Tras su salida de Mitre, Marcelo Longobardi volvió a hablar de su vuelta al eter y el desembarco en CNN Radio Argentina

Como adelantó LA NACION la semana pasada, desde hace unos días corre el rumor, tanto en los pasillos de CNN Radio Argentina AM 950 -con sede en los estudios La Corte, en el barrio porteñoe de Chacarita- como en los de Radio Mitre y también en los chats de periodistas, Marcelo Longobardi vuelve a la radio, mucho más pronto de lo pensado y en la filial radiofónica local de la cadena estadounidense fundada por Ted Turner.

Este martes, pasadas las 18.30 desde la casa de su amigo y colega Guillermo “Willy” Kohan, Longobardi realizó una nueva transmisión en vivo a través de Instagram junto al periodista Juan Dillon, que se encontraba en España, y durante una hora hablaron de diferentes temas de economía, política nacional e internacional y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sobre el final respondió y sobre su futuro laboral en los medios. Las explicaciones las dio no solo por el pedido de sus seguidores que a diario lo consultaban en sus redes sociales, sino también luego de las repercusiones sobre las diferentes versiones en los medios y redes sociales en los últimos días.

Ante todo, confirmó que como había dicho a este medio, que su desembarco a la AM 950, será anunciado en una semana por la propia Cynthia Hudson Fernández, presidenta de CNN en Español, por medio de un comunicado que se dará a conocer en los próximos días.

Los proyectos que unirá a Longobardi con Kohan, Dillon y un cuarto integrante será de una manera global. Ante todo seguirá, como desde 2018, siendo parte de la programación de CNN en Español, señal donde conduce cada domingo por las noches un ciclo de entrevistas y análisis llamado En Diálogo con Longobardi.

A esos envío se le sumará el ciclo radial, una serie de vivos en Instagram y unos podcasts. Estos dos últimos proyectos serán producidos por la productora Mandarina Contenidos, de Mariano Chihade.

Según pudo saber LA NACION, el exconductor líder de Radio Mitre será parte de la programación de CNN Radio Argentina -AM 950- desde el próximo lunes 11 de abril, cuando la emisora estrene su programación para este año, y será la misma Hudson Fernández, gerenta de la CNN en Español, que unos días antes, el 6 de abril llegue a la argentina para un evento presentación - en el Teatro Colón - todo lo que tiene que ver con CNN en español y CNN en la Argentina

Tras la consulta de este medio sobre los rumores cada vez más fuertes sobre el desembarco de Longobardi a la mañana, las autoridades de CNN Radio Argentina no confirmaron esa versión, por lo que resta saber si el periodista tendrá un ciclo propio y matutino o será columnista especial de toda la programación.

La nueva CNN Radio Argentina

El próximo viernes 11 de marzo CNN Radio Argentina cumplirá 3 años al aire en frecuencia AM 950 y para el nuevo ciclo se está trabajando en una programación diaria, que tiene como fecha tentativa de debut 11 de abril, previa mudanza a los nuevos estudios en La Corte, donde funcionan los estudios de CNN Argentina. En la señal se destacan, entre otros, José Pepe Gil Vidal, María Laura Santillán, Julieta Tarres , Nicolás Singer, Pía Shaw, Andrea Taboada, Juan Pablo Varsky, Adrián Puente, y Mercedes Mendoza y se espera el desembarco de Federico Seeber y Pablo Giralt.

La competencia con Mitre

Antes de irse de las mañanas de Mitre, donde fue líder absoluto desde el comienzo, Longobardi se tomó unas semanas de descanso y cuando retomó sus labores expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron en ese espacio.

“He decidido retirarme de la conducción de Cada Mañana luego de 20 años. 5400 programas. Líder de audiencia desde su debut, primero en Radio 10 y desde hace nueve años en Radio Mitre. Muchos amigos me han interpelado en los últimos días, me plantearon cómo era posible que tomara semejante determinación”, expresó Longobardi en su adiós, la mañana del 2 de noviembre de 2021.

Finalmente, planteó: “Yo quiero cambiar con la época y es muy desafiante. Y espero que sea inspirador, para mí, como para otros”, declaró y concluyó frente al micrófono de Mitre: “21 años de éxito es suficiente, mucho más de lo que yo habría imaginado. En esta época, todo cambia y hay que saber desprenderse de las cosas para no ser un esclavo del pasado”. A partir del próximo mes, un nuevo capítulo de esa historia comenzará a escribirse, esta vez desde el micrófono de otra emisora, rival y competidora de aquella.

Su salida de Mitre y relación con sus excompañeros

Sobre el final, sin entrar en detalles aclaró que su relación con sus ex compañeros del exitoso ciclo Cada Mañana - María Isabel Sánchez, Alberto Cormillot, Leandro Buonsante y Rolo Villar - es buena, que son excelentes profesionales y que no hay enojos de ninguna de las partes, y a su vez, se refirió a su salida de la AM líder: “Yo simplemente quería cambiar, ya no estaba cómodo con la atmósfera tóxica que había. Yo solo fui una anécdota, Mitre va a seguir siendo una gran radio”.