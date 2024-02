escuchar

En el 2002, una canción se popularizó con fuerza en países como Inglaterra, Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega, Brasil, Tailandia, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Japón, México, entre otros, se trató de “Aserejé”, tema interpretado por la agrupación Las Ketchup.

Las integrantes fueron Lucía, Lola y Pilar Muñoz, tres hermanas que llamaron a su agrupación así, en honor y como un guiño a su padre, el guitarrista cordobés Juan Muñoz, apodado “El tomate”. Asimismo, nombraron su primer álbum Las hijas del Tomate, en el que curiosamente “Aserejé” fue a única canción que ellas no escribieron.

El tema fue creado por el productor Manuel Ruiz “Queco” Gómez, pero, inicialmente, se le iba a proponer a Remedios Amaya y los Gipsy Kings. Las Ketchup firmaron un contrato con el hombre en su discográfica Shaketown Music y, una vez se lanzó la canción, se convirtió en el hit del verano, y de la década.

Aserejé se lanzó en 2002 y se convirtió en un éxito (Captura video)

El trío musical se caracterizó por ofrecer una mezcla musical de flamenco y europop, que le abrió el camino a artistas como Rosalía. El baile que acompañó a este single, también fue del gusto de los fanáticos, mismo que, hoy en día, se sigue viendo en fiestas, a pesar de que han pasado 22 años desde su lanzamiento.

Tal fue el éxito de “Aserejé” que, según Eurovisión, llegó a vender siete millones de copias, posicionándose en el puesto 103 de las canciones más vendidas de la historia de la música mundial. Este tema tuvo su debut en el videojuego EyeToy: Ritmo loco y poco después llegó a Just Dance 4, como baile y karaoke simultáneamente. Además, se incluyó en el juego para PSP Hatsune Miku: Project Diva como una versión interpretada por Hatsune Miku, Megurine Luka, Kagamine Rin y Len, Meiko y Kaito.

Las Ketchup obtuvieron premios como: Grupo revelación, Premio Ondas, Premio Amigo, Premio Billboard Latino (que también obtuvieron a Mejor álbum pop de nueva generación) y el Récord fair MIDEM en Cannes.

¿Qué significa Aserejé?

“Aserejé-ja-dejé, de jebe tu de jebere, seibiunouva majavi, an de bugui an de güididípi”, es parte de la letra de la canción que, gustó por su pegajoso ritmo y baile, pero que desconcertó a muchos al no saber qué significaba.

En el 2002, hubo quienes creyeron que probablemente fuera un tema “satánico”, pero luego se supo que era una versión en spanglish, dice Rolling Stone, de los primeros compases de Rapper’s Delight, del trío de hip hop americano The Sugarhill Gang.

Las hermanas le brindan un homenaje a su padre con el nombre del grupo (Foto Instagram @lasketchup_official)

“La historia está en que Diego, es fan, la canción trata de Diego, no de nosotras. A Diego le gusta el “Rappers Delight” de los Sugarhill Gang, entonces Diego sale a la calle, Diego se toma sus copas, Diego se ambienta, y ahora Diego se va a la Disco, a escuchar a la canción que le gusta a él, y a él le sale lo mismo que a mí, porque si yo quisiera cantar ese rap, pues me saldría “Aserejé”, porque como no tengo mucha idea del inglés”, le dieron ‘Las Ketchup’ a Rolling Stone.

Antes de lanzarse esta canción, las hermanas vivían en el anonimato; Pilar buscaba convertirse en actriz, Lola estudiaba Ciencias del trabajo y Lucía tenía un salón de belleza. Una vez la fama les llegó, empezaron a viajar a varios países y ya no veían su casa. Gracias a la popularidad, se les invitó a participar en el Festival Eurovisión del 2006 con su nueva canción “Bloody Mary”, pero quedaron en el puesto 21 de 24, debido a que en el concurso se consideró “desastrosa” su presentación.

Lucía, Lola y Pilar Muñoz continúan haciendo presentaciones musicales (Foto Instagram @lasketchup_official)

Hoy en día, las mujeres siguen cantando “Aserejé”, en eventos públicos y en países como Noruega o Brasil, así se aprecia en su perfil de Instagram.

Su vida personal la mantienen alejada del ojo público, pero se sabe que Pilar se desempeña en la industria musical, así como en el ámbito teatral y cinematográfico, en el que ejerce como actriz y guionista. Lola optó por estudiar flamencología y escribir la biografía de su padre. Mientras tanto, Lucía centra la atención en su familia.

Por Karen Castañeda