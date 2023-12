escuchar

A poco de terminar el año, el Indio Solari sigue demostrando que no quiere saber nada con los escenarios, pero todo el tiempo que pasa en su estudio puede ser provechoso, tanto para él como para sus seguidores.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota acaba de publicar dos de las tres canciones nuevas que anunció recientemente en el programa de radio de Marcelo Figueras, #BigBang. En general, en el último tiempo no lanza canciones sueltas sino racimos de dos o tres temas, a manera de EP. Este sábado presentó desde su canal de YouTube dos que llevan la firma de uno de sus proyectos sonoros, El Mister y Los Marsupiales Extintos. Las canciones en cuestión se llaman “Poco-loco” y “Réquiem alegre”. Casi ocho minutos de música nueva (entre las dos canciones) que llegan como regalo de fin de año. Además, este domingo a las 22.30, se estrenará en YouTube la entrevista que Julio Leiva le hizo para su ciclo Caja Negra.

Mientras que el primero de los temas recuerda por su título a una canción de Turf (aquella se llamó “Loco un poco”), en la segunda plantea, desde el vamos, un juego de palabras en formato de oxímoron. Casi una contradicción en si misma. El mandato de “alegría” que se le imprime a un réquiem quizá no vaya más allá del título o, tal vez, puede generar una respuesta adversa en el estado de ánimo de los tiempos que vivimos. Es difícil comprender las letras del Indio Solari, ya desde sus comienzos como frontman de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“Te gusta ser mas que correcto, ser fantástico y fenomenal. Tus días buenos terminaron y no hay nada, nada que hacer” comienza “Poco-loco”, un rock riffero, denso, que Indio ataca con afectación vocal y palabras bastante directas.

Y quizás haya algún punto de contacto con “La marcha que les debía”, tema que estrenó a mediados de este año. Allí dice: “Ya no podés ser más superficial y cool / No traicionás a tus demonios, yo lo sé. / Vos recibís a tus amigos en tu sauna-bar / Una completa mierda, vos sabés (...) Pudiste hacer tu casa inteligente al fin, / mucho más inteligente que vos. / Tu subcutáneo chip siente que te sentís muy mal/ Más longevo sos más daño provocás.”

En “Poco-loco” también refiere a un final, pero desde el hospicio. El video cuenta con ilustraciones con movimiento elaboradas por el propio Mister. Mucho fuego y sangre.

“Réquiem alegre” tiene algo de sorna, como es el estilo Solari. Allí hay una mezcla de datos. “Fantasmas”, “Mártires de Plaza de Mayo”, identidades. Pero también se puede interpretar el resto como un sarcasmo sobre lo que, con tono farandulero, se dijo de él, por su bajo perfil, su ostracismo y su reclusión en una quinta de la zona Oeste del Gran Buenos Aires. “Que vivo en New York, que almuerzo en París a menudo. Que viajo en avión de mi propiedad. Y me escondo en Madrid de mis compatriotas. Qué uso nombres falsos para viajar. La identidad es cosa seria amigo, por eso la escondo en el doble fondo de mi ataché (...) Le temo a los hombres que temen a Dios ”. Y luego dice: “Lo único que garpa es armar una banda. Estoy hablando de rocanrol. Solo rocanrol”.

Con esta entrega Indio Solari completa una serie de estrenos que bien podrían ser parte de un disco, pensado a la vieja usanza, con lado A y lado B, incluyendo cuatro o cinco temas por lado.

A pesar del Mal de Parkinson que padece, en julio pasado publicó cinco canciones. Con cinco minutos de diferencia entre cada estreno, publicó tres canciones que traía entre manos: “Novedades obsoletas del Kamarada Amor”, “Falta tan poco para nada” y “Cantar de la mala salud”. Diez días después lanzó un par que llamó “Amar... sanar” y “La marcha que les debía”.

Antes de estas novedades, la última vez que había compartido música nueva había sido en diciembre de 2022 cuando lanzó “El Tío Jack”. El Mister es el seudónimo que encontró para seguir haciendo su trabajo puertas adentro, sin la necesidad de tener que volver a enfrentarse a los escenarios. Sobre la enfermedad que padece, en los últimos años hizo varias declaraciones: “Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando. Desgraciadamente, para mí, y para mi gusto, va progresando el amigo. Es lo que hay, y hay que presentarle batalla”, dijo en Mariskal Rock, del periodista y locutor español Mariskal Romero.

En cuanto a El Mister, explicó: “En este momento está entreabierta la puerta, porque mi enfermedad, más allá de lo que yo te quiera contar, porque no quiero transformarlo en una cosa crítica, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. Y me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal. No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo y el Mister no tiene vocación de directo. El Mister tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”, había dicho.

