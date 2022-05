La chicana de Andy Kusnetzoff a Rusherking tras el encuentro del músico con la China Suárez en un hotel de Recoleta

En la edición de este sábado en PH: Podemos hablar (Telefe), el cantante Rusherking fue una de las estrellas invitadas y, tras varias semanas de rumores y versiones cruzadas, finalmente confirmó su noviazgo con Eugenia “la China” Suárez. Con ese escenario, el conductor Andy Kusnetzoff aprovechó la presencia del joven y le realizó una picante pregunta acerca de un peculiar encuentro que tuvo con la actriz.

“¿Tuviste una semana tranquila?”, le consultó poco después de presentarlo ante las cámaras. Con una sonrisa que demostró sus nervios, el joven intentó esquivar el tema y respondió: “¿Vos? Yo estoy tranquilo siempre”.

La pregunta picante de Andy Kusnetzoff a Rusherking

Fiel a su estilo, Kusnetzoff hizo referencia a un insólito hecho que protagonizaron recientemente el músico y la ex Casi ángeles: el pasado miércoles, pasaron la noche en un hotel y, cuando salieron, notaron que la grúa se había llevado sus autos por estar mal estacionados. “La única pregunta que te voy a hacer es: ¿Viniste en auto? ¿Dónde lo dejaste?”, retrucó el periodista. Entre risas, el joven no tuvo opción más que darle una respuesta y expresó: “No, me tuve que venir en taxi”.

Entonces, tras el divertido ida y vuelta, el conductor recordó el momento en el que la joven pareja fue capturada por las cámaras de LAM (América TV) en el barrio porteño de Recoleta, justo en el momento en el que se retiraban del lugar y se percataron que tanto el vehículo de él como la camioneta de ella habían sido retirados de la calle.

Las reacciones quedaron grabadas por un notero del ciclo conducido por Ángel de Brito, quien realizó una guardia periodística en el lugar para registrar la salida de ellos del hotel. Los dos jóvenes caminaron tres cuadras y, a pesar de su intento por esconder sus identidades, fueron interceptados por el movilero, quien los felicitó por su noviazgo. Incómodos, ambos permanecieron callados y, finalmente, se alejaron de las cámaras en un taxi.

Si bien en un principio Rusherking no aportó detalles de la insólita situación, luego de romper el hielo, y con el correr del programa, se explayó al respecto y explicó lo sucedido: “Fue todo muy rápido. Salimos del hotel y estaban los dos autos estacionados juntos. Avanzamos, caminamos y dijimos: ‘La pu… madre, no están los autos’. Miramos para atrás y venía el chabón de la cámara. No pude reaccionar”.

Además, pese a que contó que aquel momento fue muy incómodo, dejó en claro que la velada con Suárez se desarrolló en buenos términos. “En la noche, la pasamos excelente”, aseguró.

El momento en el que la China Suárez y Rusherking fueron capturados por las cámaras de LAM

“Estoy muy enamorado”: Rusherking habló de su romance con la China Suárez

En otro momento del ciclo, el conductor les pidió a los invitados que avancen al punto de encuentro todos aquellos que la están pasando bien en el amor. Ante esa consigna, Rusherking fue uno de los primeros en pasar al frente y explicó las razones: “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y eso se acompaña de que estoy muy enamorado y muy bien”.

Tras ello, describió todo lo que siente por Suárez, aunque -inicialmente- sin nombrarla directamente. “Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso”, reveló. Al escucharlo, la periodista Cristina Pérez -que también estuvo invitada al programa- le preguntó qué lo enamora de ella. “Como es conmigo me enamora mucho”, respondió.

El joven también contó cómo conoció a la madre de Rufina, Amancio y Magnolia, y reveló quién fue el que dio el primer paso en la relación. “Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bol… Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso y nunca me gusta pasarme”, explicó. Y agregó: “No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza”.

Por último, sostuvo que ese primer flechazo desencadenó en un encuentro en Europa. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas. Yo después me fui a Madrid y ahí la vi. Estuvimos en Madrid, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Nos estamos conociendo”, relató.

Mientras se desarrollaba el programa, la actriz compartió una foto donde se los ve a ambos abrazados y, así, dejó entrever que también se encuentra en un buen momento personal.

La China Suárez compartió una foto con Rusherking instagram @sangrejaponesa

A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de cinco millones de seguidores, compartió una postal en blanco y negro en la que se la ve junto al trapero. Sin decir nada, etiquetó a Rusherking y a Tomás Raimon, el fotógrafo y amigo que capturó el momento. De esa forma, y cada uno a su manera, ambos confirmaron su amor tras varias semanas de rumores y versiones al respecto.