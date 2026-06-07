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Cómo ver el show de Lali Espósito en vivo este domingo 7 de junio

Enterate cómo ver el recital completo de la cantante pop desde tu casa si no alcanzaste a comprar las entradas

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Cómo ver el show de Lali Espósito hoy en vivo
Cómo ver el show de Lali Espósito hoy en vivo(Fuente: Instagram/@lali)

Este domingo 7 de junio, Lali Espósito cantará una vez más en el Estadio Monumental de River Plate a partir de las 21. Se trata de la segunda presentación de la artista pop en el mítico lugar de Buenos Aires. Aquellos que no llegaron a comprar las entradas podrán ver la transmisión en vivo desde la comodidad sus casas.

Flow transmitirá en vivo el show de Lali Espósito de hoy
Flow transmitirá en vivo el show de Lali Espósito de hoy

Cómo ver en vivo el show de Lali Espósito por Flow

Días antes del debut de la cantante argentina en River Plate, Personal anunció la transmisión en vivo del show mediante la plataforma de streaming de Flow. Una vez que finalice la presentación, quedará guardado on demand para revivirlo cuantas veces se desee.

Dónde ver el show de Lali desde casa
Dónde ver el show de Lali desde casa

Para ver el recital de Lali en vivo es necesario estar suscripto a Personal, que habilita la cuenta en Flow. Luego de loguearte, en la pantalla de inicio figura un cartel que indica la emisión. Se podrá seguir en vivo por el canal 605.

Podrás disfrutar por Flow el segundo show de Lali en River
Podrás disfrutar por Flow el segundo show de Lali en River

Además, desde el sábado 6 se sumó a la plataforma Camino a River, un documental que resume el backstage de Lali Espósito desde que anunció su espectáculo en River tras agotar cinco estadios Vélez en 2025, hasta días antes de su puesta en escena en la casa de los “Millonarios”.

Cortes de tránsito y calles afectadas en Núñez por el show de Lali

Este domingo 7 de junio se realizarán afectaciones al tránsito en el entorno del estadio de River Plate. Los cortes perimetrales se implementarán en los siguientes horarios y arterias.

Resumen de la primera noche del show de Lali en el Estadio Monumental
Resumen de la primera noche del show de Lali en el Estadio Monumental

De 14 a 02 horas (del día siguiente): se afectarán de forma total las siguientes calles y conectores:

  • Av. Guillermo Udaondo, entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo.
  • Los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna.
  • Las calles Campos Salles y Tte. Ricchieri, entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo (sin afectar Av. Del Libertador).
  • El Puente Labruna, ubicado entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo.
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