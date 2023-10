escuchar

Minutos antes de poner en modo privado su cuenta de Instagram y restringir el acceso a los usuarios, Sofía Clerici, la mujer que se vio involucrada en el escándalo de Martín Insaurralde, realizó un último posteo público. A través de una historia, difundió un mensaje en el que se defendió de las acusaciones y negó que sus lujos estuvieran financiados con dinero público.

El escándalo estalló durante el fin de semana y generó mucha repercusión en el ámbito político. A partir de la publicación de una serie de imágenes de Insaurralde, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, junto a Clerici a bordo de un yate en las costas de Marbella, generó mucho repudio.

La repercusión fue tal que el exintendente de Lomas de Zamora no solo tuvo que renunciar a su cargo en el gobierno de Axel Kicillof, sino que también bajó su candidatura a concejal en el partido bonaerense. Más allá del impacto que significó a nivel político, la influencer también salió a contestar las críticas y rumores. Luego de una serie de mensajes, dejó una última defensa antes de volver privada su cuenta.

El último mensaje de Sofía Clerici sobre el escándalo con Martín Insaurralde antes de poner la cuenta privada Captura

Con un texto en letras blancas sobre fondo negro, Clerici aseguró que ya tenía este estilo de vida antes de conocer a Insaurralde. “Infórmense bien. Mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc.”, comenzó. En esa misma línea, sostuvo que trabajó durante mucho tiempo y admitió que salió con hombres de buen pasar económico, pero que estaban lejos de la política: “Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente”.

Por último, volvió a negar que sus posesiones sean regalos e intentó despegarse del escándalo: “Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona. No hay pruebas”. Poco después de estas palabras, que fueron subidas a la historia de su cuenta de Instagram @sofiaclericiok, puso su perfil privado. Esta medida indica que nadie que no la siga puede indagar en su perfil ni en el contenido que haya subido anteriormente. Para poder hacerlo, es necesario enviar una solicitud de seguimiento y que Clerici la acepte.

La explicación de Sofía Clerici sobre el viaje con Martín Insaurralde

Poco antes del mensaje mencionado, la influencer ya había usado sus stories de Instagram para defenderse de las acusaciones. Según expresó en una primera instancia, el yate fue prestado por un conocido para ocuparlo durante el día.

El descargo de Sofía Clerici en su perfil de Instagram

“Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar sin saber, yo me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá. Me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar”, empezó en su primer descargo.

Sumado a esto, justificó el viaje que se tomó Insaurralde y remarcó que sus lujos se sostienen gracias a ingresos propios: “No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas. Y las cosas que tengo como carteras, relojes, me lo compré solita para que sepan también”.