Zack Snyder: “Los fans me apoyaron mucho durante épocas muy difíciles de mi vida”

El de Zack Snyder es uno de los nombres más importantes del Hollywood actual. Con tantos fieles como detractores, el responsable de 300, Watchmen o Batman vs Superman: el origen de la justicia es dueño de una trayectoria que contó con éxitos y fracasos, pero que nunca pasó desapercibida. Y con el estreno de El ejército de los muertos, su nueva película producida por Netflix, el director presenta un film que atrapa no solo por su acción, sino también porque se lo nota como uno de sus proyectos más personales.

En diálogo con LA NACION, Snyder confesó qué lo motivó a realizar este nuevo largometraje, qué sintió con el estreno de su versión de La Liga de la Justicia, y cuál es su relación con el público.

-Tu debut en cine fue con El amanecer de los muertos, y ahora regresás al género zombie, ¿se puede leer esto como una intención por volver a las raíces?

-Supongo que esa podría ser una forma de verlo. Desde hace años que esta película está dando vueltas en mi cabeza, y hablé de ella durante años. Este proyecto también fue importante como experiencia cinematográfica, por la forma en la que trabajé en él no solo desde la dirección, sino también como director de fotografía, y de otras áreas de las que quise ocuparme. Acá armé un equipo chico, y trabajé de una manera muy orgánica. Entonces sí, de alguna manera lo que quise fue reconectar con el hacer cine y con el proceso creativo.

-Aún cuando se trata de una producción importante, ¿sentís que es una película más personal?

-Es que cuando realizás una película gigante de superhéroes todo es distinto, es como si tuvieras una oficina metida dentro del set, con una mesa y una silla, y vos mirando todo por un monitor. Entonces ahí te limitás a decir dónde querés la cámara, y la gente arma todo hasta que de golpe alguien grita “acción”, y vos respondés: “Sí, perfecto”. Es como trabajar todo en abstracto. Pero acá fue distinto, yo mismo operaba las cámaras, todos los que estábamos en rodaje teníamos una tarea y nos abocábamos a este largometraje. Y por todo eso fue un trabajo muy físico, y hasta una experiencia más íntima.

-¿Y qué tipo de proyecto preferís?

-Simplemente diré que filmar El ejército de los muertos fue una de las experiencias que más disfruté en toda mi carrera, principalmente porque me divertí mucho con los actores, y con el equipo técnico. La verdad es que lo pasamos muy bien.

Snyder, en el detrás de escena de El ejército de los muertos CLAY ENOS/NETFLIX - AOTD-38502

-Viendo tu película, es imposible no pensar en Comando por el vínculo entre padre e hija, en Duro de matar, por el hecho de situar la acción dentro de un mismo espacio, e incluso el nivel de sangre y vísceras remite al cine mainstream de otra época, quizá al de los ochenta. ¿Es El ejército de los muertos como una reivindicación de un cine pasado?

-Absolutamente. Una de las cosas que más me fascinaba de este film, es que me permitía hacer una deconstrucción del género. Me encantaba la idea de trabajar y reelaborar ciertos conceptos, ya sean típicos del cine de zombie, o de las películas de acción. Desde luego que hay ideas cercanas a Escape de Nueva York, a El planeta de los simios, a Alien 2, y ni hablar de Duro de matar. Esos son títulos que sirvieron para educar a una generación de espectadores, y que les dieron al público ideas preconcebidas sobre cómo se elaboran ciertas tramas. Entonces yo quería explorar eso y empujar los límites de ese tipo de relatos. Y El ejército de los muertos es una pieza muy autoconsciente, y por eso me gustaba la idea de romper ciertos esquemas. Me parece importante que un espectador promedio pueda entusiasmarse con esta historia sobre un robo en el que están metidos un montón de zombies, y que disfruten incluso con algunos ingredientes emotivos, pero también quería que el relato interpelara a los cinéfilos más duros. Cuando elaboré el guion, me interesaba que El ejército de los muertos tuviera no solo un comentario social, sino también una mirada sobre cómo es el cine. Creo que esta pieza ofrece muchas cosas, y lo que quieras encontrar ya depende de vos.

-Las películas de zombies de George Romero tienen una fuerte lectura social, como el uso del shopping como metáfora del consumo. ¿Entonces qué lectura harías sobre la decisión de desarrollar tu historia en un casino de Las Vegas?

-A esa ciudad van todas las personas que en parte quieren arriesgar, que sueñan con estar a un golpe de suerte de hacerse millonarios, o donde dejan miles de monedas en las máquinas. Todos juegan de forma casi autómata durante horas, sin pensar en absolutamente nada más que en eso. Entonces creo que esa fue la metáfora que buscaba, porque digamos que encontrar zombies en Las Vegas puede no ser algo tan alocado.

-En otros de tus films, los héroes se mueven por sus ideales, como Batman o Superman lo hacen por la libertad, o por la búsqueda obsesiva de la verdad, como Rorsach en Watchmen. Siguiendo esa línea, ¿qué sentís que impulsa a los personajes de este film?

-De una u otra manera, a estos héroes traté de darles motivaciones ligeramente distintas sobre qué los lleva a aceptar esa misión. El viaje en sí mismo está impulsado por la meta de ganar dinero. Pero más allá de eso, se crea un escenario en el que todos son puestos a prueba y en su transcurso, la naturaleza de todos sale a la luz. Unos son héroes, otros cobardes, otros traidores o algunos se mueven por pura maldad. Su esencia es la que emerge en ese contexto y ante esa presión. Por su parte, Scott (Dave Bautista) es un héroe porque las cosas que lo motivan son en realidad el amor por su hija, por sus amigos, y respaldar a sus compañeros. En muchos aspectos, fue divertido hacer una película que en esencia habla sobre cuestiones vinculadas a personas normales.

Snyder junto a los productores Deborah Snyder y Wesley Coller CLAY ENOS/NETFLIX

-En el film, el dinero tiene mucho protagonismo. ¿Esto fue algo consciente o solo surgió así?

-La plata, a fin de cuentas, es una herramienta, pero aunque aparezca mucho, no representa esa libertad que los personajes pensaban que iban a tener. Quizá Kate [Ella Purnell] sea la única para la cual sí representa una salida, pero a fin de cuentas, el dinero jamás representa una solución por sí mismo.

-Vos tenés miles de fans que activamente siguen tus pasos y defienden tu obra, ¿qué pensás de eso?

-Es algo hermoso. Lo que más disfruto de la relación que tengo con los fans, es que en muchos aspectos, mi historia en el cine está vinculada a ellos. En Hollywood parecieran estar asustados de los fans, porque ellos no dejan de expresar qué tipo de películas son las que realmente quieren ver. Y puede que eso sea así, pero en lo que se refiere a mí, ellos lo único que me pidieron siempre es que sea fiel a mi visión artística. Por eso, recibir ese apoyo siempre fue increíblemente satisfactorio, y es muy cálido que me pidan ser sincero con respecto a qué creo que es lo mejor. Los fans son increíbles, y me apoyaron mucho durante épocas muy difíciles de mi vida, hicieron posible que terminara La Liga de la Justicia y me dieron una voz, eso es asombroso.

-A lo largo de los últimos meses, lanzaste tu versión de La Liga de la justicia, y ahora estás por estrenar esta nueva película, en la que comentaste que pudiste trabajar con mucha libertad, ¿sentís que este 2021 es un año de revancha?

-Esa es una forma de verlo, yo diría que este año es como la culminación de cosas que inicié en el pasado. La Liga de la Justicia fue como hacer catarsis, ahí hay una historia aparte, y El ejército de los muertos representa otro episodio de mi carrera, en donde siento que vuelvo a conectarme con el cine y con una forma determinada de hacer películas. Cunado empecé a hacer El ejército de los muertos no pensaba que iba a suceder lo que pasó con La Liga de la Justicia, no estaba eso en el horizonte. Cuando todo se cerró por la pandemia, el estudio nos dijo que podíamos avanzar con La Liga de la Justicia porque la industria estaba parada. Y de ese modo, fue todo muy divertido porque ambos proyectos se terminaron superponiendo, y me gustó que eso sucediera.

El Ejército de los Muertos estrena el viernes 21 de mayo, en Netflix