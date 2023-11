escuchar

Los efectos de las elecciones que llevaron a Javier Milei a la presidencia traspasaron las barreras de la política y alcanzaron a diferentes artistas, que se expresaron a favor y en contra de sus ideas. Una de ellas fue Lali Espósito, que tras los resultados de las PASO escribió “qué miedo, qué triste” en Twitter, lo que le valió una catarata de críticas. Ahora, tras el balotaje, la artista reiteró su postura y respondió a los rumores de que abandonaría la Argentina.

Javier Milei se consagró presidente de la Argentina este domingo 19 de noviembre, en el balotaje contra Sergio Massa, con el 55,95% de los votos. Lali Espósito no se pronunció directamente ante los resultados, pero sí dio like a un posteo que advirtió sobre un posible escenario en el país. “A cuidarse mucho, amiguitos. Y a cuidar de los que más lo necesiten y los que más sean vulnerados. Siempre juntos”, se leyó en el tuit que compartió el usuario @_soygalan.

En la cuenta de X de Lali Espósito se puede ver que le dio "me gusta" a un mensaje que hablaba acerca de lo que fu el triunfo de Javier Milei en el balotaje X @Lalioficial

A raíz de los resultados de las elecciones 2023, se difundieron algunos comentarios en las redes sociales acerca de que Lali Espósito abandonaría la Argentina. Por ello, la artista de alcance internacional dio Me gusta a un posteo en el que habló sobre sus sensaciones hacia su país natal.

En el clip, que recopiló las declaraciones de la intérprete de “Sin querer queriendo” durante una entrevista en noviembre de 2022, la propia Lali Espósito destacó las razones por las que ama su país y no se planteó mudarse a otro lugar. “Yo elijo vivir en la Argentina”, aseveró la cantante en ese video retro que, hoy por hoy, tomó otro sentido.

“Tenemos cosas que no hay en otro lado”

“Lo digo con muchísimo respeto, pero yo soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero, gano mi plata, puedo ayudar a mi familia... Me doy unos lujos que, a veces, dan hasta vergüenza. Que no, porque me lo gano”, continuó Espósito.

La actriz de Wendy en Sky Rojo (Netflix) detalló los motivos principales por los que se siente orgullosa de la Argentina, más allá de las dificultades que pueda presentar vivir en el país. “Y, con ese privilegio, en un país que tiene un montón de conflictos como esté, trato de hacer lo que pueda para colaborar, desde el arte, la música y las series”, apuntó. Y advirtió: “No le llenás la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que cambien la realidad un ratito y eso es recontra copado”.

En medio de los rumores que surgieron en las redes sociales sobre que la artista abandonaría el país luego de la victoria de Javier Milei en las elecciones 2023, una usuaria rescató el video en el que Lali aseveró su decisión de vivir en la Argentina y la artista le dio like a la publicación.

“Repito: elijo vivir en este país, que tengo un montón de quejas para hacer como todos, pero también tengo un montón de cosas para decir de por qué vivo acá”, expresó. Y recordó su viaje a Europa: “Yo viví un tiempo en España, que es maravilloso, pero no te cambio Argentina. Tenemos cosas de m***, sí, pero cosas que no hay en otro lado. Y yo hoy elijo abrazar esas cosas y estar en mi país, aportar en mi país. Sigo confiando y hago las cosas bien en mi país, porque yo soy de acá. Me parece lindo eso”, concluyó.