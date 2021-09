El comentario racista de Adriana Aguirre que provocó que Anamá Ferreira abandonara un programa en vivo

Un tenso momento se vivió durante lo que debía ser una jornada de diversión en el programa Está en tus manos (El Nueve). Y es que, durante uno de los desafíos de famosos, Adriana Aguirre tuvo un cruce con Anamá Ferreira que hizo que ésta decidiera abandonar el estudio. En diálogo con LA NACIÓN, la exmodelo dio detalles de lo que ocurrió fuera de cámara y acusó a la vedette de racista por haberle dicho “mono”.

“Yo fui aun programa de juegos para pasarla bien y ella empezó a hablar de todas las enfermedades que tiene. En un momento me dijo ‘callate la boca mono’, y ahí dije ‘no’, porque me menospreció. Todos en el estudio quedaron petrificados, el director mandó al corte y yo me fui encima de ella y le dije que era una maleducada y una racista. Estaba furiosa y les dije que yo no seguía y me fui. Ella me atacó, tiene ese preconcepto racial, pero está lleno de gente así”, relató Ferreira a LA NACIÓN.

El tenso episodio se dio cuando en el ciclo conducido por Edith Hermida, Aguirre comenzó a relatar cómo fue el accidente que sufrió meses atrás al caer del escenario y que le dejó gravísimas secuelas. En ese momento Ferreira, que también estaba invitada, la interrumpió para pedirle que deje ese tema de lado y empiecen a jugar.

Adriana Aguirre le dijo mono a Anamá Ferreira en pleno programa

Molesta con esto, la vedette retomó la palabra y le dijo: “Dejame hablar, mono”. En ese instante, la conductora la miró para avisarle que después iba a poder explayarse en el tema, pero que tenían que hacer una publicidad.

Anamá Ferreira decidió retirarse del estudio (Foto: Captura El Nueve)

Si bien todo parecía haber quedado ahí, lo cierto es que el asunto pasó a mayores porque, después de una tanda, la exmodelo decidió abandonar el estudio molesta con la situación.

Sin hacerse la desentendida, Edith le explicó al público: “Vamos a decir la verdad, porque estamos en vivo. Recién ocurrió un episodio con Anamá porque Adriana hizo un comentario que la ofendió muchísimo y no sintió ganas de seguir jugando. Nosotros se lo respetamos”. Por su parte, Aguirre se excusó volviendo a hablar del problema de salud que atraviesa: “Fue un malentendido, tiene que entender ella mi estado psicológico. Vine a divertirme realmente y me disculpo públicamente si la ofendí”.

El pedido de disculpas de Adriana Aguirre luego de que Anamá Ferreira se fuera del programa

La exmodelo explicó a LA NACIÓN que le recomendó a Aguirre que sea más cuidadosa con lo que dice en televisión porque ese tipo de programas, de entretenimientos, son vistos por los más chicos: “Hay que pensar en ellos, porque después van al colegio y le dicen a los compañeros ‘vos tenés cara de mono’ y eso provoca mucho dolor”.

Asimismo, señaló: “A mí me pueden decir lo que quieran pero con buena onda. Ahora, no me ataquen por mi color de piel porque hace años que lucho para sacar el racismo de la cabeza de la gente”.

Anamá Ferriera explicó qué pasó con Adriana Aguirre (Foto: Instagram/@anamaferreira)

Por último, dijo que pensó en iniciar acciones legales contra la vedette pero desistió: “Tendría que hacerle un juicio para que aprenda, pero no lo hago porque nadie da respuesta. Debería hacerlo para que la obliguen a realizar trabajo comunitario. Ella me hizo mucho daño en mi corazón, ahora ya está”.