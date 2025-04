Estuvo a punto de ser futbolista profesional, pero un mensaje lo cambió todo y llegó la televisión

Cuando tenía 15 años, Gastón Vietto (34) dejó su casa en La Rioja para jugar al fútbol en Instituto de Córdoba. Confiaron en que tenía potencial y si se equivocaron o no es difícil decirlo con certezas porque en los “que hubiese pasado sí…”, solo hay preguntas sin respuestas, porque también pudo haber sido médico, odontólogo o bioquímico, pero terminó siendo artista. Una compañera del colegio le dijo que había “un casting” en Buenos Aires y de un día para el otro llamó a su padre para pedirle dinero para hacer un viaje que le cambiaría la vida porque, sin ni siquiera imaginárselo, sería elegido para el reality High School Musical: la selección.

A 18 años de su paso por el programa, tras haber protagonizado éxitos como Peter Punk y Soy Luna y mientras impulsa su carrera como cantante solista, Gastón Vietto tuvo un mano a mano con LA NACION en el que rememoró los saltos de intuición — o inconsciencia — que dio siendo un adolescente para perseguir un sueño que ni siquiera sabía que tenía, cómo fue reinventándose para pasar de ser un futbolista en ascenso a cantar y bailar en el escenario y su proyecto de conocer su lugar de nacimiento: Costa de marfil.

Gastón Vietto nació en Costa de Marfil y cuando tenía un año y medio se mudó con su familia a La Rioja (Foto: Instagram @gasvietto6)

Un dato curioso de Gastón Vietto es que nació en Costa de Marfil, pero para él la historia no es interesante como podría pensarse. Sus padres, un ingeniero civil y una analista de sistemas en computación, se fueron de luna de miel al país africano. Consiguieron trabajo y se quedaron por seis años. Después del nacimiento de sus dos hijos mayores, tenían en mente mudarse a Canadá, pero por temas de papeles cambiaron de idea y regresaron a la Argentina para vivir en La Rioja, cerca de su familia. En ese momento, Gastón tenía solo un año y medio.

Los recuerdos de su infancia en La Rioja son muy felices. Su familia hacía zapadas los domingos y escuchaba desde folklore hasta cuarteto y rock nacional. Pero aunque estaba involucrado en la música, su verdadero fanatismo estaba en el fútbol. Entró a la Sub 15 de la provincia y considerando que tenía condiciones, su tío, medio en secreto, lo llevó a Córdoba y le dijo que llevara los botines “por las dudas”. “Hice la prueba en Instituto Atlético Central Córdoba —club en el que también jugó Paulo Dybala— y me fue muy bien, pero mi viejo no me dejó ir”, recordó Gastón. Al año siguiente volvió por la revancha y, aunque su prueba no fue tan buena, las autoridades del club recordaron lo que había hecho antes y le dieron un lugar.

A los 15 años, Gastón se mudó a Córdoba para jugar al fútbol en las inferiores de Instituto (Foto: Instagram @gasvietto6)

A los 15, Gastón se mudó a Córdoba con su hermana mayor, que iba a seguir allí sus estudios universitarios. Si bien había cumplido su deseo, la adaptación no fue para nada sencilla: “Iba al colegio doble turno y entrenaba. Tenía una vida de grande. Necesitaba mucha disciplina y responsabilidad y terminé decidiendo que no era por ahí lo mío. Me encantaba y me encanta el fútbol —aunque no tanto entrenar— pero me hice a un costado. Me quedé en Córdoba para terminar el colegio y como tenía orientación en Biología, pensaba en seguir después Medicina, Bioquímica u Odontología”. Sin embargo, cuando ya había decidido más o menos hacia donde estaría orientado su futuro, una compañera de la escuela le dijo algo que, literalmente, terminaría por cambiarle la vida.

Una inscripción a último momento, un viaje de noche y una noticia inesperada

Gastón tocaba la guitarra “de oído” y cantaba folklore en los actos de la escuela. “Ro”, una compañera de colegio que también cantaba y a la cual nunca más volvió a ver, le dijo que había “un casting” en Buenos Aires. Era para High School Musical: la selección, un reality producido por Disney e Ideas del Sur y conducido por Matías Martín para elegir a Troy Bolton y Gabriella Montez, los personajes que interpretaron Zac Efron y Vanessa Hudgens en High School Musical. Los ganadores serían los protagonistas de la versión argentina de la película titulada High School Musical: el desafío.

Gastón Vietto durante su audición para High School Musical: la selección (Foto: Gastón Vietto)

Si bien primero desestimó la idea, en un momento hizo “clic” y el domingo a la noche, en el último día de inscripción, fue solo a un cyber y se anotó. Después le pidieron que mandara fotos y una grabación, por lo que tuvo que improvisar sobre la marcha: “Mi currículum estaba vacío, no había hecho casi nada. No tenía estudios pero sí intuición. Una semana después me llaman al teléfono fijo para verme al día siguiente en Buenos Aires”. Su padre le dio el dinero para que comparara el pasaje en micro, puso una excusa en el colegio porque le daba vergüenza contar lo que iba a hacer, viajó toda la noche y acompañado por su abuelo se presentó el Microestadio de Argentinos Juniors, junto a 30 mil personas, para hacer la prueba. Tras pasar varias instancias y viajes con su charango a cuestas, fue seleccionado junto a otros 19 jóvenes para sumarse al programa.

“Fui el primero al que confirmaron. No entendía mucho y no lo podía creer. No había ni visto la película de High School Musical”, reconoció entre risas. “Al principio me costó un montón. Tenía miedo, nervios, no podía mostrar lo que realmente era y todo el tiempo sentía que podía dar más. Fue un mundo muy nuevo y chocante al principio”, sostuvo el cantante. Y es que con 17 años no solo no tenía experiencia artística ni tampoco estudios, sino que tuvo que manejar la frustración y afrontar el desarraigo de dejar su casa de Córdoba para instalarse en un hotel de Buenos Aires junto a los otros participantes del interior.

Gastón Vietto en High School Musical: La selección

De cantar con la guitarra en los actos del colegio, Gastón pasó, de un día para el otro, a interpretar un cover de “Me va a extrañar” de Ricardo Montaner frente a unas 4000 personas. Si bien fue una etapa de mucho disfrute, al mismo tiempo fue muy estresante. El miedo y los nervios se reflejaron en sus primeras presentaciones pero, de a poco, gala a gala, empezó a soltarse, a sentirse más cómodo tanto a nivel vocal como interpretativo y a mostrar su versión más sensible, natural y sobre todo empática.

“El chico del charango” —apodo que se ganó por tocar dicho instrumento— pasó a convertirse en uno de los favoritos del público. “No había hecho nada como extraordinario. Siento que por ahí tuvo que ver con esto de generar empatía. La gente se ve reflejada en uno, tanto en aciertos como en vulnerabilidades. Dentro de la no base que tuve pude superar muchas cosas emocionales”, reflexionó en músico.

Como uno de los finalistas del reality, Gastón participó de la película High School Musical: El desafío (Foto: Captura de video)

Gastón llegó a la final por el rol protagónico en la película y compitió cabeza a cabeza con Fernando Dente, quien finalmente fue el ganador. “Claramente en el ego de uno siempre se quiere ganar, pero en ese momento lo sentí justo. Me pareció algo que tenía que ser. Mi abuelo me dijo que me admiraba porque cuando anunciaron al ganador me mantuve firme. Capaz que internamente sabía que esa era la decisión correcta, aunque yo quería ganar. No sé si me dolió del todo. No gané la final, pero gané un montón de cosas. Fue un gran crecimiento para mí, para decir: ‘Este es un gran comenzar’”, expresó Gastón.

El llamado de Cris Morena, la vuelta a Disney y un despegue como cantante solista

Participar del programa le permitió a Gastón volverse conocido, grabar tres discos, filmar una película y salir de gira. Cuando se debatía entre si regresar a Córdoba o quedarse en Buenos Aires, recibió un llamado de Cris Morena, quien para ese entonces tenía al aire Casi Ángeles: “Cris siempre fue muy buena onda conmigo, de hecho según ella la conozco tarde porque quería meterme antes en la serie”. Hizo un mes y medio de taller y tuvo un pequeño personaje en la tercera temporada de la telenovela. Eso le sirvió de puntapié para que lo convocaran para conducir, junto a Carolina Ibarra, un segmento especial de entrevistas y juegos con los integrantes del elenco llamado Bonus Track que se emitía al término del programa.

Gastón interpretó a Pedro en la tira Soy Luna (Foto: Instagram @gasvietto6)

Este proyecto le permitió volver más tarde a Disney para trabajar en el programa Peter Punk, donde explotó su faceta musical, puesto que su personaje estaba en una banda. Luego se sumó a Soy Luna como Pedro y ahí no solo tuvo que actuar, bailar y cantar en vivo, sino también tocar la batería, patinar, grabar tres temporadas y hacer giras por Latinoamérica y Europa. Dato no menor, en el medio de todo esto se graduó de la Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Gastón es graduado de la Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento (Foto: Instagram @gasvietto6)

Las puertas se siguieron abriendo. En 2018 cantó el Himno Nacional en el partido amistoso de la selección argentina y México en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, formó parte del show Disney en Concierto en el Teatro Colón, fue la cebra Marty en Madagascar: el musical, y protagonizó la adaptación del musical Los últimos cinco años (The Last Five Years).

En el medio de las grabaciones, las funciones y tras el éxito que tuvo con la banda de Peter Punk, Gastón comenzó a proyectarse como cantante solista. ”La actuación es muy íntima, pero la música un poco más porque no te podés resguardar bajo un personaje. Estás dando algo de tus historias, de tus cosas. Soy muy tímido y me fue difícil envalentonarme sin un personaje de por medio para sacar mi música y hacerme cargo de eso. Durante la pandemia se abocó de lleno en su disco, lo cual lo mantuvo “muy vivo” en ese difícil momento. Escribió un total de 30 canciones, de las cuales 12 fueron incluidas en su álbum, Vietto, en el que trabajó junto al productor Pablo ‘Peter’ Akselrad.

Junto a, Delfina Beltramone, en 2019 Gastón protagonizó la versión argentina del musical Los últimos cinco años en el Teatro Maipo (Foto: Instagram @gasvietto6)

Actualmente, Gastón está instalado en Buenos Aires. Viene de una estadía de seis meses en España junto a su novia. Fue a participar de un streaming, Vermut, en Barcelona y aprovechó para visitar Madrid en busca de conocer la oferta laboral en pos de “descomprimir distancias y mostrarse”. Recientemente, lanzó un single, “Esperando a que llegues” y anticipó que este año “se vienen cosas muy buenas”.

A 18 años de un viaje que lo cambió todo

Pasaron 18 años desde que Gastón llamó a su padre desde Córdoba y le pidió dinero para realizar el que, sin saberlo, sería el viaje de su vida. “Dicen muchas veces que los ciclos son de nueve años, así que puede ser que sea el cierre de otro ciclo. Hoy todavía me puedo ver hablando por un teléfono fijo a mi viejo pidiéndole un pasaje de bondi que con toda la bondad me dijo accedió a pagármelo. Hoy en día no está, pero gracias a eso recontra está, siempre. Él representa mucho en mi vida”, reflexionó emocionado, recordando a su padre y enfatizando en el gran apoyo que recibió de su familia desde el primer momento.

A 18 años de su paso por High School Musical: la selección, Gastón está abocado a su carrera de cantante solista y trabajando en distintos proyectos (Foto: Instagram @gasvietto6)

Para Gastón, el “que hubiese pasado si… no abandona el futbol, o no le hacía caso a su compañera del colegio, o si estudiaba medicina", es un pensamiento que no lo lleva a ningún lugar. “Gané mucho más de lo que pude haber perdido si es que perdí. Me cuesta mucho imaginarme otro camino. Muchas veces lo pensé, pero no llegué ningún puerto. El día de mañana, si sigo haciendo lo que me gusta que es esto, encantado y si no también, voy a estar agradecido”, reflexionó con honestidad y reveló que todavía tiene una asignatura pendiente: viajar a África para conocer su país de origen.

Irina Repetto Por