Dolida, Cinthia Fernández estalló contra sus detractores: “Dejen de decirme hueca”

Luego de que en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre no lograra el caudal de votos para consolidar su candidatura a diputada nacional, Cinthia Fernández (32) hizo un fuerte descargo contra sus detractores. Desde su cuenta de Instagram, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) fustigó a quienes la critican, a las personas que la insultan y ante una acusación puntual aseguró que estudiar una carrera universitaria sigue siendo una materia pendiente.

En los días anteriores al domingo de las PASO, Flor de la V había arremetido contra Cinthia Fernández por el spot de campaña en el que bailaba un tango en portaligas frente al Congreso de la Nación. En aquella oportunidad, la panelista de A la tarde (América TV) deslizó que la ahora ex precandidata utilizaba su cuerpo para conseguir más votos. A ese y a otro tipo de comentarios ofensivos se refirió la panelistas de Los Ángeles de la Mañana desde su cuenta de Instagram.

“Respecto a las personas que me dicen ignorante y que no tengo comprensión de textos, ese insulto es tan grave como decirme p…, como acostumbran a decirme, o ningunearme porque tengo un buen cuerpo y supuestamente no puedo pensar”, comenzó Fernández en su descargo.

La ex precandidata del frente Unite y actual panelista de Los Ángeles a la Mañana remarcó que sabe de lo que habla en base a su experiencia y que cuando algún tema escapa a su espectro es la primera en reconocerlo. Fernández también apuntó contra quienes la defenestran por no contar con un título universitario: “Les quiero decir que eso es algo que me pega muy fuerte y que me hace muy mal porque me hubiera encantado seguir la facultad, pero seguí mi sueño de trabajar en la tele, en el teatro y con la acrobacia”, enumeró.

Fernández remarcó que tanto a nivel secundario como en su paso por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) siempre fue una muy buena alumna y que sus calificaciones así lo demuestran. En este sentido recordó que se había inscripto en Marketing luego de terminar el secundario y que lo hizo para no defraudar a sus padres que se esforzaron para enviarla a esa universidad privada.

Cinthia Fernández estalló contra las críticas: "Dejen de decirme hueca"

“Me hubiera encantado seguir la carrera, pero tomé malas decisiones en mi vida y de eso aprendí. Si hay algo que tengo muy en claro es que quiero seguir estudiando porque te da dignidad y una preparación que te planta distinto en la vida. Pero hoy mi prioridad son mis hijas, mi estructura de familia. Siempre fui muy estudiosa y tuve muy buenas notas. Por eso es algo que me duele un montón, tanto como que me digan p… Me duele porque quisiera estudiar para cerrarles el o… a los que toman como insulto no tener una carrera universitaria”, añadió.

Sobre el final de su descargo, Fernández se describió como una persona muy capaz, trabajadora y perseverante. Por eso, la panelista de Los Ángeles de la Mañana aseguró que una vez que sus hijas Charis, Bella y Fran -fruto de la relación con le futbolista Matías Defederico- sean un poco más grandes, se inscribirá nuevamente en una carrera universitaria. “Es una materia que tengo pendiente, que me da bronca y que estoy muy segura que lo voy a hacer. Así que dejen de decirme hueca, sino vayan a todos los lugares en los que estudié y vean cuál era mi promedio”, concluyó.