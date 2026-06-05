Cómo fueron los últimos años de el Indio Solari: del día que confirmó que tenía Parkinson a su retiro de los escenarios

Este viernes, Carlos Alberto el “Indio” Solari murió a los 77 años en su casa de Parque Leloir. El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tenía Parkinson, enfermedad que hizo pública de manera oficial hace una década y que, si bien lo alejó de los escenarios, no frenó su caudal creativo.

Indio Solari en su show en Tandil, en marzo de 2016

La salud del Indio Solari

En 2015, el músico reconoció que estaba lidiando con una complicada enfermedad. “No es cáncer ni sida”, dijo en el programa Tenemos malas noticias, de Mario Pergolini, por Vorterix. En ese espacio, comunicó además que se alejaba de los escenarios por tiempo indefinido.

“Hay días que me quiero matar y hay días que ni se nota. Hay dolor, hay malhumor... Es la vida. Y esto es una cagada: he visto sufrir a la gente de una manera inmerecida. No tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo”, reveló.

El 12 de marzo de 2016, el Indio Solari confirmó su diagnóstico minutos antes de arrancar un show en Tandil. El cantante sorprendió a todos al salir a escena -algo absolutamente inhabitual en él- para hablar sobre su estado de salud y sobre los cambios en la banda. “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida”, anunció en aquella oportunidad.

El día en que el Indio Solari anunció que padecía Parkinson

En diálogo con Pergolini profundizó más tarde sobre el diagnóstico: “Creo que he confundido mucho los síntomas de esta enfermedad con la claustrofobia”.

Con el paso de los años, el músico se refirió al tema en distintas ocasiones. En 2022, en el marco de la gira española de su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en la que participó de forma virtual, brindó una entrevista a la radio Rock FM y fue claro: “Se nota la progresión del mal de Parkinson”, admitió, y explicó que mitigaba los efectos distrayéndose con actividades como la pintura o la escritura, que le permitían “apartar de su cuerpo el dolor”.

La entrevista del Indio Solari con Mario Pergolini

Solari describió la enfermedad como una dolencia que “es muy jodida e invalidante”, aunque reconocía que contaba con tratamiento: “Por el camino se va notando la progresión, el éxito que va teniendo el profesor Parkinson con mi vida, pero tengo la posibilidad de hacer un tratamiento que me mantiene hace como siete años”.

En relación a su día a día, detalló en esa época: “Estás todo el tiempo contracturado. A mí no se me da por temblar, me agarra alguna contractura que quedo como de yeso. Es una de las problemáticas sociales, pero me da por pensar lo que pasa con un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y que no tiene kinesiólogo ni pileta de agua tibia para hacer sus gimnasias de elongación. Debe ser un sufrimiento mayor”.

Sobre el impacto anímico de la enfermedad, comentó: “Los amigos me dicen que estoy bien y sinceramente me siento bien. Me abstraigo mucho con el trabajo. Es la manera de apartarme del dolor de esas contracturas. Es una enfermedad jodida, pero no me impide de momento en absoluto hacer lo que decidí hacer desde hace 50 años”.

El Indio Solari habló de su enfermedad: “Se nota la progresión del mal de Parkinson, estás todo el t

El último show presencial

Su último show fue el 11 de marzo de 2017, en la localidad de Olavarría. El recital sufrió varias interrupciones y terminó antes de tiempo debido a las corridas y disturbios. Dejó un saldo de dos muertos y decenas de heridos. El caso llegó a la justicia y luego de algunas investigaciones, que no solo estuvieron relacionadas con las muertes de los fans, se comprobó irregularidades en habilitaciones y ventas de tickets.

El informe indicó que la capacidad ocupacional recomendada era de 129.270 personas y aun así la comuna lo habilitó para 155.520. La producción reconoció la venta de 196.032 entradas y el informe final, en función de fotos y videos, estableció que la concurrencia, aquella noche, fue de más de 243.000 personas, número cercano al doble de lo permitido.

La vista aérea del recital Pablo Hugo Funes - AFP

Dos días antes de cumplirse un año del trágico recital de Olavarría, en 2018, el manager de Solari explicó que no había posibilidades de un regreso a los escenarios. “¿Si el Indio va a volver a tocar en vivo? Eso no va a pasar”, confirmó Julio Sáez, en un sitio llamado Noticias del Indio Solari. “Buscará una forma digital de reemplazar el contacto con la gente, aunque para eso aún falta”. Y fue el propio Solari quien, luego de esas declaraciones, dijo que no había una última palabra al respecto: “Ante la repercusión obtenida por una nota aparecida en el día de hoy quiero aclarar que la declaración de no tocar más en vivo fue prematura, no contando con mi conocimiento.”

Lo que sí sucedió fue la búsqueda de otro tipo de contacto con su público, ya que Los Fundamentalistas dieron recitales con formato mixto, en los que, en algunas canciones, Solari aparecía de manera virtual, en las pantallas.

El Indio hizo una aparición virtual en el show que Los fundamentalistas del aire acondicionado hicieron en Epecuén, en 2021 KVKFOTOS-EDGARDO ANDRES KEVORKIAN; Edgardo Andres Kevorkian

El día que anunció su retiro

En 2023, durante una entrevista brindada al medio especializado español Mariskal Rock, Solari dio cuenta del avance de su enfermedad y, aunque seguía con ánimos de presentarle batalla, descartó su vuelta a los escenarios y anunció su retiro.

“Desgraciadamente para mí, y para mi gusto, va progresando el amigo. Es lo que hay, y hay que presentarle batalla”, señaló el ex líder de los Redondos sobre el mal de Parkinson. “Me maltrata menos que a otra gente, por que uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”, agregó.

Sobre la posibilidad de presentarse en vivo, explicó entonces: “Mi enfermedad, más allá de lo que yo te quiera contar, porque no quiero transformar en una cosa crítica, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. Y me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal. No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo y el Míster no tiene vocación de directo. El Míster tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”.

"No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario", aseguró el Indio Solari en los últimos años tras el avance de su enfermedad

“Esto ya lo tengo decidido desde hace mucho tiempo. Les regalo la banda y la marca a Los Fundamentalistas porque se comportaron conmigo con mucho entusiasmo y emoción durante los 15 años que estuvimos juntos. Hacía rato que ya sabía que cuando me llegara el asunto de viejo, de artista jovato, no quería que estuviera ahí arriba el Indio. Ya lo tengo preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario”, aclaró.

“Me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un consigliere, y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más”, cerró.

Sin embargo, en esa oportunidad el Indio confirmó que seguiría haciendo música desde su estudio. “De vez en cuando, cuando los veo a los chicos tocar, me agarra una cosita, pero no es un drama. Estoy tranquilo y haciendo lo que más me gusta. No me gustaría que en algún momento me impidiera hacer canciones. A mí lo que más me gusta es hacer 10 canciones nuevas para que las cante la gente. Y eso sí que no me gustaría tener que dejarlo”, sostuvo. “Pero para el directo están los chicos, que lo hacen muy bien. Yo los quiero tanto que disfruto con ellos”, concluyó.

La desmentida sobre su estado delicado

En febrero pasado, la familia del Indio Solari emitió un comunicado oficial en el que negaba los rumores que apuntaban que el músico había sufrido un ACV.

“Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”, decía el texto compartido a través de las redes sociales de Solari el 19 de febrero.

El descargo oficial calificó como irresponsable la versión sobre un cuadro de ACV (X, @Indio_Solari_ok)

La confusión se había originado por un posteo de Ángel de Brito en la plataforma X, donde el periodista aseguró que el exintegrante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota había ingresado a una clínica de la ciudad de Buenos Aires tras un episodio vascular grave.

“Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado en un sanatorio porteño tras sufrir un ACV. Tiene 77 años y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos”, había dicho el conductor de LAM (América). Luego de que se difundiera el comunicado de la familia del cantante, De Brito pidió disculpas públicas por haber dado a conocer una información incorrecta. “Me llegó de dos personas de la clínica”, aclaró.