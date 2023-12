escuchar

Cada vez faltan menos horas para la asunción del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, como nuevo presidente de la Nación. Sin embargo, un detalle llamó la atención en el Centro Cultural Kirchner, también conocido como CCK, inaugurado el 21 de mayo del 2015: la estatua del expresidente Néstor Kirchner desapareció del hall del lugar. En este contexto, la nueva directora, Valeria Ambrosio, aclaró qué sucedió al respecto.

La estatua, que tiene 2,28 metros de alto y un peso aproximado de 600 kilos, muestra al difunto expresidente Néstor Kirchner con una mano alzada, tenue sonrisa, el saco desabotonado y la corbata al viento.

La estatua de Néstor Kichner en la Unasur Archivo

Fue creada en Buenos Aires por el escultor Miguel Gerónimo Villalba con la técnica de fundición en bronce y se trató de una donación del gobierno de Cristina Kirchner para el edificio de la Unasur a fines del 2014. Tuvo un costo de 120 mil dólares, de acuerdo al tipo de cambio de la época.

“Tras su muerte, hice un modelo de su escultura en arcilla. Lo realicé en movimiento, como avanzando. Intenté transmitir ese concepto. Quise recordar el día en el que fue a la ESMA y pidió bajar los cuadros. De allí el gesto de levantar la mano”, explicó Villalba a LA NACION en el año 2015.

El monumento fue inaugurado en un acto en el que participaron líderes de la región como Cristina Kirchner, Rafael Correa y Dilma Rousseff, entre muchos otros, y en el que se homenajeó al difunto expresidente con el nombre del edificio de la Unasur, ya que fue su primer secretario general.

No obstante, tuvo que ser removida de la sede de la Unasur en Ecuador en 2019 por orden del presidente Lenin Moreno. Un año después, el gobierno de Alberto Fernández tramitó la repatriación del monumento y el 27 de octubre del 2020, a diez años del fallecimiento de Kirchner, fue presentada en el CCK.

Ahora, ante la inminente Asunción de Javier Milei, tanto el paradero de la estatua como las actividades en el espacio cultural se volvieron una incógnita. Este viernes por la mañana, la periodista María O’Donnell dialogó con la nueva directora del CCK en Urbana Play para aclarar qué será del predio durante esta nueva gestión, y le consultó desde si mantendrá el nombre hasta cómo continuará.

“¿Ayer hubo algún movimiento? Porque hay una estatua de Néstor Kirchner en el hall del CCK y fue removida, ¿eso quiere decir que la van a sacar de forma permanente?”, consultó la comunicadora y la directora teatral le respondió: “La estatua se la llevaron, no se sacó. Se la llevó Cristina, nadie la sacó”.

Luego se refirió al supuesto cambió de nombre que se rumoreaba en el espacio cultural. “No, es ridículo eso, no me parece que sea algo inteligente de hacer. Es un lugar que nació de una manera, tiene un nombre y tiene una identidad que conservar”, remarcó.

Por último, se refirió al espacio cultural. “Es hermoso, ahora lo estoy conociendo porque conocerlo entero te lleva mucho tiempo. Es gigante, es un laberinto, pero la verdad que es bellísimo el espacio”, señaló.

Cabe destacar que fuentes de la intendencia de Quilmes confirmaron a LA NACION que la estatua fue trasladada a esa municipalidad, que lidera la intendente reelecta Mayra Mendoza, aunque no se sabe aún dónde será exhibida. “Era una gestión que estábamos haciendo desde antes del cambio de gobierno. La intendente solicitó permiso a Unasur para el traslado”, indicaron.