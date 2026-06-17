Por qué Toy Story 5 recupera la magia perdida y plantea un desafío

Toy Story 5 (Estados Unidos/2026). Dirección y guion: Andrew Stanton y McKenna Harris. Fotografía: Matt Aspbury y Jean-Claude Kalache. Edición: Jennifer Neysa Jew. Con las voces de: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, Conan O’Brien. Calificación: Apta para todo público. Distribuidora: Disney. Duración: 102 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

En Hollywood, cuando una película es un éxito es casi ley y una obligación intentar repetir el acierto una y otra vez. En la mayoría de los casos las secuelas-o precuelas- son poco más que fotocopias con la tinta gastada de la obra original y solo en contadas ocasiones las continuaciones alcanzan un nivel similar al de la primera película y más raramente aún algunas llegan a superarla. No importa cuales sean los resultados, en busca de alimentar las arcas de los estudios, de vender entradas y los productos asociados con el film, las secuelas son la norma, intentos desesperados de atrapar al espectador con grandes dosis de nostalgia, identificación y reconocimiento. Claro que cuando las trilogías se transforman en cuartetos e incluso siguen hasta el infinito y más allá, es difícil no creer que las intenciones de sus creadores son más cínicas que artísticas, una claudicación que invariablemente se refleja en la pantalla.

Pero, ¿qué sucede cuando una de las historias más sensibles, divertidas y menos calculadoras del cine de los últimos treinta años persiste hasta llegar a su quinta entrega? Cabe preguntarse si es posible preservar la magia de la primera Toy Story y actualizarla sin que pierda su encanto pero aportando algo nuevo a su canon narrativo. Por suerte, la película que se estrena este miércoles 17 en la Argentina responde a esos interrogantes con un rotundo sí. Después de la decepción que resultó la cuarta entrega de Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen) y compañía, esta vez Pixar logró volver a sus admirables viejas formas contando una historia donde la melancolía y la nostalgia no son la excusa sino el corazón del relato.

Tras alcanzar el Olimpo del cine de animación -del cine, en general-, con Toy Story 3 (2010), su continuación de 2019 insinuó que tal vez el encanto de los juguetes se estaba acabando a pesar de mantener intacta su calidad técnica y más allá de la inclusión de nuevos personajes medianamente divertidos. Sin embargo, en Toy Story 5, las aventuras de los chiches y sus humanos cobran nueva vida, exploran territorios inéditos y emocionan casi tanto como la primera vez.

Jessie, Buzz Lightyear y Woody están de regreso en Toy Story 5 Pixar - Disney/Pixar

Escrita y dirigida por Andrew Stanton, el veterano del estudio de animación responsable de maravillas como Buscando a Nemo y Wall-E, junto a McKenna Harris, una de las jóvenes promesas de Pixar, la película se hace cargo del cambio de época desde sus primeras escenas.

Aquí los villanos del cuento no son los chicos empeñados en destruir juguetes ni el oso de peluche traumatizado por el abandono, sino el paso del tiempo, el abandono de viejas costumbres y rituales infantiles. Los chicos ya no juegan, explicita la trama mientras la cámara espía por la ventana habitaciones infantiles iluminadas por el brillo de las pantallas que los niños miran hipnotizados. Contra la fascinación de las tablets y los teléfonos, poco pueden hacer los juguetes de antaño, exiliados en las cajas olvidadas dentro del ropero o herrumbrados en el garage. Y sin embargo, Jessi (Joan Cusack, en la versión en inglés), la muñeca de trapo, vaquera y sheriff de la manada de juguetes de la imaginativa Bonnie, se resiste a cederle su lugar a Lilypad (con la voz de Greta Lee en la original hablada en inglés), la tablet que llega a las manos de la nena con la intención de ayudarla a hacer amigos.

Smarty Pants y Jessie en la nueva entrega de la saga de Pixar Pixar - Disney/Pixar

Es que en lugar de machacar sobre los efectos dañinos de las pantallas, el guion se concentra en una realidad incluso más devastadora: la conexión permanente crea la ilusión de cercanía y contacto que antaño nacía de los juegos en común, pero sin ellos las posibilidades de establecer lazos de amistad se vuelve casi imposible para la mayoría. Así, la misión que emprenden los juguetes con Jessie, Woody y Buzz a la cabeza a los que se suman nuevos personajes como Smarty Pants -una tablet de primera generación diseñada para ayudar a los chicos a dejar los pañales que en la versión en inglés tiene la voz del desopilante Conan O’Brien-, es la que organiza toda la película y la trasciende con humor, sensibilidad e inteligencia. E incluso deja la puerta entreabierta para una nueva secuela todavía no confirmada. Pero que si existiera debería hacer como esta: no se trata de luchar contra los molinos de viento ni de plantear una solución de fantasía en la que sea posible retroceder el tiempo hasta recuperar un pasado analógico, más humano y táctil, sino de hacerle un lugar en el presente. Y nadie mejor para asumir esa responsabilidad que la saga que tiene a la canción “Yo soy tu amigo fiel” (“You Got a Friend in Me”), de Randy Newman, como su himno y estandarte.