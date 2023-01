escuchar

Walter “Alfa” Santiago se encuentra envuelto en un nuevo escándalo, esta vez originado fuera de la casa de Gran Hermano (Telefe). A través de las redes sociales se acusó al jugador de financiar un call center, con el objetivo de avanzar nominación tras nominación y así ganar la competencia.

Tras esas versiones, en Intrusos (América) recogieron el guante y avanzaron sobre el plan que el oriundo de Tigre habría ejecutado los días previos a ingresar al reality.

Acusan a Alfa de haber contratado un call center para ganar Gran Hermano

Desde el programa explicaron que los rumores indican que Alfa contrató mediante su amigo Pablo Cabaleiro, conocido como “El mago sin dientes”, un servicio de “call center” para poder avanzar en el juego y así llegar a la final.

Sin confirmar del todo esa versión, Laura Ufal afirmó que el Mago sin dientes organizó grupos de WhatsApp a pedido del su amigo para dirigir los votos hacia otros participantes de Gran Hermano.

“Alfa antes de entrar a la casa creó una estrategia increíble en el afuera. En teoría no se podía contar a nadie que uno era participante de Gran Hermano y de hecho ninguno de los participantes lo hizo. Excepto Alfa, que elaboró toda una táctica con gente amiga. En esa estrategia estaba el Mago sin dientes”, sentenció Ubfal.

A raíz de esta versión, el comediante fue entrevistado por el programa, y respondió: “Yo no tengo un call center. Eso no existe. Lo que sí existen son los fanáticos de Alfa, que están participando”, expresó Cabaleiro. Y luego agregó; “Se armaron grupos en las redes sociales y en WhatsApp, donde apoyan a Alfa. Desde mi WhatsApp lo que hago es ver el juego desde afuera y juego también. Eso está permitido”.

En tanto, Cabaleiro reveló lo que le pidió Alfa antes de ingresar al reality: “Me dijo: ‘Voy a entrar a Gran Hermano a divertirme y quiero que me ayudes’. Yo le pregunté: ‘¿Qué querés que haga?’. Y me solicitó que vaya a las galas. Lo hice un tiempo hasta que vine a Mar del Plata. Eso ayudó. Ahora, como no puedo ir, la gente me pregunta ‘¿a quién votamos?’, entonces mando mensajes a los grupos de WhatsApp y voy diciendo a quién votar”, concluyó.

