Cómo sigue la salud de El Noba tras el accidente en moto: el último parte médico

Después del accidente que sufrió mientras iba a bordo de su moto, El Noba continúa en estado crítico, según el último parte médico, que se difundió durante la tarde del domingo. El cantante de 25 años continúa en coma y se espera por su evolución durante las próximas horas. Está internado en el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner, de Florencio Varela.

Lautaro Coronel, nombre real del trapero, fue trasladado a este centro médico desde el Hospital Mi Pueblo el 24 de mayo. En aquel entonces, se informó que llegó con “politraumatismo con traumatismo de cráneo grave, secundario a accidente en vía pública” y desde entonces permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital.

Según el último parte médico difundido, El Noba “permanece en coma, mecánicamente ventilado. Requiere apoyo hemodinámico con drogas vasopresoras. Recibe medidas convencionales de monitoreo y soporte acorde a su condición”. En esa misma línea, explicaron que no hubo modificaciones sustanciales con respecto al parte anterior, que se había compartido horas antes. “Su estado es crítico y su pronóstico reservado, sin cambios clínicos significativos respecto del último parte médico”, concluye la comunicación oficial.

Luciano Coronel, “El Noba”, se accidentó con su moto Collage

El artista llegó a esta complicada situación de salud luego del accidente que sufrió mientras iba a bordo de su moto. Según lo que se dio a conocer, todo se dio mientras transitaba por las calles Luis Brayle y Solís, a unas diez cuadras del “Cruce de Varela”. Allí y luego de hacer unas maniobras, fue embestido por un Peugeot 308 de color blanco. El conductor del auto fue quien llamó a la ambulancia que lo trasladó.

Roxana Giménez, cargo de la UFI Nº7, quedó a cargo del caso y es quien investiga los hechos y las condiciones en las que se dio el choque.

Cómo continúa la salud de El Noba, después de chocar con su moto Instagram El Noba

El siniestro vial tuvo varios testigos e incluso videos que fueron grabados por personas que reconocieron al cantante y que luego circularon en las redes sociales. La noticia generó mucha conmoción y tristeza, por lo que miles de usuarios manifestaron su preocupación por la salud de El Noba.

En ese contexto, varias figuras del género y de las redes se expresaron y le enviaron fuerza al afectado en este difícil momento. Además de artistas como L-Gante, Abel Pintos, Ecko y Frijo, el streamer Momo tuvo unas sentidas palabras: “Salí a caminar para despejarme. Me enteré del accidente que tuvo El Noba, así que me quiero poner a disposición de la familia y de los amigos para lo que necesiten. Él siempre estuvo para mí”.

“Eso de compartir imágenes morbosas y todo eso, no está bien. Tiene una hija, hay familia y amigos que estamos sufriendo detrás de todo esto”, agregó con respecto a los videos del momento que se compartieron.

Por último, remarcó que no es momento de hablar sobre los pocos cuidados que tuvo el trapero a la hora de salir a manejar su moto, ya que no llevaba casco, y que lo más importante en este momento es su salud: “Los comentarios negativos también hay que dejarlos de lado. Un buen pibe tuvo un accidente y se equivocó. Cuando esté mejor es momento de decírselo, no ahora”.