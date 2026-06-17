Con motivo del estreno de Toy Story 5: cinco películas de animación que conquistaron a todos y están en streaming

A siete años del estreno de la última película de la saga, Toy Story 5 desembarcó en los cines este miércoles. En esta nueva entrega de Disney y Pixar, Woody, Buzz y el resto de la pandilla enfrentan un desafío muy moderno: competir por la atención de Bonnie contra Lilypad, una nueva tableta que se apodera de su tiempo. La noticia revolucionó a los fanáticos, quienes ya pasaron por el cine o tienen su entrada en mano.

A siete años del estreno de la última, Toy Story 5 desembarcó en los cines este miércoles Pixar - Disney/Pixar

Si ya la viste y te quedaste con ganas de más, te traemos las cinco películas de animación que conquistaron a todos y están disponibles para disfrutar en streaming:

1. Up: una aventura de altura (2009)

Carl Fredricksen es un vendedor de globos de 78 años de edad dispuesto a cumplir su sueño: atar miles de globos a su casa y volar a Sudamérica. Sin embargo, descubre demasiado tarde a un joven e inesperado polizón. Lo que en principio será recelo, acabará por tornarse simpatía hacia el muchacho mientras juntos pasan fascinantes aventuras en exóticos lugares. Duración: 1 h 36 min. Up: una aventura de altura está disponible en Disney+.

UP: una aventura de altura, tráiler

2. Coco (2017)

Miguel es un niño que sueña con ser músico, pero su familia se lo prohíbe porque su tatarabuelo, músico, los abandonó, y quieren obligarlo a ser zapatero, como todos los miembros de la familia. Por accidente, el pequeño entra en la Tierra de los Muertos, de donde solo podrá salir si un familiar difunto le concede su bendición, pero su tatarabuela se niega a dejarlo volver con los vivos si no promete que no será músico. Debido a eso, Miguel escapa de ella y empieza a buscar a su tatarabuelo. Duración: 1 h 45 min. Coco está disponible en Disney+.

COCO - Trailer

3. Intensa-Mente (2015)

Las cinco emociones que conviven en el interior de una niña llamada Riley, alegría, miedo, desagrado, ira y tristeza, compiten por tomar el control de sus acciones cuando la pequeña se traslada, junto a su familia, a vivir a San Francisco. La adaptación a una nueva ciudad, una nueva escuela y unos nuevos compañeros no será sencilla para Riley. Duración: 1 h 35 min. Intensa-Mente está disponible en Disney+.

Intensa-Mente, tráiler

4. Madagascar (2005)

Alex, el león, es el rey de la selva urbana: es la atracción estelar del zoo neoyorquino de Central Park. Como sus mejores amigos, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, Alex pasó toda su vida bien alimentado y en una jaula con excelentes vistas al parque. No contento con su vida, se deja llevar por la curiosidad y, con ayuda de unos prodigiosos pingüinos, escapa del zoo para conocer mundo, con la intención de volver antes de que se haga de día. Alex, Melman y Gloria descubren su fuga y deciden salir en su busca antes de que alguien se dé cuenta de su desaparición. Los tres amigos consiguen encontrar a Marty en la estación Central, pero antes de que puedan volver al zoo, los capturan y los embarcan con rumbo a África. Los pingüinos sabotean el crucero y los cuatro amigos aparecen en una playa de la exótica isla de Madagascar. Estos nativos de Nueva York deben aprender a sobrevivir en estado silvestre; es entonces cuando comprenden el sentido de la expresión “el mundo de ahí fuera es una jungla”. Duración: 1 h 26 min. Madagascar está disponible en Prime Video y Netflix.

Madagascar, tráiler

5. El espantatiburones (2004)

Óscar, un pequeño pez con sueños de grandeza que se gana la vida limpiando lenguas de ballenas, se convierte en héroe de su ciudad luego de que todos crean accidentalmente que se enfrentó y derrotó a un tiburón de la mafia. A medida que la mentira sale de control, Óscar hará equipo con Lenny, un tímido tiburón vegetariano, para así mantener su nueva imagen heroica. Duración: 1 h 30. El espantatiburones está disponible en HBO Max Prime Video y Netflix.