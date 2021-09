Cinthia Fernández sorprendió al contar las secuelas que le dejaron las PASO: “Tengo celulitis nerviosa”

A dos semanas de las PASO que definieron a los candidatos a diputados y senadores que competirán en noviembre, Cinthia Fernández sorprendió con una particular confesión. Al hablar las consecuencias que le trajo el estrés de los últimos meses en los que incursionó en política, se refirió a un problema estético. En medio de las bromas de su compañeras de Los ángeles de la mañana (eltrece), la panelista contó que tiene “celulitis nerviosa” y se lo atribuyó a su precandidatura.

“Estoy en plan de tomar mucha agua porque me llené de celulitis, chicas. ¡Tengo celulitis!”, reveló la panelista ante la sorpresa de Ángel de Brito. “¿Cinthia Fernández tiene celulitis?”, indagó el conductor. “Sí y está bueno decirlo”, respondió ella mientras que las angelitas, en tono de broma, amenazaron con abandonar el estudio al conocer “el problema” de la bailarina. “Chau, me voy”, dijo Maite Peñoñori, mientras que Mariana Brey agregó que todas debían irse del programa si eso era cierto.

Cinthia Fernández se postuló en las PASO pero no logró la cantidad de votos necesarios para competir el 14 de noviembre (Foto: Instagram/@cinthia_fernandez_) Instagram @Cinthia_Fernandez_

“Tengo celulitis abajo de los glúteos”, detalló Cinthia en ese momento. Al escucharla, Yanina Latorre la chicaneó diciendo que donde tenía celulitis era “en la cabeza”.

Después de las bromas de sus compañeras, la exprecandidata a diputada explicó que tiene “celulitis nerviosa” por todo el estrés vivido en las últimas semanas.

Cinthia Fernández reveló que la candidatura le provocó “celulitis nerviosa”

“Se van a reí, pero existe la celulitis nerviosa. A mí me dio en el posparto. Te juro [esta vez fue] por el estrés de este año. Eso complica toda la circulación”, argumentó. Sin dejársela pasar, Yanina la contradijo y le expresó que “el posparto no es estrés”, sino celulitis hormonal. “Sí, pero yo estaba toda depresiva, estresada. Y ahora me volvió a dar y estoy histérica”, insistió Cinthia. Si bien dijo que es “normal”, no está acostumbrada a esta situación: “No puedo creerlo”.

En ese momento Brey intervino y contó que le había dado unos tips a Fernández para que pueda consumir agua, porque en general no es una persona que tome líquidos. Más allá del debate, Cinthia volvió a insistir en que el origen de su problema tiene que ver con su intento de incursión en la política: “Esto fue después de las elecciones... la política me generó celulitis”.

Después de las elecciones Cinthia Fernández estalló contra las críticas: "Dejen de decirme hueca"

La panelista se postuló como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el partido Unite, pero no consiguió pasar la primera vuelta. Según se conoció, obtuvo 86.891 votos, los cuales no le alcanzaron para superar el 1,5% necesario para avanzar hacia las elecciones generales de noviembre.

Más allá del bajo resultado, Fernández consiguió más votos que otros referentes de la política nacional y con mayor trayectoria, como Manuela Castiñeira, Jorge Altamira, y Guillermo Moreno. “Por más que haya gente que se burle, para mí que hice una buena elección. No es que quedé última, estuve por encima de políticos que están hace años”, expresó con orgullo.