de Bernardo Bertolucci, con Maria Schneider y Marlon Brando

El caso más famoso es el de Maria Schneider, que declaró años después de rodar con Marlon Brando la secuencia de sexo anal en la película de Bernardo Bertolucci El último tango en París, de 1972, de la que no le habían advertido cómo iba a ser, haberse sentido “herida” y “un poco violada”.

Otro ejemplo es el de la actriz estadounidense Brooke Shields, que a los 14 años interpretó en El lago azul (1980) a una adolescente que tiene relaciones sexuales por primera vez. Más tarde, en un documental, criticó que la película se hubiera aprovechado en aquel momento de su despertar sexual.

Leonard Whiting y Olivia Hussey en Romeo y Julieta dirigida por Franco Zeffirrelli

Olivia Hussey tenía solo 15 años y Leonard Whiting 16 años cuando protagonizaron en 1968 Romeo y Julieta, de Franco Zeffirelli. En 2023, ambos actores denunciaron a la compañía Paramount, responsable de la película, por explotación sexual, fraude y por distribuir imágenes de menores desnudos a causa de una secuencia incluida en el montaje final. Hussey y Whiting aseguraron ante el Tribunal Superior de Santa Mónica en California que Zeffirelli las alentó a hacer esa secuencia, a pesar de haberles garantizado que no tendrían que quitarse la ropa. La demanda original fue desestimada en mayo de 2023, por prescripción del delito. Los actores presentaron una nueva demanda en febrero de 2024, argumentando que el relanzamiento de la película en la Criterion Collection en 2023, con una restauración digital, desencadenaba un nuevo plazo de prescripción. Pero el juez volvió a desestimar sus peticiones en octubre de 2024.