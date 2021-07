Cinthia Fernández sufrió un problema de salud y sus tres hijas la cuidaron: “Me miman”

Cinthia Fernández suele mostrar la intimidad de su hogar en las redes sociales, donde sus tres hijas son protagonistas. Esta vez, las gemelas Charis y Bella, de siete años, y su hermana Francesca, de seis, enamoraron a los usuarios al tener un dulce gesto con su mamá, que se sentía mal.

La panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) se vacunó la semana pasada contra el coronavirus con el suero de AstraZeneca y presentó algunas reacciones adversas, como fiebre y malestar. Al verla caída, y sin nadie más que la cuide, las nenas, fruto de su relación pasada con Matías Defederico, la apoyaron y consintieron a más no poder.

“Me miman, nunca me había enfermado desde que las tuve. Solo una vez cuando las gemelas eran bebés. Me hacen masajes”, contó Cinthia en sus historias de Instagram mientras compartía algunos videos en los que se podían ver a las nenas haciéndole masajes en los pies.

Cinthia Fernández se enfermó y sus tres hijas cuidaron de ella

“¿Querés un vaso de agua?”, le consultó una de las gemelas. A lo que la bailarina, admitió: “Me voy a enfermar más seguido”. Y cuando otra de sus hijas le preguntó por qué, ella respondió: “Porque son muy dulces cuidándome”.

Pero eso no fue todo. El estado de ánimo de una persona influye directamente en sus defensas y, al parecer, las nenas supieron eso porque le escribieron una conmovedora carta para recordarle todo lo que la aprecian. “La carta, lloren…“, escribió Cinthia en Instagram junto a una foto de la hoja que le entregó Francesca. La dulce misiva, escrita a mano, decía: “Mamá te amo. Aunque estés mal siempre vamos a apoyarte”.

Francesca Defederico, una de las hijas de Cinthia Fernández y Matías Defederico, le escribió una sentida carta a su mamá Instagram: @cinthia_fernandez_

Finalmente, la angelita asumió: “Tengo las hijas más hermosas del universo”.

Charis y Bella son gemelas y nacieron el 15 de octubre de 2013. Por su parte, Francesca vino al mundo 13 meses después que sus hermanas, el 24 de noviembre de 2014. Al haber tan poca diferencia entre ellas, su mamá suele hablar de sus hijas como si fueran trillizas.

Recientemente, contó en las redes sociales que sus gemelas se están pareciendo mucho y que se las confunde, por lo que decidió implementar el uso de un collar de distintos colores para identificarlas.

LA NACION