El impresionante operativo de seguridad para trasladar a Jin de BTS, invitado de lujo de Coldplay

La visita de Coldplay revolucionó la Argentina. Cientos de personas compraron sus entradas para disfrutar de alguno de los diez shows que darán en el Estadio Monumental. El martes 25 de octubre fue el primero y el público saltó, se emocionó y cantó a todo pulmón. Sin embargo, en esta visita, la banda británica tiene un invitado internacional que tocará con ellos y cuya presencia enloqueció a los fanáticos. Se trata de Kim Seok-jin, mejor conocido como Jin, uno de los integrantes del grupo BTS. Tras aterrizar en el país, tuvo un importante operativo de seguridad que rápidamente se viralizó en las redes.

El joven cantante se presentará en el Estadio de River Plate durante la tercera fecha de Coldplay, es decir, el 28 de octubre, donde interpretarán por primera vez “The Astronaut”, la canción que hicieron juntos. Desde que se conoció la noticia, los fans de BTS se emocionaron ante la posibilidad de poder tener cerca al artista por primera vez y, efectivamente, algunos cumplieron su objetivo. Si bien no todos pudieron verle la cara cuando pisó suelo argentino, si se toparon con el importante operativo de seguridad que se estableció para trasladarlo.

El operativo tras la llegada de Jin a la Argentina

Entre todo el contenido que circuló en las redes sociales tras la llegada del artista, llamó mucho la atención de los fans el impresionante operativo de seguridad que se llevó a cabo para preservarlo. En uno de los videos subidos por los usuarios a internet, se pudo ver como cortaron la autopista para darle paso a una comitiva de dos camionetas tipo combi, que trasladaban al cantante y a su equipo. A su vez, los vehículos eran custodiados por Policía motorizada mientras sonaba una sirena para alertar a los conductores de los demás vehículos sobre el corte.

Llegada de Jin de BTS a la Argentina

Por otra parte, la usuaria de TikTok @telmalu26 se cruzó con el despliegue de vehículos mientras circulaban por el barrio de Palermo. En las imágenes, se pudo ver de cerca a las motos de la Policía de la Ciudad que custodiaban las camionetas para preservar la seguridad del músico, mientras se escuchaba el sonido de la sirena. Llena de emoción ante el inesperado encuentro, la joven se preguntó si era realmente Jin el que pasó delante de ella. La publicación se viralizó rápidamente y varios la comentaron: “Suerte la tuya de que el mismo Kim Seok Jin pasó cerca tuyo. A mí me da un paro, no vivo para contarlo”, “Debe estar más asustado, tremendo ruido va con él”, “Daría mi vida por estar a 10 metros de él, y solo verlo, ¡Qué suerte tuviste!”.

El cantante de BTS en el Aeropuerto de Ezeiza (Video: Twitter)

Si bien la productora que lo trajo a la Argentina le pidió, a través de un comunicado, a los fanáticos que no se acercaran al aeropuerto a recibirlo, las ganas de verlo fueron más fuertes y de todas maneras asistieron. Si bien no pudieron verlo en persona, se viralizaron varias imágenes del cantante dentro del Aeropuerto de Ezeiza. Una de las personas que lo cruzó, lo grabó y le pidió una foto, pero en esta oportunidad el músico no aceptó y se dirigió a la puerta de salida.

El contundente pedido de los fans de BTS tras la llegada de Jin a la Argentina

Antes de su llegada al país, Big Hit Music, la productora a cargo del grupo, le solicitó a las filiales argentinas de ARMY que no se acercaran al aeropuerto, para evitar molestar a los demás pasajeros y no generar disturbios. Como eso resultó imposible, ya que el deseo de los fans por verlo fue más fuerte, se empezó a pedir que se mantuviera una distancia física considerable con respecto a Jin para cuidarlo y que se respeten tanto su espacio como su privacidad, para que tenga una buena experiencia en el país.

El comunicado que circuló entre las cuentas de fans de BTS Twitter @BTStream Argentina

“Es todo un privilegio que Jin nos visite y que conozca nuestro hermoso país, por lo que nuestro comportamiento debe ser acorde para recibir a una estrella global y los valores que ellos nos transmitieron con su arte”, indicaron en el comunicado. Para finalizar indicaron: “Recuerden que BTS valoró públicamente el hecho de que ARMY es un fandom fuera de lo convencional, lo que nos identifica es nuestra gran gratitud y respeto hacia quienes apoyaron a BTS, hacia las personas en general y sobre todo hacia ellos”.

