Coldplay en la Argentina: así fue el estreno mundial de “The Astronaut” que incluyó un agradecimiento en español de Jin de BTS

La tercera presentación de Coldplay en el Estadio River Plate fue sin dudas una de las más esperadas por los fans. ¿El motivo? La presencia de una figura internacional que cosecha cientos de miles de fanáticos alrededor del mundo: Kim Seok-jin, mejor conocido como Jin, uno de los integrantes de la banda surcoreana BTS. Finalmente, el día llegó y el joven tuvo dos importantes estrenos: por un lado, debutó en un escenario con público argentino delante y por el otro, interpretó por primera vez en vivo “The Astronaut”, la canción que hizo con el grupo británico. Los fanáticos enloquecieron al escucharlo y expresaron su emoción al verlo en escena a través de vides que se viralizaron en las redes.

La inminente llegada de Coldplay revolucionó el país y miles de fanáticos corrieron a conseguir sus entradas para alguna de las diez fechas. Sin embargo, el fanatismo se exacerbó cuando se anunció que Jin los acompañaría en una de las presentaciones y que, además, el público tendría el honor de escuchar por primera vez al tema que hicieron juntos. Cuando pisó suelo argentino, una comitiva lo esperaba en el aeropuerto, aunque no pudieron cruzarlo, ya que salió por otra puerta y fue trasladado con un importante operativo de seguridad. Pero, finalmente, el día tan esperado llegó y los fans pudieron verlo de tres maneras distintas: algunos en el Estadio Monumental, otros en la pantalla grande, puesto que el concierto se transmitió en algunas salas de cine, y también en las redes, a través de los cientos de videos que se compartieron.

Chris Martin habló de la colaboración con Jin de BTS (Video: TikTok @ksj1coming)

La noche del viernes 28 de octubre fue la primera vez que Jin estuvo cara a cara con los fans de la Argentina. Todos en el Monumental enloquecieron cuando Chris Martin lo presentó con unas emotivas palabras donde recordó como conoció al grupo, la relación que tienen y cómo llegaron a hacer la colaboración juntos: “Hace unos seis meses, uno de sus miembros de BTS me llamó y me dijo ‘tengo que dejar la banda en diciembre por dos años y unirme al ejército de Corea’, porque esas son las reglas allí. Y me dijo que necesitaba una canción que se despidiera de todos por un tiempo, que les dijera que los quería”.

En las redes sociales, varios usuarios recopilaron videos del momento en el que sonó por primera vez el tema musical. A uno de ellos lo subió la cuenta de TikTok @j.hopexever1, que mostró cómo el estadio se tiñó de una lluvia de luces violetas: “Así se veía el Monumental cuando Jin cantó ‘The Astronaut’”. Desde la ubicación en la que fue grabado se pudo captar la escena completa y sin dudas la presentación, además de ser una de las más esperadas, se convirtió en una de las más emotivas.

El estreno de "The Astronaut" (Videos: TikTok @j.hopexever1 / @ArrobaFlorr)

Por su parte, otras cuentas compartieron imágenes donde se pudo ver más de cerca al cantante mientras interpretaba la canción en el final de la pasarela montada en el estadio. Los fanáticos se hicieron escuchar fuerte y, después de practicar durante semanas la letra del tema, pudieron acompañarlo a coro con mucha pasión.

Jin de BTS estuvo en la Argentina y cantó "The Astronaut" (Foto: Captura de video)

Asimismo, también hubo otra secuencia que llenó de felicidad a los espectadores y que rápidamente se volvió viral: el abrazo entre Chris Martin y Jin. Este último corrió por la pasarela hacia los brazos del británico, que lo esperaba en el centro del escenario para cerrar con un broche de oro el momento triunfal. El público, extasiado, gritó de emoción tras presenciar la escena.

El agradecimiento en español de Jin de BTS

La presencia del grupo musical transformó al Estadio de Núñez en una verdadera fiesta, pero sin dudas, todo escaló a otro nivel con el debut del artista surcoreano. Durante días, sus fanáticos lo siguieron a sol y a sombra, tanto que hasta se volvió tendencia la pregunta: “¿Qué estás haciendo Jin?”. Parte del interrogante se respondió cuando aparecieron videos suyos en el concierto que dio Coldplay el miércoles 26 de octubre, donde cantó y bailó como un verdadero fan.

Al mismo tiempo, las personas que pudieron cumplir su sueño de escucharlo en vivo el viernes por la noche decidieron registrar con sus celulares todo lo posible: desde la risa cómplice que compartió con Martin, hasta el emotivo agradecimiento que extendió hacia el público, que para sorpresa de todos, fue dicho en español: “Gracias, Argentina”.

Las palabras de Jim en español para agradecer a sus fans (Video: TikTok @aricrowsford)

Tras escucharlo, los gritos se hicieron eco en todo el lugar. Varios de los fanáticos del artista juntaron los clips y los compartieron en sus cuentas para tenerlos por siempre de recuerdo.

