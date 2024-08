La emoción de Tini por su nueva canción con Coldplay

Escuchar

Ya había dado pistas, lejanas pero pistas al fin y ahora que se confirmó la fecha de salida de la canción Tini se animó a contarlo en las redes sociales. “Qué locura, dios mío. ¿Se acuerdan el día que les conté cuando salió UMDP (Un mechón de pelo)? Estaba ahí en el estudio y todavía sigo sin creer que se hizo realidad. ¡Qué emoción tan grande! Mi banda preferida de la vida, la que marcó tantos momentos. Conocer a Chris más allá del artista que es, como persona. Qué bendición tan linda. Gracias”, escribió Tini Stoessel en sus redes sociales.

La nueva canción de Coldplay se llama “We Pray” y saldrá el 23 de agosto. En ella, además del aporte de Tini se destacan Lil Simz, Burna Boy y Elyanna.

Recordemos que Chris Martin y Tini se conocieron en noviembre de 2022, cuando la exprotagonista de Violetta aceptó la invitación de Coldplay para participar de uno de los diez recitales que la banda brindó en el estadio de River Plate. En aquella oportunidad hicieron juntos “Let Somebody Go” (canción que en Music of the Spheres Martin canta con Selena Gómez) y luego fue el turno de lo más asombroso, “Carne y hueso”, canción de Martina “Tini” Stoessel, que contó con el acompañamiento de toda la banda inglesa.

La relación de Coldplay con la Argentina es una historia aparte: con cada nueva visita crece el interés del público local por tomar contacto con los shows de la banda capitaneada por Chris Martin, una experiencia única a nivel global y que ha llevado la experiencia de la música en vivo a otro plano. En 2022, los británicos batieron el récord de shows en el estadio de River Plate que ostentaba Roger Waters y todo indica que una vez que la maquinaria vuelva a ponerse en marcha, Argentina será una parada obligada en el nuevo tour.

Tini y Chris Martin, en el Monumental, en noviembre de 2022 GALLO_BLUGUERMANN

Con respecto a Tini, este es un año intenso para ella. Luego de la salida de su álbum Un mechón de pelo, la cantante y actriz decidió presentarlo con una serie de recitales en el Club Hurlingham, al aire libre y con una plataforma que ofició de escenario y un arco de triunfo como marco espectacular. Esos shows fueron filmados y transmitidos por Flow y lograron salir airosos tras varias postergaciones por lluvias y tormentas.

Luego de ese retorno a los escenarios, Tini volvió a un viejo amor, la actuación. Precisamente días atrás informamos que había llegado a su fin el rodaje de Lost Girl, una producción de Disney en la que encarna un papel muy distinto al que le conocimos en Violetta. La producción girará en torno a temas sensibles como la trata de personas y los abusos y representará un desafío actoral para Tini Stoessel.

