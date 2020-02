Ya no estoy aquí: emotivo relato de desarraigo e iniciación

Trailer de "Ya no estoy aquí" - Fuente: YouTube 03:43

Diego Batlle 27 de febrero de 2020

(México-Estados Unidos/2019) / Guion y dirección: Fernando Frías de la Parra / Fotografía: Damián García / Edición: Yibrán Asuad y Fernando Frías de la Parra / Elenco: Juan Manuel García Treviño (Derek) y Xueming Angelina Chen / Duración: 105 minutos / Sala: Leopoldo Lugones del Teatro San Martín / Nuestra opinión: muy buena

El director de Rezeta y de la elogiada serie de HBO Los Espookys se centra en su segundo largometraje en la historia de Ulises Samperio, un adolescente de 17 años que vive en las colinas de Monterrey e integra Los Terkos, un grupo que combina la cultura Cholo con su amor por la vieja música colombiana y su pasión por el baile. Tras la muerte de su hermano y en medio de unos violentos enfrentamientos entre pandillas dedicadas al tráfico de drogas, se ve obligado a huir de urgencia y radicarse en la no menos decadente zona de Jackson Heights, en el Queens neoyorquino. Mientras añora su tierra, a sus amigos, a su música y a su danza, nuestro querible antihéroe (siempre con vestimentas y peinados extravagantes) comienza a comunicarse de a poco (él no habla una palabra de inglés) con Lin, una inmigrante de 16 años de origen chino que se siente atraída por el particular universo personal de Ulises.

Entre pegadizas cumbias y vallenatos, bellas coreografías de baile y una sensibilidad que le permite eludir el pintoresquismo, el guionista y realizador Fernando Frías de la Parra concibe una película de iniciación, de desarraigo y desamparo en un mundo globalizado, multicultural y cosmopolita que en ciertos momentos puede ser fascinante, pero en muchos otros resulta hostil, sórdido y desgarrador.