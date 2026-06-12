Claudia Villafañe mostró la camiseta con la que Diego Maradona ganó el Mundial 86 y sorprendió con un detalle

Si hay una persona que se ocupa de mantener viva la memoria de Diego Armando Maradona, esa es Claudia Villafañe. En el día del inicio de la Copa del Mundo 2026, decidió rendirle un sentido homenaje a los campeones del Mundial de 1986 y sorprendió a todos al mostrar en televisión la camiseta que usó el 10 en la histórica final ante Alemania aquel 29 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

En el mes del aniversario número 40 de la segunda Copa del Mundo que ganó la Argentina, Claudia Villafañe decidió homenajear a los campeones. “Para que nos traiga mucha suerte en este Mundial”, dijo al aire de La cocina rebelde (eltrece) mientras mostraba la camiseta con el número 10 que usó Maradona, la cual guardó durante cuatro décadas. “En el 94 recién se le pusieron los apellidos a las camisetas”, recordó.

El festejo de Diego Maradona en la final del Mundial de 1986 EFE

En el cuello, la camiseta tenía un pequeño cartelito blanco escrito a mano que decía: “M-082″. “Esta es letra de mi mamá. Ella y mi papá me ayudaban a armarlos”, explicó. Ese es un código de una base de datos que ella creó, en la que tiene especificado dónde usó Maradona cada camiseta. Incluso contó que ella misma les escribió en la casaca la fecha del partido, pero que con los años se borró.

Claudia Villafañe mostró la camiseta que usó Diego Maradona cuando salió campeón del mundo con la selección argentina en 1986 (Foto: Captura de video / eltrece)

También reveló cómo fue su experiencia con el Mundial de México. Mientras ella, la madre y las hermanas de Maradona viajaron a España, tanto su padre como el de su entonces marido fueron al Mundial. “Al primer partido lo vi en la casa de su mamá y, si alguien tocaba el timbre y no había estado en el primer partido, al segundo partido no entraba; tenía que volver a su casa. Lo veíamos en un lugar chiquito que había en el primer piso, con tele y sillones, pero sentados en el piso”, recordó.

Días atrás, en el mismo programa, Villafañe contó cómo vivió el Mundial de 1990, más precisamente en la semifinal entre la Argentina e Italia que vio junto a sus hijas en su casa de Nápoles. Por su seguridad, Diego prefirió que no fueran a la cancha. “Nosotros estábamos en el segundo piso y en la planta baja vivía Ciro Ferrara, que era jugador de la selección italiana y jugaba con Diego en el Nápoli. Yo en los penales me fui al garaje. Lo caminé con los oídos tapados de punta a punta”, dijo. Lo curioso fue que no podía ni siquiera percibir si había o no gritos de alegría, lo que significaba que la selección italiana pasó a la final, o de tristeza.

Claudia Villafañe rememoró el partido de la Argentina e Italia en el Mundial del 90

Pero, entonces, escuchó que alguien gritaba su propio nombre: “Era Paula, la mujer de Ciro, que me dice: ‘Andá a festejar que pasó la Argentina’. Salí corriendo, la abracé a ella, por supuesto, y me fui arriba, a mi casa, y agarré a las nenas, a mi mamá, a mis primos y nos fuimos todos a la cancha”, contó. Sin embargo, cuando llegó, la persona que todos los domingos la autorizaba a ingresar con su auto le negó el acceso: “Nos dejaron afuera, a todos”. Si bien remarcó que en aquel entonces los napolitanos alentaban a la Argentina, quizás su actitud tuvo que ver con que Italia quedó eliminada de la Copa del Mundo.