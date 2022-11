El nuevo departamento de soltera de Wanda Nara en medio de los rumores de acercamiento con Mauro Icardi

escuchar

Una vez más, la novela de amores y peleas que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Mauro Icardi suma otro capítulo o mejor dicho, una locación. Instalada en Estambul, la empresaria le mostró a sus seguidores su nuevo y lujoso hogar. Sin embargo, mientras comparte imágenes de su exclusivo departamento de soltera con una vista imponente, aparecen fotos suyas junto al padre de sus dos hijas menores que hacen dudar del estado de la relación y encienden los rumores de reconciliación.

Desde hace semanas los nombres de Wanda Nara y Mauro Icardi están en boca de todos. Las ideas y vueltas de la relación, las indirectas y los terceros en discordia los mantuvieron en la tapa de los portales. Si bien él negó la separación, ella aseguró una y otra vez que estaba soltera. Es más, tras su paso por la Argentina y un tour por Europa, la modelo volvió a instalarse en Turquía y compartió en su cuenta de Instagram un video de su nuevo departamento que se ubica en el mismo edificio donde vive el futbolista con sus hijos.

Wanda Nara compartió imágenes de su nuevo departamento en Estambul (Video: Instagram @wanda_icardi)

Vestida con un body de jean escotado, un pantalón de lentejuelas tiro alto, zapatos de taco negros y accesorios, la empresaria se grabó frente a un espejo que dejó ver su exclusivo departamento en Estambul. Los imponentes ventanales evidenciaron que se trataba de un piso alto y además se pudo ver parte de la decoración del living: alfombra, sillones blancos, con mesas ratonas en frente, distintos objetos de decoración y un televisor colgado en el centro del lugar.

Pero, lo que llamó la atención no fue solo la nueva viviendo de la modelo en Turquía, sino también la canción que eligió para musicalizar el video. Usó un fragmento de “Te quiero decir” de 55 problem, que cuenta con una letra particular, que podría evidenciar sus sentimientos amorosos: “Lo que te quiero es decir, que yo me muero si no estás aquí, que no hay nadie como tú aquí, que yo te quiero solamente a ti”.

En Socios del espectáculo (eltrece) compartieron algunas imágenes del edificio y Paula Varela dio detalles del espacio que alquiló la mayor de las hermanas Nara. Según precisión, está viviendo en un departamento “muy pequeño” en el mismo edificio donde está Mauro Icardi. Sin embargo, comentó que sus cinco hijos, vivirán con él. ¿El motivo? Según sostuvo, el departamento que eligió Wanda, en un principio, es tipo dúplex y tiene el espacio y la cantidad de habitaciones suficientes para que viva la familia.

A su vez, la panelista indicó que como el departamento de ella “tiene una sola habitación”, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella seguirán conviviendo con Mauro Icardi, Nora Colosimo, madre de Wanda, y también la niñera.

En Socios del espectáculo dieron detalles del nuevo departamento de Wanda Nara en Estambul

En cuanto al edificio donde viven todos, aunque en pisos separados, Varela comentó que es “a todo lujo” y que cuenta con shopping, servicio de lavandería y hasta se permite pedir comida en todos los horarios. “Es uno de los edificios más altos de Estambul y obviamente está super bien ubicado”, remarcó. Por último, se refirió a un detalle de la construcción y precisó que es tan alta que no tiene balcones tradicionales, sino que cuenta con “balcones aterrazados que son cerrados” y que “en uno hay una canchita de minigolf”.

Wanda Nara y Mauro Icardi compartieron una salida familiar

Si bien durante semanas la hermana mayor de Zaira Nara, aseguró una y otra vez que estaba separada y Mauro Icardi insistía en reconquistarla, en las últimas horas los rumores de un acercamiento entre ellos no dejan de sonar. Tras regresar a Estabul y reencontrarse con sus cinco hijos, la modelo fue a uno de los partidos del Galatasaray y se sentó en la tribuna al lado del futbolista.

Aparecieron imágenes de Mauro y Wanda juntos (Foto: Instagram @chusmeteando1)

Sin embargo, recientemente aparecieron distintas fotos que confirmaron que los padres de Francesca e Isabella compartieron más de un evento juntos. Las distintas cuentas de Instagram de famosos, entre ellas Chusmeteando, compartieron imágenes donde se pudo ver a la modelo y al futbolista en una peluquería y hasta en el cumpleaños de un miembro del Galatasaray, al que fueron con sus hijos.

Wanda Nara fue al bowling con sus hijos y un detalle llamó la atención de sus seguidores

Asimismo, el jueves, Wanda subió a su cuenta de Instagram una serie de historias que mostraron la actividad familiar que realizó con sus hijos. Pero, un detalle se llevó todas las miradas y despertó los rumores. Fueron juntos a jugar al bowling, pero en una foto que subió de la tabla de puntos, se pudo ver el nombre de Mauro debajo del suyo. Si bien en las imágenes solo se pudo ver a los niños, esto indicaría que el futbolista también habría sido parte de la salida.

