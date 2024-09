Coldplay presentará su nuevo álbum en el Valle de la Luna: cómo participar del evento

Escuchar

La popular banda británica Coldplay presentará este 1 de octubre su nuevo albúm Moon Music, a través de un evento inmersivo en el Valle de la Luna, en San Juan, según confirmó el propio gobernador Marcelo Orrego. Sin la presencia de la banda, el público recibirá auriculares para disfrutar de la preescucha del décimo disco en medio de un entorno natural como el que ofrece el Parque Provincial Ischigualasto, en lo que anticipan será un encuentro “sostenible” y “respetuoso con el medio ambiente”.

“Quiero expresar mi profunda alegría y agradecimiento a Warner Music y a Coldplay por elegir un lugar tan icónico y maravilloso de nuestra provincia como el Parque Provincial Ischigualasto para la pre-escucha exclusiva de Moon Music, el nuevo álbum de la banda”, anunció Orrego desde su cuenta de X.

“Como gobernador, y sobre todo como sanjuanino, es un orgullo inmenso saber que este escenario único llegará al mundo de la mano de artistas admirados y reconocidos. Ser anfitriones de la Experiencia Moon Music es un verdadero honor para San Juan”, destacó el mandatario provincial sobre el evento que se replicará en otros puntos del mundo.

En el caso de Argentina, el Valle de la Luna será el único lugar del país donde podrá escucharse en exclusiva el décimo álbum de la banda que tendrá su lanzamiento oficial el 4 de octubre. Según difundió la organización del evento, las entradas se conseguirán a través de un sorteo que promueven distintas radios del país.

Desde la organización del evento, difundieron un link en el que puede encontrarse las bases y condiciones que establecen cada una de las radios. Asimismo se destacó que los participantes “recibirán auriculares para disfrutar del evento sin alterar el ecosistema local, en un evento sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, al evitar cualquier tipo de contaminación sonora.

La noticia de la preescucha del album en el Valle de la Luna se da luego que la reconocida banda brítanica batiera un record en el país tras presentarse 10 veces en el estadio monumental. A su vez, días atrás el grupo que encabeza Chris Martin volvió a exhibir su buena sintonía con el país al invitar a Tini Sotessel a subir al escenario del estadio Croke Park, ubicado en Dublin, para interpretar junto a Coldplay “We pray”, la canción que acaba de lanzarse y que formará parte de Moon Music.

Recordemos que Chris Martin y Tini se conocieron en noviembre de 2022, cuando la exprotagonista de Violetta aceptó la invitación de Coldplay para participar de uno de los diez recitales que la banda brindó en el estadio de River Plate. En aquella oportunidad hicieron juntos “Let Somebody Go” (canción que en Music of the Spheres Martin canta con Selena Gómez) y luego fue el turno de lo más asombroso, “Carne y hueso”, canción de Martina “Tini” Stoessel, que contó con el acompañamiento de toda la banda inglesa.

La relación de Coldplay con la Argentina es una historia aparte: con cada nueva visita crece el interés del público local por tomar contacto con los shows de la banda capitaneada por Chris Martin, una experiencia única a nivel global y que ha llevado la experiencia de la música en vivo a otro plano. En 2022, los británicos batieron el récord de shows en el estadio de River Plate que ostentaba Roger Waters y todo indica que una vez que la maquinaria vuelva a ponerse en marcha, la Argentina será una parada obligada en el nuevo tour.

