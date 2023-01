Gran Hermano: el fuerte relato de La Tora sobre el abuso intrafamiliar que sufrió a los 9 años

escuchar

Lucila Villar, “La Tora”, se desahogó con sus compañeros de la casa más famosa del país y utilizó su participación en Gran Hermano (Telefe) para visibilizar el abuso que vivió a los 9 años. Asimismo, relató las consecuencias que conllevó para su salud mental. “Me autocastigaba y tenía ganas de morirme”, expresó la concursante de Berazategui.

Los concursantes de la casa participaron en un juego cuando Julieta Poggio leyó una de las tarjetas que incluyó una pregunta que cambió por completo el ambiente de risas en la casa. “¿Hay algo importante de tu vida que todavía no hayas contado adentro de la casa? ¿Por qué? ¿Lo contarías?”, le consultó a La Tora. Así, la joven decidió hacer un relato, ya que advirtió que quería visibilizarlo y que consiguió sanar una parte a través de contarlo. “A los 9 años, sufrí un abuso intrafamiliar y no lo conté hasta que tuve 24, para proteger a mi familia y porque me sentía culpable de lo que me pasó”, recordó entre lágrimas.

La Tora se quebró al visibilizar el abuso que sufrió a los 9 años. Captura de video

Asimismo, sostuvo: “A raíz de eso, me junté con las peores personas. Tuve un novio que estaba hasta en el paco. Yo estaba en cualquiera. Me logré separar de él y me metí en la noche, todos los días, en el alcohol y en el sexo fácil. Me autocastigaba, salía a bailar y me acostaba con quien yo quería. Hasta que, en un momento, no podía más y era o seguir esa vida o morirme”.

Entre lágrimas, Lucila manifestó: “Pensé en matarme. Llamé a mi mejor amiga y le dije que tenía ganas de morirme. Vino, hablamos y me tranquilizó. Después conozco la iglesia, a Dios, el gimnasio. Y empiezo a hablar, a contar lo que yo pasé a unas pocas personas. Y después llegó el momento de contárselo a mis viejos, el mayor miedo que tenía, porque siempre los quise cuidar y se lo conté este año recién”.

Mientras se secó las lágrimas, la concursante aprovechó la exposición del programa y les dejó un mensaje a las víctimas de abuso: “Desde que entré a Gran Hermano nunca lo quise contar por no usarlo para el juego ni nada, pero es algo que me marcó mucho y que hoy en día comparto por si a alguna mujer le pasó. Las invito a que compartan, porque hablando se sana, y con la ayuda de un psicólogo. También conociendo la fe y las cosas que te hacen bien”.

LA NACION