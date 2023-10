escuchar

Desde que se dio a conocer en Netflix, se posicionó durante varias semanas en el Top 10 global de series (de habla no inglesa) y recibió un sinfín de críticas positivas en medios especializados. ¿De qué se trata? De Mirada indiscreta, que se estrenó en la pantalla de streaming el 1° de enero y generó gran repercusión entre los suscriptores, ya que entremezcla a la perfección los géneros del romance y el drama. Sin embargo, pese a ser un tanque, muchos no la conocen, quizás porque el algoritmo no la recomendó.

Alerta: este artículo puede contener spoilers de la serie

Débora Nascimento protagoniza esta producción fogosa e inquietante. La actriz da vida a Miranda, una mujer que practica el voyeurismo y también es hacker profesional. Sus días pasan mientras enfoca toda su atención hacia Cléo, interpretada por Emanuelle Araújo, quien ofrece servicios sexuales en el edificio aledaño.

Este escenario da un giro radical cuando su vecina se ausenta durante un fin de semana. A partir de ahí, las escenas muestran una gran tensión y provocan grandes expectativas en el público, quienes buscan saber lo que pasará en cada paso que realiza.

“Una hacker talentosa (y muy curiosa) termina involucrada en una peligrosa investigación cuando su vecina, una trabajadora sexual, se marcha por el fin de semana”, reza la sinopsis oficial de esta pieza que causó furor.

Esta es una de las ficciones de intrigas más elegidas por los espectadores y vale aclarar que es recomendable para verla en tan solo un fin de semana, ya que solo cuenta con una temporada de 10 capítulos, de aproximadamente 35 y 50 minutos de duración cada uno.

Al estilo de thriller psicológico, la historia muestra la rutina de Miranda, quien es una experta en espiar a través de sus binoculares, cámaras y computadoras. Si bien esto es algo que hizo durante varios años, este obsesivo acto se potencia cuando día a día se encuentra cada vez más pendiente de su vecina.

Escena de la serie "Mirada Indiscreta". (Foto: Twitter @CebolaVerdeBR)

En una de las tantas tardes en las que emprendió esta acción, la mujer espiada apareció en su casa de manera inesperada y le pidió que cuide a su perro por un fin de semana. Ella, por su parte, aceptó, pero nunca imaginó que ese día su vida cambiaría para siempre: conoció a un hombre del que se enamoró a primera vista y tuvo que asesinar a otro en defensa propia. Lo que no sabía, tampoco, es que estaba por formar parte de un plan perturbador.

La producción fue realizada por Marcela Citterio, una reconocida guionista argentina y fundadora de The Orlando Books. El reparto de producción también está conformado por Ángelo Rodrigues (Heitor), Nikolas Antunes (Fernando), Gabriela Moreyra (Diana), entre otros artistas.

Tras su estreno, Mirada indiscreta se posicionó como una de las series más vistas del género psicológico en la plataforma de streaming en países como Suiza, Polonia, Filipinas, Brasil, Canadá, Francia, Luxemburgo, Eslovaquia y Turquía. Además, la trama que apostó por una historia repleta de suspenso generó comentarios positivos por parte de especialistas en cine.

“Es muy difícil para guionistas y directores combinar el equilibrio entre las partes erótica y thriller. Sin embargo, la sensualidad del primer episodio de Mirada indiscreta se traduce en el resto de la serie”, escribió Joel Keller para el medio Decider.

Portada de la película "Mirada Indiscreta". (Foto: Twitter @locoxelcine)

“Es una serie picante que por su estilo podríamos emparentar en un mismo apartado del catálogo de Netflix con la trilogía polaca de 365 días o con la saga de 50 sombras de Grey”, sostuvo Daniel Farriol para No es todo cine.

