escuchar

El cantante de Maná, Fher Olvera, aprovechó sus primeras horas en la ciudad de Buenos Aires para disfrutar de la final del torneo de tenis Argentina Open 2024, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Palermo, que consagró al argentino Facundo Díaz Acosta. Desde este martes, Fher y lo suyos se presentarán en el Movistar Arena, donde realizarán cinco funciones: martes 20, jueves 22 y sábado 24 de febrero y domingo 3 y martes 5 de marzo.

Pero Fher no fue con sus compañeros de banda al Lawn Tennis sino con una mujer rubia que sería su actual novia. Junto a ella se mostró sonriente, cómplice y cariñoso. Tomados de la mano o abrazados, el cantante mexicano y su “chica” disfrutaron muy unidos de la final de tenis.

Fher Olvera y su nueva novia en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, durante la final que el argentino Facundo Díaz Acosta le ganó al chileno Nicolás Jarry RS Fotos

México lindo y querido

Maná lleva ocho años de ausencia de los escenarios argentinos. Los shows, en esta ocasión, serán en el estadio Movistar Arena (Humboldt 450), en el barrio de Villa Crespo, y las entradas para ver a la banda mexicana, que se espera toque sus mayores éxitos como “Rayando el sol”, “Labios compartidos”, “Oye mi amor” o “En el muelle de San Blas”, además de temas nuevos, parten de los 50.000 pesos.

Su visita al país y a Sudamérica, en el marco de la gira México lindo y querido, incluye también presentaciones en Asunción y Viña del Mar y Santiago. El resto del repertorio latinoamericano lo componen Bogotá, Lima, Quito, Panamá, San Salvador y Ciudad de Guatemala.

"Somos una música mestizada", definió Olvera en diálogo con LA NACION RS Fotos

“Tenemos mucha ilusión de volver a la Argentina”, dijo Olvera en entrevista con LA NACION el pasado noviembre, tras confirmarse el regreso de Maná al país y agregó: “Argentina es un lugar que nosotros amamos históricamente”.

Existe el rumor de que Olvera tuvo en algún momento un romance con la Reina Letizia de España; consultado sobre el tema por LA NACION, respondió: "Los caballeros no tenemos memoria" RS Fotos

“Argentina es ‘rockerón’”

“Nuestra discografía es larga y sabemos que los argentinos son apasionadísimos, así que será un show con un repertorio de todos los discos, desde “Falta amor” y “¿Dónde jugarán los niños?” hasta “Cama incendiada”, que es el último y lo sacamos hace cinco o seis años”, explicó Olvera en la entrevista. “Sé que Argentina es ‘rockerón’, así que vamos a tirarnos para el lado del rock”, agregó con respecto al show.

La exmujer de Olvera, Mónica Noguera, contó en 2018 que el cantante casi se muere al someterse a una cirugía estética en la cara: "El doctor cortó una vena que no debía y se estaba desangrando", reveló Noguera; el cantante no hizo declaraciones al respecto RS Fotos

Además de Fher Olvera como vocalista, guitarrista y compositor principal, Maná incluye a Álex González en la batería, a Sergio Vallín en la guitarra y a Juan Calleros en el bajo. Desde su debut en 1986, el grupo se ha convertido en una de las bandas más influyentes del rock en español. Lleva cosechados 133 discos de oro y 256 de platino. Por otra parte, ha sido reconocido con 4 premios Grammy, 9 Latin Grammy, 26 Billboard Latinos, 15 Premios Lo Nuestro y honores como el Premio Billboard Latino a la Trayectoria Artística (2018), Latin Grammy Persona del Año (2018) y, más recientemente, el premio Iconic Latino Billboard (2021).

Un grupo de amigos de Guadalajara, México, se juntó para tocar en bares temas de sus grupos favoritos: así fue la génesis de Maná EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Los orígenes de Maná se remontan a un grupo musical llamado Sombrero Verde cuyos integrantes, algunos de los cuales pasarían luego a conformar Maná, eran originarios de Guadalajara. Se juntaron para tocar en bares temas de grupos a los que admiraban, entre ellos The Beatles, Led Zeppelin, The Police y The Rolling Stones.

Inicialmente se hacían llamar The Green Hat Spies, pero pronto el nombre se abrevió a Green Hat y, finalmente, se adaptó al español como Sombrero Verde, ya que la banda deseaba tocar rock en su propio idioma. En 1986 decidieron formar un nuevo grupo al que llamaron Maná (energía positiva en polinesio), en donde fusionaron nuevos sonidos de rock con ritmos latinos y caribeños.

"Solo me falta ponerme a hacer música para todos ustedes", dijo el cantante de Maná cuando LA NACION le preguntó qué le faltaba MANÁ/ EUROPAPRESS - MANÁ/ EUROPAPRESS

En noviembre, cuando LA NACION le preguntaba a Olvera qué le faltaba, el músico respondió: “Hace como cuatro años tuve unos choques fuertes, decepciones amorosas, pero lo he resuelto, estoy muy bien ahorita. Sólo me falta ponerme a hacer música para todos ustedes”.

LA NACION

Temas Maná