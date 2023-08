escuchar

A mediados de junio, Jesica Cirio confirmó su separación de Martín Insaurralde, tras varias semanas de rumores que apuntaban a que el matrimonio habría llegado a su fin. “La realidad es que sí”, señaló la conductora, a través de un video en su perfil de Instagram. Tras más de dos meses de su comunicado, la modelo habló de su ruptura con el político y fue tajante al responder si existiría la posibilidad de reconciliación.

Jésica Cirio confirmó su separación de Martín Insaurralde

“La realidad es que, después de 10 años de relación maravillosos, decidimos tomar caminos diferentes, decisiones diferentes en la vida; que eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer o dejarnos de amar como familia”, expresó la conductora de La Peña de Morfi (Telefe), en el clip que compartió a través de Instagram.

A más de dos meses del anuncio de su ruptura matrimonial, Jesica Cirio contó cómo vive los momentos posteriores y su adaptación a la nueva rutina. “Estoy bien, estoy disfrutando la vida, qué sé yo”, expresó la conductora, en diálogo con LAM (América TV). Y describió: “Las separaciones, en un principio, son incómodas, pero esa incomodidad yo creo que con el tiempo se termina resolviendo”.

Jesica Cirio habló de su ruptura matrimonial con Martín Insaurralde

La modelo y el político tuvieron una hija, Chloe, que actualmente tiene cinco años. “Yo lucho con un montón de cosas, con una nena chiquita que me tiene que ver súper bien, con mi trabajo... Los dos [junto a Insurralde] tenemos una vida bastante agitada, pero siempre priorizamos y lo fundamental para nosotros es la nena. Nos estamos acomodando”, señaló.

Sobre si existiría la posibilidad de que el matrimonio se reconcilie, Cirio fue tajante: “No. No hay posibilidad”. Aunque destacó que mantiene una relación cordial con su expareja. “Tengo buen diálogo. Todo es tiempo. Es parte de la vida y me parece que uno va aceptando distintos cambios, momentos de la vida de cada uno. Y no juzgo que uno conoce a la gente cuando se separa”, advirtió.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde

Y continuó: “Son momentos diferentes que uno va pasando en la vida y todo se va transformando. Yo digo que el tiempo lo cura todo. Es así. Por ahora, estoy bien y me estoy acomodando. Extraño a Chloe y me pasan cosas raras, volví a vivir a Capital. Me acostumbro de nuevo a esta vida, ya no sola, porque estoy con Chloe, pero sí son muchos cambios”.

Diego Leuco sustituirá a Georgina Barbarossa en la conducción de La Peña de Morfi

Georgina Barbarossa se operará de la rodilla el próximo viernes y deberá permanecer en rehabilitación, al menos por un mes. Así, Diego Leuco reemplazará a la conductora de La Peña de Morfi (Telefe), y presentará el ciclo junto a Jesica Cirio. “Son muchas horas al aire y, en realidad, es un programa que, por tener dos estudios, es súper necesario que haya dos personas, esté quien esté”, apuntó la modelo a LAM.

“Una vez, me tocó hacerlo sola y es bastante pesado, porque no llegás a nada, no puede haber baches. Es complicado. El estudio se divide en dos y está bueno y es necesario que seamos la cantidad de gente que somos”, advirtió.