Competirá con Mitre en su antiguo horario: Marcelo Longobardi conducirá la primera mañana de CNN Radio Argentina

Como adelantó LA NACIÓN hace unas semanas, desde hace días corre el rumor de que Marcelo Longobardi volverá a la radio mucho más pronto de lo pensado. Tanto en los pasillos de CNN Radio Argentina AM 950 -con sede en los estudios La Corte, en el barrio porteño de Chacarita- como en los de Radio Mitre y también en los chats de periodistas, comenzó a crecer la posibilidad de que el desembarco del periodista en la señal local de radio de la cadena estadounidense será pronto.

En una serie de vivos a través de Instagram, que hizo en los últimos 15 días tanto de manera individual como junto a sus colegas y amigos Guillermo “Willy” Kohan y Juan Dillon, Longobardi le contó a su público que estaban avanzadas las negociones para volver a hacer algo en la radio, tras su salida de radio Mitre AM 790.

Y el martes último, sobre el final de un Instagram Live, Longobardi respondió sobre su futuro laboral en los medios. Las explicaciones las dio no solo por el pedido de sus seguidores, que a diario lo consultan en sus redes sociales, sino también por los rumores que circularon en los últimos días. Ahí, ante todo, confirmó que su desembarco en la AM 950 será anunciado por Cynthia Hudson Fernández, presidenta de CNN en español, a través de un comunicado a comienzos de abril.

En las últimas horas, LA NACION pudo confirmar que Marcelo Longobardi conducirá la primera mañana de CNN Radio AM 950 desde el 11 de abril -cuando la emisora estrene su programación 2022-, de 6 a 10, su histórica franja y horario matutino, que tuvo en Mitre hasta fines de 2021. De esta manera, el exhombre fuerte de Mitre competirá de lleno con Eduardo Feinmann, que desde el 7 de febrero conduce “Alguien Tiene Que Decirlo” en la AM del Grupo Clarín.

Estará acompañado por Kohan, Dillon, un periodista deportivo que podría ser del staff de TNT Sports –señal deportiva de Warner Media International Argentina, de la que forma parte CNN– y una locutora. A la vez, intentará que el programa se llame “Cada Mañana en CNN”. Pero esos últimos detalles se conocerán más cerca del debut o del anuncio.

Hudson Fernández, gerente de CNN en español, llegará al país para un evento presentación que se realizará en un hotel cinco estrellas del barrio de la Recoleta, en la Capital Federal, para contar las novedades de la señal en la región y en la Argentina.

La nueva CNN Radio Argentina

Hoy 11 de marzo, CNN Radio Argentina cumple tres años al aire en la frecuencia AM 950, y para el nuevo ciclo se está trabajando en una programación diaria, desde abril, previa mudanza a los nuevos estudios en “La Corte”, donde funcionan los estudios de CNN Argentina.

En la señal se destacan, entre otros, José Pepe Gil Vidal –que deja la mañana para conducir un ciclo de 12 a 15-, María Laura Santillán, que continuará de 10 a 12, Julieta Tarrés –que continuará con CNN Economía de 19 a 20-, Juan Pablo Varsky, que dejará la franja de 16 a 18 para hacer lo propio de 15 a 17, Adrián Puente y Mercedes Mendoza, que continuarán de 20 a 22. Se espera el desembarco de Federico Seeber para el horario de 17 a 19 y de Pablo Giralt, con TNT Sports, de 22 a 1.

La competencia con Mitre

Antes de irse de las mañanas de Mitre, donde fue líder absoluto desde el comienzo, Longobardi se tomó unas semanas de descanso y cuando retomó sus labores expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron en ese espacio. “He decidido retirarme de la conducción de Cada Mañana luego de 20 años. 5400 programas. Líder de audiencia desde su debut, primero en Radio 10 y desde hace nueve años en Radio Mitre. Muchos amigos me han interpelado en los últimos días, me plantearon cómo era posible que tomara semejante determinación”, expresó Longobardi en su adiós, la mañana del 2 de noviembre de 2021.

Finalmente, planteó: “Yo quiero cambiar con la época y es muy desafiante. Y espero que sea inspirador, para mí, como para otros”, declaró y concluyó frente al micrófono de Mitre: “21 años de éxito es suficiente, mucho más de lo que yo habría imaginado. En esta época, todo cambia y hay que saber desprenderse de las cosas para no ser un esclavo del pasado”.

A partir del próximo mes, un nuevo capítulo de esa historia comenzará a escribirse, esta vez desde el micrófono de otra emisora, rival y competidora de aquella.

Su salida y la relación con sus excompañeros

Sobre el final de la última transmisión de Instagram Live el martes pasado, sin entrar en detalles, Longobardi aclaró que su relación con sus excompañeros del exitoso ciclo “Cada Mañana” -María Isabel Sánchez, Alberto Cormillot, Leandro Buonsante y Rolo Villar- es buena, que son excelentes profesionales y que no hay enojos de ninguna de las partes, y a su vez se refirió a su salida de la AM líder: “Yo simplemente quería cambiar, ya no estaba cómodo con la atmósfera tóxica que había. Yo solo fui una anécdota, Mitre va a seguir siendo una gran radio”.