Jesica Cirio subió una foto con su hija en las playas de Qatar y le llovieron las críticas: “Cuándo aprenderán”

Jesica Cirio se sumó a la serie de famosos y artistas que emprendieron viaje rumbo a Qatar para alentar a la selección argentina en el Mundial. Junto a su hija Chloe, producto de su relación con Martín Insaurralde, asistieron a un día de playa en donde se tomaron unas fotografías que, lejos de ser lo que ella esperaba, terminaron generando polémica. Es que, en las imágenes, se la ve besando en la boca a la niña.

Este acto, el cual Cirio entiende como un gesto cotidiano con su hija, despertó el desagrado de sus seguidores, quienes en su cuenta de Instagram dejaron una serie de comentarios negativos al notar que la segunda foto corresponde al beso de ambas. A pesar de la rápida viralización, la esposa de Insaurralde no emitió ningún tipo de declaración al respecto.

Jesica Cirio junto a su hija Chloe en Qatar (Fuente: Instagram/@jesicacirio)

“Ya desde Qatar con Chloe. ¡Super contentas de poder estar viviendo el Mundial! ¡Mañana vamos a estar grabando mucho contenido para mostrarles todo, así que estén atentos a mis historias!”, redactó la conductora de La Peña de Morfi con emoción en su posteo, en el cual aparecen ambas a orillas del mar en traje de baño. De inmediato las voces de sus detractores no tardaron en llegar y la cuestionaron por el beso.

“La segunda foto. Cuando aprenderán que nooo...!!!”; “No se les da beso en la boca a los nin@s, ni mamá, ni papá, ni nadie”; “¿Cuántas veces hay que decirle a la gente que estas cosas no se hacen?” y “No se debe besar a los chicos en la boca por cuestiones sanitarias y psíquicas”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios contra Cirio. De manera contraria, la co-conductora también recibió el apoyo de otros tantos en su favor: “Es increíble el tupé de algunas personas para opinar sobre cosas que no les incumben, críen a sus hijos como mejor les parezca y no se metan en la manera de criar de otros padres a no ser que vean abuso real o daño hacia la criatura” y “Cada quien hace lo que quiere con sus hijos no pueden estar publicando cosas porque la gente crítica”.

La foto en la que Jesica Cirio besa a su hija y despertó la polémica (Fuente: Instagram/@jesicacirio)

La co-conductora viajó no solo con su hija, sino que mediante sus historias de Instagram dejó en evidencia que además de Chloe también cuenta con la compañía de Marley, Mirko, Federico Hoffman, Catherine Fulop y Agus Gandolfo.

Jesica Cirio junto a Marley, Catherine Fulop y Agus Gandolfo en Qatar (Fuente: Instagram/@jesicacirio)

En una recorrida por las playas de Qatar, Jesica Cirio enseñó la jornada junto a las celebridades luego del partido que enfrentó a la selección argentina con Arabia Saudita. A pesar de la derrota, la modelo destinó parte de su estadía a relajarse y experimentar nuevos pasatiempos con amigos, al mismo tiempo que hizo oídos sordos a los comentarios negativos sobre el beso con su hija.

