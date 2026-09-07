Quién se va de Gran Hermano el lunes 7 de septiembre 2026, según las encuestas

Se acerca la definición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). El reality show, conducido por Santiago del Moro, ya tiene cinco finalistas. Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange “Sol” Abraham, Yanina Zilli y Yisela “Yipio” Pintos, son las participantes que buscarán el premio mayor.

Antes de definirse a la gran ganadora, las participantes deberán afrontar una nueva gala de eliminación este lunes 7 de septiembre. La modalidad escogida es el voto positivo, por ende, quien menos sufragios obtenga es la participante que quedará fuera de juego.

Quién gana Gran Hermano, según las encuestas X (@GranHermanoAr)

A la espera de lo que será esta jornada apasionante, los usuarios de las redes sociales dieron su vaticinio. Una de las páginas más consultadas en X es @gh_trivia, quien lanzó una encuesta sobre quién es la concursante que más chance tiene de abandonar la casa.

Al ser positiva la votación, quien menos votos obtenga será la que abandone el reality show. Quien lidera la encuesta es Yisela “Yipio” Pintos, la comediante uruguaya que tendría todos los números para ganar la edición; por el contrario, la que menos sufragios recolectó es Yanina Zilli.

Yanina Zilli tendría todos los boletos para abandonar Gran Hermano

El sitio especializado publicó los porcentajes que la colocaron a Zilli en la última posición con apenas un 1,5% de votos positivos.

Las encuestas dan como posibles ganadoras a Yipio y Charlotte

Por otra parte, el periodista Fefe Bongiorno se adentró en quién podría ser la ganadora del certamen y los resultados posicionaron a “Yipio” Pintos y Charlotte Caniggia como las grandes candidatas para coronarse.

Cuándo es la final de Gran Hermano Generación Dorada: qué se sabe

Tras la reciente eliminación de Pincoya y Mariela Prieto, el tablero quedó configurado con las cinco participantes que permanecen en carrera para disputarse el título: Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange Gómez Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Yanina Zilli.

Durante la última gala, donde quedó eliminada Mariela Prieto, el conductor Santiago del Moro informó formalmente sobre la apertura de la placa final positiva.

Mariela Prieto se quedó con el sexto lugar de Gran Hermano Generación Dorada

Según explicó el conductor, este sistema marcará el pulso de la recta definitiva. “Es una carrera de acá hasta la final de votos positivos”, remarcó, al detallar cómo se desarrollará la dinámica para el espectador durante los próximos días.

Por otra parte, se aguarda la definición oficial de cuál será el día de la gran final del certamen. Sobre esto existen distintas versiones, una de ellas informada por Ángel de Brito, conductor de LAM, quien deslizó que el canal tendría previsto definir al ganador el lunes 14 de septiembre.

Santiago del Moro aún no informó cuándo será la gran final de Gran Hermano

La cuenta regresiva ya comenzó para las cinco finalistas, quien, una de ellas, se irá por la puerta grande este lunes para darle paso a las restantes participantes a disputar la gran final.