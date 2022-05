El tenso momento entre Pampita y Zaira Nara sobre la crisis con Jakob von Plessen

Carolina “Pampita” Ardohain y Zaira Nara fueron parte de un móvil de LAM, en América TV, y protagonizaron un sorpresivo momento en medio de los festejos por los 30 años de un famoso shopping del barrio Recoleta. Durante la transmisión en directo, la pareja de Roberto García Moritán le lanzó una incómoda pregunta a su compañera, que sorprendió a todos en el piso, incluso, al propio Ángel de Brito.

El movilero Santiago Spotato, participó de las celebraciones por el aniversario y aprovechó la oportunidad para dialogar con las celebridades presentes, entre ellas, con las modelos. En un primer momento, el periodista tuvo una charla distendida con Zaira Nara, en la que se refirieron a la actual situación amorosa de la presentadora.

Durante esos instantes donde debatían sobre cómo responder a las incómodas preguntas que reciben de parte de la prensa sobre su intimidad, “Pampita” se sumó alegremente al móvil. Luego de mostrar la buena relación existente entre ambas, Spotato le comentó a la conducta de El hotel de los famosos el asunto que estaba sobre la mesa y ella acotó: “Capaz en algunos temas es mejor cerrar la puerta desde el principio y ya ellos se acostumbran que de eso no vas a hablar nunca”.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen posan junto a sus hijos Malaika y Viggo Instagram: @zaira.nara

En medio de una amistosa y divertida charla, Zaira se anticipó al habitual estilo de Ángel de Brito y de sus panelistas y, entre risas, agregó que era momento de quitarse el auricular porque “estaban siendo muy respetuosos” y en cualquier momento llegaría la incómoda pregunta. El líder de LAM, se tomó de las palabras de la modelo y se dirigió a “Pampita”: “Te pido a vos Caro, preguntale algo, que vos también sos picante. Preguntale algo que te intrigue de alguna noticia reciente”.

“Yo la veo re bomba, me parece raro que una mujer tan diosa esté sola”, lanzó y Zaira replicó: “¿En el evento? Yo la veo a Caro que va muy acompañada a los eventos, y yo nunca quise que me acompañen al trabajo. Capaz que me puede dar su versión y me dice que está bueno que te acompañen”.

Mientras la hermana menor de las Nara daba sus explicaciones esquivando la indirecta de su amiga, de Brito la interrumpió: “Me gustó. Preguntó muy bien Caro”. Y la momentánea entrevistadora concluyó en todo de broma: “Está aprendiendo re bien los consejos”.

El tenso momento entre Pampita y Zaira Nara sobre el romance con Jakob Von Plessen

La supuesta crisis entre Zaira Nara y Jakob von Plessen

Según la información que trascendió en Socios del espectáculo, por eltrece, los problemas comenzaron como consecuencia del WandaGate, cuando Zaira se enteró que von Plessen había encubierto a Mauro Icardi en su encuentro con la Eugenia “China” Suárez en París. Pero además de ser testigo de la infidelidad del futbolista, su pareja no habría estado solo en aquel momento sino, acompañado de una modelo reconocida que vive en París.

Jakob von Plessen y Zaira Nara Instagram / jakotango

Ese dato revelador habría sido el desencadenante de la ruptura. Sin embargo, luego de un prolongado silencio de los involucrados, en las últimas horas, Zaira Nara habló de su presente sentimental. En diálogo con Intrusos en el Espectáculo, por América TV, expresó que los rumores que surgen en los medios sobre su separación le duelen y contó que busca la forma de no hacerle caso a los dichos.

De esta manera, sentenció: “Se habla mucho y yo estoy en un momento de mi vida ya hace un tiempo, en el que prefiero que mi familia -los chicos y ‘Jako’- quede un poco resguardada, más allá de que se hable todo lo que se habla”.