Claudia Villafañe recordó cómo hacía Diego Maradona para irse de fiesta cuando estaban de novios sin que ella lo descubriera

Si hay alguien que tiene mil y una anécdotas de Diego Armando Maradona, esa es Claudia Villafañe. Así como durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México compartió recuerdos de cuando salió campeón del mundo con la selección argentina en 1986, ahora hizo una revelación no tan feliz. ¿Qué pasó? Sacó a la luz cómo hacía el 10 para irse de fiesta cuando estaban de novios sin que ella lo descubriera y contó quién fue la persona que, sin querer, le reveló las actividades nocturnas que tenía su entonces pareja.

Todo comenzó cuando el cocinero Sebastián “Coco” Carreño le preguntó, en la emisión del viernes 4 de septiembre de La cocina rebelde (eltrece), si cuando era adolescente solía ir a bailar a los boliches. Sin dejar de revolver las verduras que tenía en la sartén, Villafañe lanzó una risa nerviosa y dijo: “Es que me puse de novia muy chica, a los 15. En ese momento mis compañeras iban a bailar a Zodíaco. A los 15, 16 ya iba con Diego”.

Claudia Villafañe reveló cómo hacía Diego para irse de fiesta sin que ella lo descubriera

“Las chicas eran medio jodidas. Él también iba solo”, lanzó. De repente, el clima se volvió un poco tenso ante la revelación de la empresaria sobre las actividades de Maradona que nunca lograron mantenerse del todo en secreto. Carreño y Jimena Monteverde intentaron con humor cambiar de tema, pero lejos de afligirse, ella decidió contar más detalles de esa época: “Aparte iba solo y se enteraba todo el mundo. Al otro día estaba en la tapa de un diario”.

Y aunque reconoció que, si bien la situación “no era normal”, no lo retaba porque ya estaba “acostumbrada”. En esta misma línea, contó cómo hacía que el futbolista se escapara de su casa a la noche para irse de fiesta sin que ella se enterara. “Una vez salió solo. Vivíamos pasillo de por medio y él se había comprado el auto y lo empujaba hasta la esquina cuando pasaba un colectivo para que yo no sintiera el arranque del auto”.

¿Quién lo delató? Su padre. “¿Sabés por qué me entero? Porque yo a la mañana, cuando iba al colegio, pasaba a veces por su casa a saludarlo. Me atendió don Diego re enojado. Me retó y me dijo: ‘¿A vos te parece a las horas que vinieron anoche?’”. Ella se quedó sin palabras y, con amabilidad e intentando ocultar su sorpresa, le respondió: “Don Diego, yo no salí anoche”.

Villafañe contó que una vez don Diego le reveló, sin saberlo, que Diego salía de noche sin ella JUAN MABROMATA - AFP

Rápidamente, él advirtió su error. “‘¡Carajo!’, dijo y se fue. La ca** mal y después no lo podía retar y quedó en chiste. Pobre, me dio una lástima”, expresó Villafañe y contó que Diego terminó retando a su padre por lo que dijo.

Entre las historias de Maradona que compartió Villafañe últimamente, también hubo una del Mundial de 1986. Decidió mostrar en televisión la camiseta que usó Diego el 22 de junio para el histórico partido de cuartos de final ante Inglaterra en el Estadio Azteca de la Ciudad de México: “El escudo está cosido por las mismas chicas que limpiaban en la concentración y hacían la comida, porque la Argentina no tenía camiseta suplente”. En este sentido, explicó que, como Inglaterra jugaba con la camiseta blanca, al conjunto de Carlos Salvador Bilardo le tocaba usar la alternativa, la cual, según dijo, no tenían.

Claudia Villafañe lució la mítica camiseta azul del 86

“Fueron a buscarlas a Ciudad de México y lo que encontraron de la marca fue esta, que tiene dos colores diferentes y el número en plateado. Les sacaron a las otras camisetas el escudo de la AFA y las chicas los cosieron como pudieron. Fue lo único que se consiguió y, por suerte, ganamos 2 a 0”, agregó emocionada. Y la camiseta azul trajo suerte porque, cuatro décadas después, la selección de Lionel Scaloni, que eligió usarla para disputar la semifinal ante Inglaterra, ganó 2 a 1 y llegó a la final del mundial.