Con un radical cambio de look, Mauro Icardi anunció su “segunda temporada” de amor con Wanda Nara: “Te amo”

escuchar

Semana tras semana, la novela de amor, ideas y vueltas y terceros en discordia que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi suma nuevos capítulos. Si bien ella confirmó una y otra vez que estaba separada del padre de sus dos hijas menores, él insistía en lo contrario. Sin embargo, en esta ocasión, la historia dio un giro y terminó dándole la razón al futbolista, porque se confirmó lo que muchos ya sabía: la reconciliación.

Tras pasar una temporada laboral en la Argentina, donde además se la vinculó sentimentalmente con Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, la modelo volvió a Estambul, donde se reunió con sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López y con Francesca e Isabella, las niñas que tuvo con Icardi y con quienes posteriormente recorrió Europa, antes de armar nuevamente las valijas.

Mauro Icardi y Wanda Nara, hicieron una escapada romántica a las Maldivas (Foto: Instagram @mauroicardi / @wanda_nara)

Recientemente, la mayor de las hermanas Nara sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de sus vacaciones en las islas Maldivas. No obstante, no fueron solo las exóticas playas y las lujosas instalaciones lo que llamaron la atención, sino que más de uno reparó que las fotos que también compartió en su cuenta Mauro Icardi, correspondían al mismo lugar. Si bien no posaron juntos, las imágenes hablaron por si solas y demostraron que efectivamente hicieron una escapada romántica.

Aunque la reconciliación era un secreto a voces, faltaba que ellos mismos lo confirmaran y el encargado de hacerlo fue Mauro Icardi. Subió a su cuenta de Instagram una foto junto a Wanda Nara, que fue precisamente tomada por ella. La postal es reciente, ya que se pudieron identificar algunos detalles claves. Al fondo se pudo ver la habitación del hotel donde se hospedan y además el futbolista posó con su reciente cambio de look: abandonó el color oscuro en el cabello por un rubio platinado.

Mauro Icardi confirmó su reconciliación con Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

Otro detalle no menor fue el outfit de Wanda, que se trató del mismo que eligió para recorrer la isla en bicicleta. Para la primera postal ambos miraron a la cámara y él la rodeó con sus brazos, mientras que en la segunda ella mantuvo la misma posición, pero él posó la cara cerca de la mejilla como si estuviera por darle un beso.

Mauro compartió en sus redes una foto con Wanda Nara en las islas Maldivas (Foto: Instagram @mauroicardi)

A su vez, el exjugador del Paris Saint Germian (PSG) le dedicó a su pareja y madre de sus dos hijas, unas románticas palabras: “No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer”. En esta misma línea agregó: “Las historias de Disney también tienen segundas temporadas” y terminó la dedicatoria con un “te amo”. Cómo era de esperarse, sus seguidores no tardaron en reaccionar a la publicación y no escatimaron en comentarios. Sin embargo, la empresaria no se pronunció al respecto.

La historia que compartió Mauro tras confirmar su reconciliación con Wanda (Foto: Instagram @mauroicardi)

Cómo si fuera poco y para reconfirmar que estaban juntos y que cualquier rumor o especulación sobre una separación era cosa del pasado, Mauro hizo un segundo posteo, pero esta vez en sus historias. Subió una foto que sacó Wanda Nara de ellos juntos frente a un espejo. Cómo tenía puesta una gorra no se puede precisar si era reciente o no, pero de igual manera se confirmó que viajaron juntos a las islas Maldivas, posiblemente con el objetivo de recomponer la relación.

LA NACION